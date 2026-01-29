「おやつ市場in二子玉川」出店店舗決定！2/13(金)～15日(日)に二子玉川ライズ ガレリアで開催！

おやつ市場実行委員会（ぴあ株式会社、カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社）は、2026年2月13日（金）から15日（日）の3日間、二子玉川ライズ ガレリアにて、全国から多様なおやつが集まるイベント『おやつ市場 』を開催いたします。


本イベントは、2025年2月に東京・二子玉川で初開催し、3日間で約3万人のお客様にご来場いただいた人気のフードイベントです。 今回は「おやつ市場 in 二子玉川」に出店する第２弾となるおやつ屋さんを紹介！



■「おやつ市場」開催コンセプト


「おやつ」はみんなを笑顔にします。


大切な人との会話が弾む瞬間、


一人でほっと心が安らぐ時間、


今まで出会ったことのない味に驚く体験-。


「おやつ市場」は、作り手の想いと食べ手の笑顔をつなぎ、日常に小さな感動と豊かな時間を生み出す場所です。



■第2弾出店店舗紹介


第2弾として、溶岩窯で焼き上げた“外サクッ中ふわっ”な食パンが人気の「ラウンド食パン工房パンデマルタ」（神奈川・小田原）と、『ノンタン』や『ねないこ だれだ』といった名作絵本コラボのクッキー缶を展開する「Cake.jp」の2店舗が新たにラインナップに加わります。素材にこだわった絶品ラウンド食パンから、ギフトにも最適な可愛い絵本スイーツまで、見逃せないおやつが会場を彩ります。



ラウンド食パン工房パンデマルタ






cake.jp





【同時開催】東北各地の逸品があつまる「東北おやつ市場」



同会場では、青森・秋田・岩手・宮城・山形・福島の名物や話題のスイーツが勢ぞろいする『東北おやつ市場』を同時開催いたします。東京ではなかなか手に入らない40店舗を超える東北の逸品が大集合。和菓子から洋菓子まで、幅広いラインナップで各地の美味しさをお届けします。


＜主なラインナップ＞




栄泉堂　バター最中

さとう製菓　かもめの玉子ミニ

かんのや　家伝ゆべし


旭南高砂堂　まち子姉さんのごま餅

ニューキムラヤ　栗本陣


今後の詳細については随時Instagram（@OYATSU_ICHIBA）で発信いたします。



バレンタインデーや週末のお出かけとして、大切な人へのギフトや自分へのご褒美探しはもちろん、思わず誰かに「シェアしたくなる」ようなおやつとの出会いが待っています。 出店店舗などの最新情報は『おやつ市場』公式サイト・公式SNSにて順次公開して参ります。『おやつ市場』に、どうぞご期待ください。



参加店舗　（★おやつ市場_初出店）


・佐藤洋菓子店（北海道・札幌）


★レモンケーキ専門店レゾンデートル本八幡（千葉・市川）


★アトミヨソワカ （蔵前店）（東京・蔵前）


★Cacao Husk Project（東京・鳥越）


・玉英堂（東京・日本橋）


・菫花堂（東京・三鷹）


・KURAMAE CANNELE（東京・台東）


★タルトリーアルベール（東京・巣鴨）


★bake & coffee taik（東京・三田）


★まぁーのお菓子なおうち（東京・府中）


★MAMEINU KOTAROの豆屋さん（東京・赤坂）


★KINTOMEAL（神奈川・小田原）


★ラウンド食パン工房パンデマルタ


・ハワイアンスィーツカンパニー（神奈川・横浜）


★ル・シャンティエ（神奈川・茅ヶ崎）


・和菓子司いづみや（神奈川・横須賀）


★東海農産グループ株式会社トーノー（静岡・静岡）


★檸檬とラクダ（静岡・藤枝）


・スコーン専門店 famfam（岐阜・多治見）


・大須ういろ（愛知・名古屋）


・Lycka（愛知・刈谷）


・UCHU wagashi（京都・上京）


★京マカロン（京都・下京）


★スイーツ研究所 Unite（大阪・住吉）


・Room:105（山口・下関）


・cake.jp（通販）


・WERKA（通販）


『おやつ市場』開催概要


■名称 　　『おやつ市場』


■開催日　 2025年2026年2月13日(金)～15日(日) 計3日間


■会場　　　二子玉川ライズ　ガレリア


（〒158-0094 東京都世田谷区玉川2-21-1　二子玉川ライズ）


■アクセス　　二子玉川ライズ ガレリア （東京都世田谷区玉川2-21-1）


■入場料 　無料


■主催 おやつ市場実行委員会（ぴあ株式会社・カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社）


公式サイト：https://oyatsu-ichiba.jp/(https://oyatsu-ichiba.jp/)


公式Instagram：https://www.instagram.com/oyatsu_ichiba(https://www.instagram.com/oyatsu_ichiba)