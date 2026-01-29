人材不足の救世主！？フランチャイズで事業成長という選択肢も。「健全に事業成長を加速する　フランチャイズ支援の裏側」動画コンテンツ公開。

株式会社フリグマ

「フランチャイズの力で日本を活性化したい」をビジョンに掲げる株式会社フリグマ(本社：東京都板橋区、代表：佐々木翔)は2026年1月13日(火)にソーシャル経済メディア「NewsPicks」内、「健全に事業成長を加速する フランチャイズ支援の裏側」に出演いたしました。

【URL】https://youtu.be/IDliSc3aBHU

フランチャイズはどう事業拡大に寄与するのか

コンビニ、学習塾、フィットネス、飲食チェーン。今や私たちの生活に不可欠なサービスの多くは、フランチャイズによって支えられています。市場はすでに29兆円規模に拡大し、生活インフラとしても地域経済や雇用を下支えする存在です。

一方で、日本にはフランチャイズ法がなく、制度や情報開示が十分でないために、本部と加盟店のトラブルや品質のばらつきといった課題も存在します。

直営2～3店舗を展開する中小企業オーナー層が、事業拡大の過程で直面する資金・人材・マネジメントの「壁」に、フランチャイズは有効な打開策となり得るのか？ビジネスを拡大するための条件や業界の健全化に向けて

要なことは何か？具体的な事例を交えて解説しております。

フランチャイズで成功するポイント

事業の「収益性」、「再現性」、「理念」、「本部社長のキャラクター」まずは最低限この4軸がそろっていないと健全なフランチャイズ本部を作ることはできません。

収益性、再現性はフランチャイズ事業を行う上で重要なのは言わずもがなですが、オーナーと加盟オーナーが垣根を越えてコミュニティ化・チーム化し、みんなで消費者のことを考えよう、という動きにすることで、加盟後数年経ち技術や運営能力が高くなり、本部のサポートを必要としなくなったとしてもコミュニティに価値を感じていただくことにより解約や撤退も防ぐことにつながるのです。

会社概要

社名：株式会社フリグマ

ホームページ：https://flegma.jp

本社所在地：東京都板橋区成増1-32-15 4-B

代表取締役：佐々木 翔

事業内容：

・フランチャイズ本部のオーガナイズ（フランチャイズ化/本部構築/拡大まで伴走）

・フランチャイズオーガナイザー養成講習/資格運営

・コアフランチャイジー養成講習/資格運営

◆フランチャイズ展開をご希望の企業様はこちらよりお問合せくださいませ。

https://flegma.jp/contact/

◆報道関係の方からのお問い合わせ先

株式会社フリグマ 担当秋山 TEL：03-6904-1399 MAIL：infi@flegma.jp