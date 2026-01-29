「おやつ市場in二子玉川」出店店舗決定！2/13(金)～15日(日)に二子玉川ライズ ガレリアで開催！

ぴあ株式会社

おやつ市場実行委員会（ぴあ株式会社、カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社）は、2026年2月13日（金）から15日（日）の3日間、二子玉川ライズ ガレリアにて、全国から多様なおやつが集まるイベント『おやつ市場 』を開催いたします。

本イベントは、2025年2月に東京・二子玉川で初開催し、3日間で約3万人のお客様にご来場いただいた人気のフードイベントです。 今回は「おやつ市場 in 二子玉川」に出店する第２弾となるおやつ屋さんを紹介！

■「おやつ市場」開催コンセプト

「おやつ」はみんなを笑顔にします。

大切な人との会話が弾む瞬間、

一人でほっと心が安らぐ時間、

今まで出会ったことのない味に驚く体験-。

「おやつ市場」は、作り手の想いと食べ手の笑顔をつなぎ、日常に小さな感動と豊かな時間を生み出す場所です。

■第2弾出店店舗紹介

第2弾として、溶岩窯で焼き上げた“外サクッ中ふわっ”な食パンが人気の「ラウンド食パン工房パンデマルタ」（神奈川・小田原）と、『ノンタン』や『ねないこ だれだ』といった名作絵本コラボのクッキー缶を展開する「Cake.jp」の2店舗が新たにラインナップに加わります。素材にこだわった絶品ラウンド食パンから、ギフトにも最適な可愛い絵本スイーツまで、見逃せないおやつが会場を彩ります。

ラウンド食パン工房パンデマルタ

cake.jp

【同時開催】東北各地の逸品があつまる「東北おやつ市場」

同会場では、青森・秋田・岩手・宮城・山形・福島の名物や話題のスイーツが勢ぞろいする『東北おやつ市場』を同時開催いたします。東京ではなかなか手に入らない40店舗を超える東北の逸品が大集合。和菓子から洋菓子まで、幅広いラインナップで各地の美味しさをお届けします。

＜主なラインナップ＞

栄泉堂 バター最中さとう製菓 かもめの玉子ミニかんのや 家伝ゆべし旭南高砂堂 まち子姉さんのごま餅ニューキムラヤ 栗本陣

今後の詳細については随時Instagram（@OYATSU_ICHIBA）で発信いたします。

バレンタインデーや週末のお出かけとして、大切な人へのギフトや自分へのご褒美探しはもちろん、思わず誰かに「シェアしたくなる」ようなおやつとの出会いが待っています。 出店店舗などの最新情報は『おやつ市場』公式サイト・公式SNSにて順次公開して参ります。『おやつ市場』に、どうぞご期待ください。

参加店舗 （★おやつ市場_初出店）

・佐藤洋菓子店（北海道・札幌）

★レモンケーキ専門店レゾンデートル本八幡（千葉・市川）

★アトミヨソワカ （蔵前店）（東京・蔵前）

★Cacao Husk Project（東京・鳥越）

・玉英堂（東京・日本橋）

・菫花堂（東京・三鷹）

・KURAMAE CANNELE（東京・台東）

★タルトリーアルベール（東京・巣鴨）

★bake & coffee taik（東京・三田）

★まぁーのお菓子なおうち（東京・府中）

★MAMEINU KOTAROの豆屋さん（東京・赤坂）

★KINTOMEAL（神奈川・小田原）

★ラウンド食パン工房パンデマルタ

・ハワイアンスィーツカンパニー（神奈川・横浜）

★ル・シャンティエ（神奈川・茅ヶ崎）

・和菓子司いづみや（神奈川・横須賀）

★東海農産グループ株式会社トーノー（静岡・静岡）

★檸檬とラクダ（静岡・藤枝）

・スコーン専門店 famfam（岐阜・多治見）

・大須ういろ（愛知・名古屋）

・Lycka（愛知・刈谷）

・UCHU wagashi（京都・上京）

★京マカロン（京都・下京）

★スイーツ研究所 Unite（大阪・住吉）

・Room:105（山口・下関）

・cake.jp（通販）

・WERKA（通販）

『おやつ市場』開催概要

■名称 『おやつ市場』

■開催日 2025年2026年2月13日(金)～15日(日) 計3日間

■会場 二子玉川ライズ ガレリア

（〒158-0094 東京都世田谷区玉川2-21-1 二子玉川ライズ）

■アクセス 二子玉川ライズ ガレリア （東京都世田谷区玉川2-21-1）

■入場料 無料

■主催 おやつ市場実行委員会（ぴあ株式会社・カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社）

公式サイト：https://oyatsu-ichiba.jp/(https://oyatsu-ichiba.jp/)

公式Instagram：https://www.instagram.com/oyatsu_ichiba(https://www.instagram.com/oyatsu_ichiba)