ALPHA DRIVE ONEが堂々の1位を獲得！EXO、XGほか豪華アーティストも続々とカムバック！『SBS人気歌謡』最新回が 「Music K」にて日本最速・独占配信中

株式会社インタラクティブメディアミックス

株式会社IMXC（IMXC、本社：東京都世田谷区、代表取締役社長：小宮之子）は、韓国で1月25日(日)に生放送された『SBS人気歌謡』の最新回を、翌日1月26日(月)18時よりPrime Videoのサブスクリプション「Music K」にて日本最速・独占配信を開始いたしました。

『SBS人気歌謡2026 日本最速・独占配信』:視聴はこちら(https://amzn.to/3Z8R9A7)

1月最終週の放送に登場したのは、EXO、XG、ALPHA DRIVE ONE、ONEUS、ENHYPEN、TNX、H1-KEY、ONE OR EIGHT、idntt、チュウ、CATCH THE YOUNG、SAY MY NAME、dodree、AxMxP、LA POEM、LNGSHOTの合計16組の豪華アーティストたち。

2012年のデビュー以降、長年K-POPシーンをリードしてきた大人気グローバルグループ“EXO”。今年4月、約6年4カ月ぶりに開催されるソウル公演を皮切りに、日本も含めた全世界13地域でのコンサートツアーを控えている彼らが、今月19日に8thフルアルバム『REVERXE』を引っ提げてカムバック。今回のリリースに先立ち、昨年12月に先行公開したことでも話題を呼んだウィンターソング を含めた全9曲が収録された新アルバムのタイトル曲、 を披露し、唯一無二の存在感とパフォーマンスで多くのファンを魅了しました。

さらには、独自の音楽性やファッション、世界観など新たなスタイルで注目を集め、絶大な人気を誇る“XG”も登場。2022年のデビュー以降、世界35都市を巡るワールドツアーや、昨年4月にアメリカで開催された「Coachella Valley Music and Arts Festival」に初出演、そして日本人アーティストとして初のトリを務めるなど、数々の快挙を成し遂げてきました。そして来月6日より、2度目となるワールドツアーをスタートさせる彼女たちが、今月23日にリリースしたばかりの自身初のフルアルバム『THE CORE - 核』のリード曲 と共に新たな魅力でファンを虜に。

またこの日は、今月12日にデビューを果たしたばかりのグローバルボーイズグループ“ALPHA DRIVE ONE”が、2度目の出演にして初の1位を獲得する快挙を達成。リーダーLEOが「ALLYZ(ファンダム名)の皆さん、そして人気歌謡に心から感謝します。ALLYZ、愛してるよ」というコメントと共に、感謝の気持ちを伝えました。

「Music K」では、韓国で毎週日曜日に放送されるエピソードを、翌日月曜日18時より日本最速・独占配信。配信から一週間後の月曜には、日本語字幕も追加いたします。字幕がなくてもいいから早く観たいという方は翌日から、字幕付きでじっくり観たいという方は翌週から、「Music K」で韓国の国民的音楽番組『SBS人気歌謡』をお楽しみください。

詳細はこちら :https://music-k.com/news/?uid=36&mod=document「Music K」公式サイト配信ページはこちら :https://amzn.to/45D42pJPrime Videoのサブスクリプション「Music K」

≪ 配信概要 ≫

番組名：『SBS人気歌謡2026 日本最速・独占配信』

配信媒体：Prime Videoのサブスクリプション「Music K」

配信日時：毎週月曜日18時00分 最新話更新（前日韓国放送分）

※一週間後より日本語字幕付きで配信。

※韓国の放送スケジュールの都合等により、配信が休止になる週もございます。また、システムの都合上、配信開始時刻が前後する可能性もございます。予めご了承ください。

≪ 注意事項 ≫

※日本最速配信をご視聴いただくには、Prime Video内のサブスクリプション「Music K」へのご登録が必要です。

※Music Kに初めてご登録される方は最初の14日間無料でお試しいただけます。無料期間以降は、月額550円(税込)の登録料が発生いたします。

●概要

「Music K」とはPrime Videoのサブスクリプションで、韓国を代表する歌番組や音楽系バラエティ番組など、人気アイドルたちが多数出演する韓国コンテンツを約200タイトル以上お楽しみいただけるK-POP専門チャンネルです。

“SHINee”の15年間の軌跡を描いた映画『MY SHINee WORLD』や、“SEVENTEEN”のステージ裏の姿を描いたドキュメンタリー番組『マジックアワー ザ・SEVENTEEN』、デビューを迎えた新人アイドルたちの練習室での様子を中心に知られざる姿をお届けするオリジナル番組『Music Kへようこそ！』など、K-POP好きにご満足いただけるコンテンツを続々と配信中。どなたでも14日間無料でお試しいただけますので、ぜひ一度ご体験ください。

Prime VideoのK-POP専門チャンネル「Music K」

・月額料金：550円(税込)

※新規ご登録で最初の14日間無料お試し視聴が可能



・公式サイトはこちら(https://music-k.com/)

・公式X：@MusicK_PR(https://x.com/MusicK_PR)

・公式TikTok：musick.pr(https://www.tiktok.com/@musick.pr)

・ご登録はこちら(https://amzn.to/49W6aM1)