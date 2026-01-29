GVA TECH株式会社、テクノロジー企業成長率ランキング「Technology Fast 50 2025」で25位を受賞

GVA TECH株式会社

リーガルテックサービスの開発・運営を行うGVA TECH株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：山本 俊、以下GVA TECH）は、デロイト トーマツ グループが発表したテクノロジー・メディア・通信（以下、TMT）業界の収益（売上高）に基づく成長率のランキング、「Technology Fast 50 2025 Japan」において、過去3決算期の収益（売上高）に基づく成長率178％を記録し、50位中25位を受賞いたしました。

Technology Fast 50 2025 Japanは、デロイトが世界規模で開催しているTMT業界における成長企業を表彰する国毎のランキングプログラムの日本版です。TMT業界での成長性や成功のベンチマークであり、今回で22回目の開催です。上場・未上場企業を問わずTMT業界に含まれる企業からの応募をもとに、過去3決算期の収益（売上高）成長率の上位50社がランキングされます。

プログラムの詳細は、https://www.deloitte.com/jp/ja/Industries/tmt/about/technology-fast-50.htmlをご覧ください。

■成長の背景

GVA TECHは、「法とすべての活動の垣根をなくす」をパーパスに掲げ、AIを活用したリーガルテックサービスを提供しており、主力2事業が順調に推移しております。

法務部門向けのSaaSサービスである「OLGA」においては、生成AIを活用した機能群の拡充やワークフローやストレージツールなど企業の既存利用ツールとの連携拡大が奏功しました。これにより、法務DXやナレッジ活用を推進する企業の全社的な課題を的確に捉え、大企業から中堅企業を中心に、顧客ごとの課題やニーズにマッチしたソリューションの提供を実現しております。

また、オンライン商業登記支援サービス「GVA 法人登記」においても、認知拡大施策が実を結び、スタートアップや中小企業による利用実績が順調に伸長し、累計で3万社を超える利用実績となっております。

今後も、これら「OLGA」と「GVA法人登記」の双方で顧客基盤を盤石にし、さらに昨年リリースした「GVA商標登録」など、新プロダクトも含めた継続的な事業成長を実現してまいります。

■事業概要

◎法務オートメーション「OLGA」

法務部門に法務オートメーション「OLGA（オルガ）」を提供しています。依頼受付から契約管理・ナレッジ活用まで、分散した法務業務を一気通貫で自動化するリーガルテックのクラウドサービスです。

外部ツールとの柔軟な連携により、これまでバラバラに管理されていた情報や業務フローを統合し、単なる業務の効率化にとどまらず、「人にしかできない判断」に集中できる仕組みの構築を支援しています。

OLGA Webサイト：https://olga-legal.com/

「AI時代の最前線『法務オートメーション最前線』」（PIVOT）

https://youtu.be/BR4tjjhLIWo

「法務オートメーション徹底解剖」（NewsPicks「BuzzBEACON」）

https://youtu.be/VNTDRHCvvnM?si=4XiBERcCzZz3m9lY

◎オンライン商業登記支援サービス「GVA 法人登記」

法務組織を持たない中小企業や個人事業主向けに、複雑な行政手続きを簡素化するWebサービスを展開しています。「GVA 法人登記」は、オンラインで簡単・迅速に登記手続きを完了させ、従来の高額なリーガルコストやリソース不足の問題を解決します。

また、「GVA 登記簿取得」は、24時間365日いつでも登記簿謄本の請求を可能にしています。

GVA 法人登記 Webサイト：https://corporate.ai-con.lawyer/

◎商標登録支援サービス「GVA 商標登録」

「GVA 商標登録」は、商標出願に必要な書類作成をスムーズに行えるオンラインサービスです。専門知識がなくても、ユーザー自身で商標出願の手続きを完了できる仕組みを提供し、コスト負担を大幅に軽減します。

さらに、類似商標検索機能やシンプルな価格設計を導入しており、初めて商標登録に挑戦する方でも安心して利用できるようサポートします。商標出願のハードルを下げ、スタートアップや中小企業の成長を支援するための、より手軽でリーズナブルなサービスを提供します。

GVA 商標登録 Webサイト：https://trademark.ai-con.lawyer/

■今後について

GVA TECHは、「法とすべての活動の垣根をなくす」というパーパスのもと、テクノロジーの力で、法の複雑さが生み出す垣根を取り除くことを目指しています。

今後も、大企業から中小企業、そして将来的には個人ユーザーまで、すべての人が法をより身近に感じられる社会を実現するため、サービスの開発・運営に努めています。

■Technology Fast 50 Japanプログラムについて

Technology Fast 50 Japanは、デロイト トーマツが世界規模で開催しているTMT業界における成長企業を表彰する国毎のランキングプログラムの日本版であり、TMT業界の企業を過去3決算期の収益（売上高）に基づく成長率で順位付けします。指標を収益（売上高）成長率としていることにより、企業規模によらない成長性を表わすランキングとなります。

上場・未上場企業に関わらず、応募が可能です。対象となる事業領域は、ハードウエア、ソフトウエア、通信、メディア、ライフサイエンス、クリーンテックです。

＊本プログラムで開示されている情報について

Technology Fast 50 Japanは、集計に当たり正確を期しておりますが、企業からの回答をそのまま集計し反映したものであり、デロイト トーマツ グループやデロイト トウシュ トーマツ リミテッドは、明示または黙示を問わず、これらの情報の正確性などについて何らかの意見を表明したりまたは内容を保証したりするものではありません。

なお、Technology Fast 50 Japanプログラムの詳細については、https://www.deloitte.com/jp/ja/Industries/tmt/about/technology-fast-50.htmlよりご覧いただけます。

■GVA TECH会社概要

会社名 ：GVA TECH株式会社

代表取締役：山本 俊

本社所在地：東京都渋谷区代々木3-37-5 2階

設立日 ：2017年1月4日

資本金 ：409百万円

事業内容 ：リーガルテックサービス開発・提供

上場証券取引所：東京証券取引所 グロース市場(証券コード:298A)

URL ：https://gvatech.co.jp/