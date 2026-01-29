ËÌÎ¤¼Æ»°Ïº À¸ÃÂÆü¡Ê1/29¡ËµÇ°¡ÃÆüËÜÉÊ¼ÁÉ¾²Áµ¡¹½ KITASATO Premium Award(TM)»öÁ°¿³ººÎÁÌÈ½ü¡ÖÀ¸ÃÂÆüµÇ°¾©ÎåÏÈ¡×¤ò¼Â»Ü¡ÊÀèÃå29ÏÈ¡Ë
ÆüËÜÉÊ¼ÁÉ¾²Áµ¡¹½ KITASATO Premium Award(TM)¡Ê°Ê²¼¡¢KPA¡Ë¤Ï¡¢ËÌÎ¤¼Æ»°Ïº¤ÎÀ¸ÃÂÆü¡Ê1·î29Æü¡Ë¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢ÉÊ¼Á¤Ø¤ÎÄ©Àï¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢»öÁ°¿³ººÎÁ¤òÌÈ½ü¤¹¤ë¡ÖÀ¸ÃÂÆüµÇ°¾©ÎåÏÈ¡×¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ¾©ÎåÏÈ¤Ï±þÊçµ¡²ñ¤ÎÄó¶¡¤òÌÜÅª¤È¤·¡¢¿³ºº´ð½à¡¦¿³ººÂÎÀ©¤ª¤è¤Ó¼õ¾Þ¤ÎÆñ°×ÅÙ¤ÏÄÌ¾ï¤ÈÆ±°ì¤Ç¤¹¡£
ËÜ¥¢¥ïー¥É¤ò±¿±Ä¤¹¤ëÆüËÜÉÊ¼ÁÉ¾²Áµ¡¹½¤Ï¡¢ËÌÎ¤Çî»Î¤ÎÁ½Â¹¤Ë¤¢¤¿¤ëËÌÎ¤ÀëÏ¯¡ÊËÌÎ¤³ô¼°²ñ¼Ò Ì¾ÍÀ²ñÄ¹¡Ë¤È¥¿¥¹¥«¥±¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò µÈÂ¼Î¼ÂÀ¡Ë¤¬¶¦Æ±¤ÇÀßÎ©¤·¡¢ËÌÎ¤³ô¼°²ñ¼Ò¤¬´ÉÍý»öÌ³¶É¡¢¥¿¥¹¥«¥±¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¤¬´ÉÍý¡¦±¿±Ä»öÌ³¶É¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÌÎ¤ÀëÏ¯¡ÊËÌÎ¤³ô¼°²ñ¼Ò Ì¾ÍÀ²ñÄ¹¡Ë
¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡
¢£ ËÌÎ¤ÀëÏ¯»á ¥³¥á¥ó¥È
¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡
¡ÖËÌÎ¤¼Æ»°Ïº¤ÎÀº¿À¤Ï¡¢¡Ø¿Í¤ÎÌò¤ËÎ©¤Ä¡Ù¤¿¤á¤Ë¡¢À¿¼Â¤ËÀÑ¤ß½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ë¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¾©ÎåÏÈ¤¬¡¢ÉÊ¼Á¤Ë¸þ¤¹ç¤¦´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¤Î°ìÊâ¤ò¸å²¡¤·¤·¡¢À¸³è¼Ô¤Î¿®Íê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¹¤¬¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
― ËÌÎ¤ÀëÏ¯¡ÊËÌÎ¤³ô¼°²ñ¼Ò Ì¾ÍÀ²ñÄ¹¡Ë
¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡
¢£ ¼Â»Ü¤Î¼ñ»Ý¡ÊËÌÎ¤¼Æ»°Ïº¤ÎÀº¿À¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡Ë
¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡
ËÌÎ¤¼Æ»°Ïº¤Ï¡¢´¶À÷¾É¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¤¡¢Í½ËÉ¤Î½ÅÍ×À¤òÀâ¤¤Ê¤¬¤é¡¢¸¦µæ¤ò¼Ò²ñ¤ËÌòÎ©¤Ä·Á¤Ø·ë¤Ó¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤ò½Å»ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
KPA¤Ï¡¢¤³¤ÎÀº¿À――¡Ö¿Í¤ÎÌò¤ËÎ©¤Ä¡×¤¿¤á¤ËÀ¿¼Â¤ËÉÊ¼Á¤Ø¸þ¤¹ç¤¦»ÑÀª――¤ò¡¢¸½Âå¤Î´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ²Ä»ë²½¤·¡¢¿®Íê¤Ç¤¤ë¾¦ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤òÀ¸³è¼Ô¤Ë¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡
¢£ ¼õ¾Þ»öÎã¡ÊÁ´¹ñ¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥Ö¥é¥ó¥É¾¦ÉÊ¡ÌPB¡Í¤«¤éÃÏ°èÈ¯¾¦ÉÊ¤Þ¤Ç¡Ë
¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡
KPA¤Î¼õ¾Þ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¥Á¥§ー¥ó¤Î¥Ä¥ë¥Ï¥°¥ëー¥×¤Î¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥Ö¥é¥ó¥É¾¦ÉÊ¤«¤é¡¢ÃÏ°è¿¶¶½¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡ÖÆÃÎãÁ¼ÃÖ¡×¤ÎÅ¬ÍÑ¤ò¼õ¤±¤¿ÃÏ¾ì´ë¶È¤Î¾¦ÉÊ¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤¼õ¾Þ¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¥Ä¥ë¥Ï¥°¥ëー¥× ¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¤¯¤é¤·¥ê¥º¥à ¥¢¥ß¥Î¥×¥í¥Æ¥¯¥È¡×¡§¶â¾Þ¡Ê¼õ¾ÞÎã¡Ë
¡¡https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000008.000147341.html
