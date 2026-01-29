「フレンズ・オブ・ディズニー ミュージック・フェスティバル2026」豪華出演アーティスト決定！～1月29日（木）よりチケット先行販売抽選予約受付開始～

株式会社KOA CREATIVE

株式会社KOA CREATIVE(https://koacreative.co.jp/)（本社：東京都中央区、代表取締役：飯島則充）は、

2026年4月29日（水・祝）に東京国際フォーラム ホールAにて開催する

「フレンズ・オブ・ディズニー ミュージック・フェスティバル2026」 (https://koacreative.co.jp/friends-of-disney-music-festival/)の出演アーティストが決定したことをお知らせするとともに、本日よりチケットの予約抽選受付を開始いたします。

■ フレンズ・オブ・ディズニー ミュージック・フェスティバル2026 とは

本フェスティバルは、ディズニー作品の音楽を中心に、ミュージカル、映画、声優、ポップス、お笑いなど、多彩な分野で活躍するアーティストが集結し、世代やジャンルを越えて音楽の魅力を共有するライブイベントです。

2026年は「フレンズ・オブ・ディズニー」というコンセプトのもと、作品と音楽、アーティストと観客がより深くつながるフェスティバルとして、新たなステージを創出します。

「フレンズ・オブ・ディズニー」の歴史を築いてきたアーティストと、新たにフェスティバルへ加わる注目の出演者が決定しました。

今回発表された豪華アーティスト

■ 出演アーティスト（五十音順）

海宝直人

こっちのけんと

佐藤隆紀（LE VELVETS）

中村麗乃

屋比久知奈

山寺宏一

海宝直人、佐藤隆紀（LE VELVETS）、屋比久知奈、山寺宏一は、

これまで複数回にわたり本フェスティバルに出演し、ディズニー音楽の魅力を体現してきたアーティストです。それぞれがディズニー作品やミュージカル、音楽シーンの第一線で培った表現力をもとに、本フェスティバルに欠かせない存在としてステージを支え続けています。

2026年も、フェスティバルの核となるパフォーマンスで観客を魅了します。



また、初出演となる注目のアーティストとして、こっちのけんと、中村麗乃の出演が決定しました。

こっちのけんとは、映画『ズートピア2』に登場する日本限定オリジナルキャラクター「ケント田貫（たぬき）」の声優としてディズニー作品にも初参加しており、本フェスティバルでは、作品とのつながりを感じさせるステージが期待されます 。



中村麗乃は、元乃木坂46としての活動を経て、近年はミュージカルを中心に活躍の場を広げています。確かな歌唱力と表現力で、ディズニー音楽に新たな魅力を加えます。

◆オフィシャル先行チケット販売抽選予約受付開始！

本発表を皮切りに、「フレンズ・オブ・ディズニー ミュージック・フェスティバル2026」のオフィシャル先行にて予約抽選方式 の販売を開始いたしました。

- 抽選予約受付期間2026年1月29日(木) 12:00 ～ 2月4日(水) 23:59- チケット料金S席：12,000円S席（注釈付き）：12,000円A席：9,000円（全席指定・税込）- プレイガイド・ローソンチケット オフィシャル先行 https://l-tike.com/st1/fodc2026-official・ディズニー★JCBカード先行 先行https://dcc.disney.co.jp/tokuten/bf-friendsconcert2026-pre.html

※3歳以上のお客様はチケットが必要です。

※注釈付S席には、出演者および演出が一部見えづらい席が含まれます。予めご了承ください。

本オフィシャル先行では、S席（注釈付き）のご用意はございません

※本先行では、お一人様1公演につき 4枚まで のお申し込みとなります。

※そのほか予約にあたりまして、オフィシャル先行専用画面にある、注意事項をご一読の上お申し込み

いただけますようお願いいたします。

◇公演概要

タイトル： フレンズ・オブ・ディズニー ミュージック フェスティバル 2026

公演日： 2026年4月29日（水・祝）

［昼公演］13:00開場／14:00開演

［夜公演］17:00開場／18:00開演 ※予定

会 場： 東京国際フォーラム・ホールA

演出 ： TETSU（Bugs Under Groove）

指揮 ： 高井優希

演奏 ： フレンズ・オブ・ディズニー・バンド＆シンガーズ

出演者： 海宝直人／こっちのけんと／佐藤隆紀（LE VELVETS）／中村麗乃

屋比久知奈／山寺宏一

公式ページ・詳細はこちら：https://koacreative.co.jp/friends-of-disney-music-festival/

主催 ： KOA CREATIVE／ソニー・ミュージックソリューションズ

主管 ： Disney Concerts

協力 ： ディズニー★JCBカード

チケットお問合せ： DISK GARAGE URL https://info.diskgarage.com/

◇会社概要

株式会社KOA CREATIVE



代表取締役：飯島則充

所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座6-6-1 銀座風月堂ビル5F

設立：2025年4月16日

資本金：1,000万円

取引先銀行：三菱UFJ銀行

事業内容：コンサート、イベントの企画・制作・興行及び受託遂行

URL：https://koacreative.co.jp/

代表の飯島則充は、日本におけるシネマコンサートのパイオニア。株式会社プロマックス代表取締役社長として数多くの大型公演を手がけたのち、同職を退任し、2025年4月にKOA CREATIVEを設立しました。

今後の公演について：

◆2026年3月7日（土）東京国際フォーラム ホールAにて、ディズニー不朽の名作

『トイ・ストーリー シネマ・コンサート2026(https://koacreative.co.jp/toystory/)』を開催。日本語吹替え版の映画を、東京フィルハーモニー交響楽団による生演奏で楽しむ、普段の映画では味わえない音楽と映像の一体感ある特別な時間をお楽しみいただけます。

＜好評発売中！＞公演詳細は https://koacreative.co.jp/toystory/

◆2026年3月14日（土）・15日(日) 『3大クラシックの響演』として『3大ピアノ協奏曲』『３大ヴァイオリン協奏曲』『３大交響曲』を一堂に楽しめる2日間にわたるコンサートを東京芸術劇場にて予定しています。

本公演は、文化庁子供芸術支援事業により、18歳未満のお子様を無料でご招待（数量限定）いただけます。

＜好評発売中＞公演詳細はこちら(https://koacreative.co.jp/classical-big-3-series/)https://koacreative.co.jp/classical-big-3-series/