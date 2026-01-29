株式会社クリエイティブヨーコ

2026年1月29日

株式会社クリエイティブヨーコ

愛犬との春を華やかに彩る新ラインアップ

「ペットパラダイス」のプレステージライン『cherircouture（シェリールクチュール）』

2026年スプリングコレクション発売

株式会社クリエイティブヨーコ（本社：長野県長野市 代表取締役社長：北原 武幸）は、ペット用品専門ブランド「ペットパラダイス」のプレステージライン『cherircouture（シェリールクチュール）』より、2026年スプリングコレクションを1月30日（金）に発売します。

『cherircouture（シェリールクチュール）』

ペットパラダイス公式オンラインストア

『cherircouture（シェリールクチュール）』は、“愛しい大切な子に特別な一着を届けたい”という思いを込め、当社が手掛けるペットファッションのプレステージラインとして誕生しました。ブランド名は、フランス語の「深く愛する（Cherir）」と「仕立て（Couture）」を組み合わせた造語です。ファッションの洗練さとペットへの深い愛情を両立させ、愛犬とオーナー様に特別な体験を提供しています。

2026年スプリングコレクションでは、可憐で幻想的な「ローズ」をキーモチーフに、軽やかな素材感と繊細なディテールを組み合わせ、視覚的にも印象深い装いをご用意しました。一着一着にこだわりを込め、日常のお散歩から特別なお出かけまで、愛犬との時間をより美しく演出するワンランク上の装いを愛犬に提案します。



当社は、今後もプレステージラインの世界観と価値をさらに深化させるとともに、親しみやすいキャラクターやデザインを取り入れたカジュアルラインの展開にも注力し、愛犬との暮らしに寄り添う幅広いスタイルをお届けしてまいります。

■2026年『cherircouture（シェリールクチュール）』スプリングコレクション

メニーローズワンピース

チュールをふんだんに使用した華やかなワンピース。マットなチュール生地と繊細なラメ入りオーガンジーのコンビネーションで、色味は一色にまとめつつも質感のコントラストが美しい仕上がりです。背中と胸元の小さなパールテープがさりげない可愛さを添えます。

6サイズ展開価格：11,000円（税込）6サイズ展開価格：11,000円（税込）



ホワイトローズキャミソール

真っ白なローズエンボス生地を使用したキャミソール。存在感のある5段フリルがポイントとなり、黒いリボンが全体の印象を引き締めます。肩紐は着脱・調整しやすい仕様で、隠れポイントとして背中のリボンは“特別感”を感じられるよう特徴のあるデザインにしました。

6サイズ展開価格：9,900円（税込）



リボンアクセサリー

ヘッドアクセサリーが初登場。滑り止め付きのコームピンタイプで着脱が簡単で安定感があります。ボリューム感のあるリボン形状が華やかさを演出し、単品でも存在感のあるデザインに。新作のメニーローズワンピースとのコーディネートが特におすすめです。

2色/各 価格：2,990円（税込）

■ペットパラダイス公式オンラインストア

■お取り扱い店舗一覧

https://petparadisejapan.com/area/category/cherircouture/





■『ペットパラダイス』について

『ペットパラダイス』は「ペットと人間の、新しいカンケイ」をブランドパーパスに掲げ、ペットの視点から考えた着心地のよいペット服をはじめ、ペットが毎日の生活を快適に送るためのグッズを多数取り揃えています。ペットがこれからも幸せな一生を送っていける社会を目指し、私たちに何ができるのか。人間の目線ではなく、ペットの目線で常に考え、今後も様々な取り組みを展開してまいります。

ペットパラダイス公式サイト

https://petparadisejapan.com?cid=oth_pr_release_0001_20260129



ペットパラダイス公式インスタグラム

https://www.instagram.com/petparadise_official