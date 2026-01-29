【群馬県×PoliPoli Gov】オンライン診療に関する意見募集を開始

株式会社PoliPoli- 意見募集ページURL：https://polipoli-gov.com/issues/ABsm1mcVpo0SQtum6V1t(https://polipoli-gov.com/issues/ABsm1mcVpo0SQtum6V1t)- 行政に声を届けるウェブサイト『PoliPoli Gov』での取り組み- 募集期限は、2026年3月1日（日）まで

株式会社PoliPoli（所在地：東京都千代田区、代表取締役：伊藤和真、以下 PoliPoli）は、群馬県が実施するオンライン診療に関する意見募集に『PoliPoli Gov』が導入されることをお知らせします。

意見募集の概要

テーマ：「あなたがオンライン診療を『使ってみたい』と思うのはどんな場面ですか？」

募集期間：2026年2月29日（木）から 2026年3月1日（日）23:59まで

URL：https://polipoli-gov.com/issues/ABsm1mcVpo0SQtum6V1t

群馬県の『PoliPoli Gov』導入の背景・目的

近年、情報通信技術の発展や医療ニーズの変化により、オンライン診療への期待が高まっています。国においても、感染症の流行をきっかけに広がったこの診療形態を、一時的なものではなく継続的に利用できるよう、環境やルールの整備が進められています。

群馬県においても、医療資源の少ない地域での医療確保や、効率的な医療提供、医療従事者の働き方改革などの課題解決に向け、オンライン診療の活用が期待されています。一方で、「安全性の確保」や「運用体制（予約・診察・支払・薬の受け取り等）」など整えるべき点も多く、県内での普及はまだ十分とは言えません。今後の普及に向け、県民のみなさまがどのようなニーズや不安を抱えているかを知ることが重要です。

「こんな場面でオンライン診療が使えたら助かる」「ここが解消されれば使ってみたい」といった、みなさまの率直なご意見やアイデアをぜひお寄せください。いただいたご意見は、群馬県の今後の取り組みに活かしていく方針です。

行政に声を届けるウェブサイト『PoliPoli Gov （ポリポリガブ)』 とは

住民と行政が共に社会を創るための「政策共創プラットフォーム」です。誰もがオンラインで気軽に、アイデアを行政に届けることができます。国民や住民の行政に対する意見や要望を聴く活動（＝広聴）をデジタル時代に対応した新たな仕組みへアップデートし、一人ひとりの幸せな暮らしに貢献します。

＜サービスの仕組み＞

PoliPoli Govに行政から政策に関する相談が届きます

住民は意見やアイデアの投稿や、共感するコメントに「いいね」ができます

PoliPoliがコメントを分析し、行政が政策づくりの参考にします

今後の展望：住民と行政が政策を共に創る時代へ

PoliPoliは、企業理念である「新しい政治・行政の仕組みをつくりつづけることで、世の中の人々の幸せな暮らしに貢献する。」を実現するため、サービス提供を通じて政策立案プロセスのアップデートを、引き続き提言してまいります。

日本は自らの意見が社会に反映されていないと感じる国民が7割以上と高い水準になっています。この課題を解決するためには、誰でも気軽に行政との仕組みづくりに参加できるツールが必要です。サービス提供を通じて、住民と行政が共に政策を創る「政策共創」ができる社会を目指しています。