¡¦¥«¥¹¥Æ¥é¡Ø¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦¥·¥ç¥¦¥æ¡Ù¡ÊÆÃÎãÁ¼ÃÖÅ¬ÍÑ¡Ë¡§¶ä¾Þ¡Ê¼õ¾ÞÎã¡Ë
¡¡https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000147341.html
¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡
¢£ À¸ÃÂÆüµÇ°¾©ÎåÏÈ ³µÍ×¡Ê»öÁ°¿³ººÎÁ ÌÈ½ü¡Ë
¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡
¡¦ÆâÍÆ¡§»öÁ°¿³ººÎÁ¤òÌÈ½ü¡Ê0±ß¡Ë
¡¦ÏÈ¿ô¡§ÀèÃå29ÏÈ
¡¦±þÊçÃ±°Ì¡§1¼Ò¤Ë¤Ä¤1¾¦ÉÊ¡Ê1¥µー¥Ó¥¹¡Ë¤Þ¤Ç
¡¦¼õÉÕ´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î29Æü¡ÊÌÚ¡Ë～2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë23:59¡ÊJST¡Ë
¡¡¢¨ÀèÃåÏÈ¤Î¤¿¤á¡¢29ÏÈ¤ËÃ£¤·¼¡Âè¡¢¼õÉÕ¤ò½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦ÂÐ¾Ý¡§KPA¤ÎÊç½¸ÂÐ¾Ý¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¾¦ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¡Ê¾ÜºÙ¤ÏÊç½¸Í×¹à¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë
¡¦¿³ºº¡§Äó½ÐÆâÍÆ¤Ë´ð¤Å¤»öÁ°¿³ºº¤ò¼Â»Ü¤·¡¢·ë²Ì¤ò¤´Ï¢Íí¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦È÷¹Í¡§ËÜ¾©ÎåÏÈ¤Ï¡Ö»öÁ°¿³ºº¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ËÜ¿³ºº°Ê¹ß¤ÏÄÌ¾ï¤Î¼êÂ³¤¡¦¾ò·ï¤Ë½à¤¸¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡
¢£ ¼Â»Ü¤ÎÇØ·Ê
¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡
KPA¤Ï¡¢ÀìÌç²È¤Ë¤è¤ë¿³ºº¤Î¤â¤È¡¢ÉÊ¼Á¡¦°ÂÁ´À¡¦É½¼¨¤ÎÅ¬ÀµÀÅù¤Î´ÑÅÀ¤«¤éÁí¹çÅª¤ËÉ¾²Á¤·¡¢
¿®Íê¤Ç¤¤ë¾¦ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤Î²Ä»ë²½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¾©ÎåÏÈ¤Ï¡¢µÇ°Æü¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ±þÊç¤ÎÆþ¸ý¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»Ö¤¢¤ë´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¤ÎÄ©Àï¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë
µ¡²ñÄó¶¡¡¦ÉÊ¼Á¸þ¾å»Ù±ç¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡
¢£ ±þÊç¤ò¤´¸¡Æ¤¤Î´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¤Î³§¤µ¤Þ¤Ø¡Ê»öÌ³¶É¤«¤é¤Î¤´°ÆÆâ¡Ë
¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡
±þÊç¤ò¤´¸¡Æ¤¤Î´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥ïー¥É¤Î¼ñ»Ý¤ä¿³ºº¤Î´ÑÅÀ¡¢É¬Í×½ñÎà¤ÎÍ×ÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢
»öÌ³¶É¤è¤ê¤´°ÆÆâ¤·¤Þ¤¹¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²Ä¡Ë¡£
¤Þ¤º¤Ï¥áー¥ë¤Ë¤Æ info@kitasato-premium-award.co.jp ¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ê·ïÌ¾¡§¡ÖÀ¸ÃÂÆüµÇ°¾©ÎåÏÈ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¡Ë
¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡
¢£ ÊäÂ¡Ê¸í²òËÉ»ß¤Î¤¿¤á¡Ë
¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡
¤Ê¤ªËÜ¾©ÎåÏÈ¤Ï¡¢±þÊç¤ÎÆþ¸ý¤Ë¤ª¤±¤ëµ¡²ñÄó¶¡¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¿³ºº´ð½à¡¦¿³ººÂÎÀ©¤ª¤è¤Ó¼õ¾Þ¤ÎÆñ°×ÅÙ¤ÏÄÌ¾ï¤ÈÆ±°ì¤Ç¤¹¡£²Á³ÊÁÊµá¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿»Üºö¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡
¢£ ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡
ÆüËÜÉÊ¼ÁÉ¾²Áµ¡¹½¡ÖKITASATO Premium Award(TM)¡×´ÉÍý¡¦±¿±Ä»öÌ³¶É¡Ê¥¿¥¹¥«¥±¥ë³ô¼°²ñ¼ÒÆâ¡Ë
Ã´Åö¡§µ×ÊÝÅÄ¡¦²Ï¸¶
¢©108-0073 ÅìµþÅÔ¹Á¶è»°ÅÄ3-2-12 ¥¦¥£¥ó¥³ー¥Ý»°ÅÄ102
HP¡§https://kitasato-premium-award.co.jp
¥áー¥ë¡§info@kitasato-premium-award.co.jp