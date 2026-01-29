サスペンス系ビジュアルノベルゲーム『DUSK INDEX: GION』本日発売！

株式会社ブシロード

株式会社ブシロード（本社：東京都中野区、代表取締役社長：木谷高明、以下ブシロード）は、サスペンス系ビジュアルノベルゲーム『DUSK INDEX: GION（ダスク インデックス: ギオン）』を2026 年1 月29日(木)に発売しましたことをお知らせ致します。報道関係の皆様におかれましては、ぜひ本情報をお取り扱いいただけますようお願い申し上げます。

過去と現在の祇園に仕掛けられた、連続する怪異と真実のミステリーが、今、動き出す

『DUSK INDEX: GION』本日発売！

ブシロードゲームズがお贈りするサスペンス系ビジュアルノベルゲーム『DUSK INDEX: GION（ダスク インデックス: ギオン）』 が本日より発売開始しました！

・Steam Store URL：https://store.steampowered.com/app/3907190/(https://store.steampowered.com/app/3907190/)

・Nintendo Store URL：https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000099237(https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000099237)

・PlayStation Store URL：https://store.playstation.com/ja-jp/concept/10016382(https://store.playstation.com/ja-jp/concept/10016382)

■作品概要

『DUSK INDEX:GION(ダスク インデックス: ギオン)』は、全世界で人気を博した「Tokyo Dark」を生み出したCherrymochiとブシロードによる共同開発の、Nintendo Switch(TM)、Steam(R)、PlayStation(R)5、Xbox(R)向けサスペンス系ビジュアルノベルです。

本作の舞台となるのは、現代と明治時代――2つの京都。そこで起きた奇怪な殺人事件の謎を追いかけるストーリーです。

現代京都は、アナログな捜査を信条とする刑事・勝木大樹と、「Echoes of Kyoto」を開発した異才の引きこもり技術者・クイン理音（クイン リオ）がバディを組み、事件を捜査します。

一方、明治時代の京都では、冷静で有能な刑事・長浜正義（ナガハマ マサヨシ）と、花街の頂点に立つ芸妓・咲（サキ）が手を取り合い、現在に続く事件の“起源”に迫ります。

2つの時代、2組のバディが、1つの真実にたどり着く。時代を超えた重厚なサスペンスドラマをお届けいたします。

■ストーリー

過去が、未来を塗り替えるのか？



激動の時代――明治。

京都を震撼させた連続殺人事件があった。

遺体の血で描かれた不可解な紋様。

事件は迷宮入りとなり、歴史に深い影を落とした。



そして、100年後。

テクノロジーが発達した未来の京都で、

刑事・勝木大樹（カツキ ダイキ）は、残忍な殺人事件の捜査を進めていた。

それは、かつて明治の京都で起きた事件と酷似していた。

捜査の鍵を握るのは、没入型AR体験「Echoes of Kyoto」。

開発者は、若き天才技術者・クイン理音（クイン リオ）。

二人は手を組み、100年前の京都に再現された街を歩き始める。



「Echoes of Kyoto」

最先端のARコンタクトレンズで、人々に“100年前の理想の京都”を体験させる。

その再現された過去は、懐かしさとともに多くの人々の心を魅了していた。

しかし、事件の真相に近づくにつれ、「Echoes of Kyoto」はただの歴史体験では済まされなくなる。

再現と現実の境界が崩れ、やがて浮かび上がる問い――



これは模倣犯の仕業か？

それとも、本当に“過去”が未来を侵食しているのか？



過去に囚われた未来。

未来に縛られた過去。



過去と未来が交差する時、世界が揺らぎ始める。

■登場キャラクター

勝木 大樹（CV. 阿座上 洋平）

クイン理音（CV. 天麻 ゆうき）

長浜 正義（CV. 置鮎 龍太郎）

咲（CV.日笠 陽子）

ヒカリ（CV.遠野 ひかる）

ほか

■製品情報

タイトル： DUSK INDEX: GION (ダスク インデックス ギオン)

ジャンル：サスペンス系ビジュアルノベルゲーム

発売日： 2026年1月29日

メーカー希望小売価格：3,520円（税込）

プレイ人数：1人

対応機種：Nintendo Switch(TM)、Steam(R)、PlayStation(R)5、Xbox(R)

※Xbox(R)版は後日発売予定

対応言語：日本語/英語

権利表記：(C)DUSK INDEX: GION

■関連リンク

・ブシロードゲームズ：

https://bushiroadgames.com/

・本作品オリジナルPV：

https://youtu.be/fz0Ik0ry3xo

・本作品公式サイト：

https://duskindexgion.bushiroadgames.com

※掲載の際には、下記の記載をお願いいたします。

(C)DUSK INDEX: GION