ドラマティック探索アクションRPG最新作『CODE VEIN II』 本日1月29日発売！

株式会社バンダイナムコエンターテインメント

株式会社バンダイナムコエンターテインメントは、 PlayStation(R)5/Xbox Series X|S/STEAM(R)にて

ドラマティック探索アクションRPG『CODE VEIN II』を本日1月29日（STEAM(R)版のみ1月30日）に

発売したことをお知らせいたします。

発売を記念して、公式X（@CODE_VEIN）にて板倉耕一（アートディレクター）による

カウントダウンイラストを公開中ですので、ぜひご覧ください。

配信者による先行プレイ映像公開！

発売に先駆けて『CODE VEIN II』のプレイ動画を各チャンネルにて公開中！

発売日である本日は、前作『CODE VEIN』もクリアまでプレイしているヴイアライブ所属の灯里愛夏さんが本作にも挑戦！

※中にはネタバレを含む場合がありますのでご視聴の際はご注意ください。

※ストーリー本編が気になる方は発売後にご覧ください。

灯里愛夏＠ヴイアラ配信チャンネル

1月29日(木)20:00～配信予定

配信URL：https://www.youtube.com/live/6nYCSv2I9bU?si=MDqXVv_fm5tIXFe7

【先行プレイアーカイブ公開中！】

ホロライブ所属 白銀ノエル：

https://www.youtube.com/live/kpxgFnoVSu0?si=jdLz70BrbZ_chV6U

PlayStation(R)をもっと楽しむトーク番組 PlayStation(R) Presents「PLAY! PLAY! PLAY!」

第1回：https://youtu.be/Xo1gZEoEECo?si=Mk3nHfG5YjzkZvsh(https://youtu.be/Xo1gZEoEECo?si=Mk3nHfG5YjzkZvsh)

第2回：https://youtu.be/29xQg0tzlsg?si=vlnqbdIP6gYIieb_

『CODE VEIN II』 各種トレーラー配信中！

最新映像として、本作の主人公が背負う使命や、キャラクターたちが織りなすドラマの一端を

垣間見ることができるローンチトレーラーを

公開中！

ぜひ、既出のキャラクタートレーラーとあわせて、本作のドラマやキャラクターの魅力をお楽しみください。

再生リストはこちら：

https://youtube.com/playlist?list=PL0DnZpV_rwVsLXCYIEGjZF9pNR7g4L8Ha&si=o7TkuuLZPtVWws5k(https://youtube.com/playlist?list=PL0DnZpV_rwVsLXCYIEGjZF9pNR7g4L8Ha&si=o7TkuuLZPtVWws5k)

ゲーム概要『CODE VEIN II』とは

崩壊した近未来世界を舞台に、

滅びの運命に抗い生きる吸血鬼たちのドラマを描く『ドラマティック探索アクションRPG』。

【ストーリー】

「リンネ」と呼ばれる変質現象により、文明が崩壊した未来の世界。

人類は不死の存在である吸血鬼の力によって、かろうじて滅びを免れていた。

しかし突如現れた「渇望の月」の力により、吸血鬼は自我を持たないバケモノへと変貌し、世界は滅びの一途を辿っていた。

主人公は吸血鬼ハンターの一人として世界の崩壊を止める使命を託され、時間を越える力を持つ少女と共に100年前の過去に飛ぶことになる。

強敵や難所にバディと共に何度も挑み乗り越える探索アクションと

プレイヤーの手で世界とキャラクターの運命を変えていく歴史改変ドラマを楽しめます。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/51316/table/2047_1_95840ce7cea830dbf68802ebd95c0930.jpg?v=202601290151 ]

“PlayStation”および“PS5”は、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

STEAM および STEAM ロゴは、米国およびまたはその他の国の Valve Corporation の商標およびまたは登録商標です。

※インフォメーションの情報は、1月29日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがあります。予めご了承ください。

※画面は開発中のものです。

※YouTubeはGoogle LLCの商標です。