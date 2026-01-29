『勝利の女神：NIKKE』とZOZOTOWNがコラボレーション！描き下ろしイラストを使用した限定アイテムを2月2日より販売
戦場に響く銃声と絆～地上奪還ガンガールRPG～『勝利の女神：NIKKE』とZOZOTOWNがコラボレーションした企画「勝利の女神：NIKKE × ZOZOTOWN in Winter 2026」のアイテムを、2月2日（月）よりZOZOTOWN限定で受注販売します。
今回販売するのは、人気キャラクターのエマ・ウンファ・ティア・ナガのイラストを使用したルームウェアやTシャツなど、全7型のアイテムです。
イラストは、人気イラストレーターのしゅがお氏（@haru_sugar02(https://x.com/haru_sugar02)）が描き下ろし、“パジャマ”をコンセプトにしたオリジナル衣装のキャラクターが描かれています。
・受注販売期間：2026年2月2日（月）正午 ～ 2026年3月2日（月）11:59
※受注販売期間終了後に再度販売する可能性がございます。
・URL：https://zozo.jp/search/?p_gtagid=2146810
※2月2日（月）正午より商品公開
・お届け時期：2026年6月下旬予定
＜ZOZOTOWN限定アイテムについて＞
（左上から）
勝利の女神：NIKKE × ZOZOTOWN in Winter 2026 Tシャツ（9種展開）：5,500円（税込）
※画像は「ティア（白）」ver.
勝利の女神：NIKKE × ZOZOTOWN in Winter 2026 フーディ（4種展開）：8,800円（税込）
※画像は「ナガ」ver.
勝利の女神：NIKKE × ZOZOTOWN in Winter 2026 Tシャツ＋フーディセット(クリアカード1枚付き)（8種展開）：14,300円（税込）
※画像は「エマ」ver.
勝利の女神：NIKKE × ZOZOTOWN in Winter 2026 ルームウェア（2種展開）：9,350円（税込）
※画像は「エマ・ウンファ」ver.
勝利の女神：NIKKE × ZOZOTOWN in Winter 2026 アクリルブロック：3,850円（税込）
勝利の女神：NIKKE × ZOZOTOWN in Winter 2026 グッズセット（4種展開）：3,300円（税込）
※画像は「ティア」ver.
勝利の女神：NIKKE × ZOZOTOWN in Winter 2026 ビッグクッション（4種展開）：13,860円（税込）
※画像は「エマ」ver.
＜『勝利の女神：NIKKE』概要＞
・タイトル：『勝利の女神：NIKKE』（略称：『NIKKE』）
・配信日：2022年11月4日（金）から配信中
・料金：基本無料、アプリ内課金あり
・公式ウェブサイト：https://nikke-jp.com/
・公式X：https://x.com/NIKKE_japan
・ジャンル：戦場に響く銃声と絆～地上奪還ガンガールRPG～
・権利表記：(C)PROXIMA BETA PTE. LTD. (C)SHIFT UP CORP.