浜松ホトニクス、Ask One の「AIマジック」を利用開始

ナインアウト株式会社

ナインアウト株式会社（以下、ナインアウト）は「顧客の声を機会に変える」をミッションに掲げ、あらゆる顧客接点を逃さない「Ask One」を提供しています。このたび、浜松ホトニクス株式会社（以下、浜松ホトニクス）において、Ask One 上で最新AIモデルを活用できる「AIマジック」の利用が開始されたことをお知らせいたします。

AIマジックを活用することで、紙のヒアリングシートはそのままに、記載された情報を Adobe Marketo Engage に手間なく統合できるようになります。これにより、イベント種別に関わらずリードの判定基準が統一され、営業フォローの初動と精度が高まり、商談化率の向上に貢献します。

利用開始の背景

浜松ホトニクスは、「光」をテーマに未知未踏の領域に挑戦し、新しい産業を創造することを目指す光の総合メーカーです。 光電子増倍管、光半導体素子、イメージセンサ、カメラ、光源、レーザーといった幅広い光関連製品を開発・製造・販売し、医療、産業、学術研究など多岐にわたる分野の発展に貢献しています。

浜松ホトニクスでは、展示会や技術交流会といったオフラインイベントを通じて、多くの顧客接点を創出しています。展示会においては、Ask One のヒアリングフォームを活用した情報入力と Adobe Marketo Engage 連携によるデータ運用が確立していた一方で、特定の顧客に対して実施する「技術交流会」では、顧客との対話のスピードや柔軟性を重視し、紙のヒアリングシートによる運用が継続されていました。

これらのメモはスキャンしてPDF化し、担当営業へ共有されていましたが、テキストのデータ化や横断的な活用は行われておらず、マーケティング部門からは施策の成果やリードの温度感を把握しづらい状況でした。

今回、紙のヒアリングシートはそのままに、 その情報を Adobe Marketo Engage に統合することで、マーケティング施策の成果を把握しやすくし、営業成果につなげていくことを目的に、AI-OCR機能を搭載した Ask One の「AIマジック」の利用を決定しました。

期待される効果

・紙のヒアリングシートを登録するだけで、AI-OCRが記載内容を読み取り Adobe Marketo Engage へ即時連携

紙のヒアリングシートをAsk One で撮影、もしくはPDFを登録するだけで、記載内容をAI-OCRでテキストデータ化できます。項目をフォーム形式で設定しておくことで、構造化されたデータとして Adobe Marketo Engage に即時連携する仕組みを構築しました。情報入力から整理、データ連携までの手間がかからず、営業の初動対応がよりスムーズになることが期待されます。

・リードスコアリングをAIプロンプトで簡単に設定。優先度判断の基準を統一

リードスコアリングの基準をプロンプトで指示することで、紙のヒアリングシートの登録と同時にスコアリングが実施され、Adobe Marketo Engage に連携されます。これにより、担当者に依存せず同じ基準でリードの優先度を判断できるようになり、営業フォローのばらつきや見落としを抑制します。

また、リードスコアリングの基準をプロンプトで管理することで、担当者や判定基準が変わっても簡単にメンテナンスを行うことができます。これまで複雑な設定や個別対応が必要だったリード判定の運用負荷を軽減し、保守・改善を行いやすい体制を実現します。

浜松ホトニクス株式会社営業統括本部 マーケットコミュニケーション部データインサイトグループ 仲田 悠生 様よりコメント

今回、AIマジックを活用することで、紙で取得したヒアリング内容も含め、技術交流会で得られる情報を営業フォローにつなげやすい形で扱えるようになりました。特に、リードの判定基準をプロンプトで管理できるようになったことで、各展示会におけるフォーム設定を簡易化できた点を評価しています。

紙のヒアリングシートの内容を高精度に読み取れるようになったことで、情報の修正に要する時間が大幅に短縮されました。その結果、迅速に営業フォローへつなげることができています。

今後は、AIマジックの音声サマライズ機能なども含め、対話の中で得られる情報を整理した上で次のアクションを自動的に算出する等、現場説明員の負荷の軽減を検討していきたいと考えています。

AIマジックの利用方法

「AIマジック」は、Ninoutが提供するAIインターフェース「Ask One」「CREATIVE SURVEY」「Fan Fan Fan」のユーザー企業様にオプションとしてご利用いただけます。本サービスの利用については、下記の「サービスに関するお問い合わせ先」までお問い合わせください。

（以上）

あらゆる顧客接点で営業機会を逃さない「Ask One」

Ask Oneは、“あらゆる顧客接点で営業機会を逃さない”をコンセプトに、社内外のあらゆる顧客接点を営業機会に変える入力インターフェースです。当社が培ってきた誰でも簡単に作成できるインタラクティブなフォーム機能や、Salesforceをはじめとした柔軟な外部サービス連携機能を基に、Sansanの高精度な名刺の即時デジタル化技術を搭載することで、BtoB企業におけるあらゆるタッチポイントで営業機会を逃さず商談化率・受注率・契約継続率を向上します。

・Ask Oneサービスサイト：https://www.ninout.ai/askone/

浜松ホトニクス株式会社 会社概要

会社名：浜松ホトニクス株式会社

代表者：代表取締役社長 丸野 正

設立：昭和28年9月29日

所在地：静岡県浜松市中央区砂山町325-6 日本生命浜松駅前ビル

事業内容：独自の光技術を駆使し、新しい知識の獲得や新しい産業の創成を目指した基礎研究・応用研究を推し進め、高機能・高付加価値な光関連製品の開発・製造・販売を行っています。

URL：https://www.hamamatsu.com/jp/ja.html

ナインアウト株式会社 会社概要

会社名：ナインアウト株式会社（英語表記：Ninout, Inc.）

代表者：代表取締役 石野 真吾

設立：2014年7月2日

所在地：東京都港区赤坂8丁目5-32 田中駒ビル

事業内容：あらゆる顧客接点で営業機会を逃さない「Ask One」、顧客とブランドのつながりを強くする「CREATIVE SURVEY」、ブランドとファンの繋がりを彩る「Fan Fan Fan」の開発・提供

URL：https://www.ninout.ai

サービスに関するお問い合わせ先

ナインアウト株式会社 マーケティング部

Mail: mk@ninout.ai

報道に関するお問い合わせ先

ナインアウト株式会社 広報

Mail: pr@ninout.ai