【活動50周年】MLB公認作家チャールズ・ファジーノ展、2月16日よりエムアイプラザ山形で開催。世界を魅了する「3Dポップアート」の人気作が集結。

ハイスピリッツアンドユウ株式会社

ハイスピリッツアンドユウ株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役：清水幹雄）は、2026年2月16日（月）から23日（月・祝）まで、山形市のエムアイプラザ山形（山交ビル内）にて、立体ポップアートの第一人者チャールズ・ファジーノの絵画展を開催いたします。本展は、メジャーリーグベースボール（MLB）公認アーティストとしても知られるファジーノ氏の期間限定展示会です。複数枚の版画を手作業で層状に重ねる独自の3D技法により、ニューヨークの街並みやスポーツの世界を鮮やかに描いた作品群を公開。人気作「トラベリング・ジャパン」をはじめ、世界中の著名人に愛される色彩豊かなアートの世界を、山形の皆様に無料でお届けします。

公式サイト： https://www.highspirits-art.com/

作品名：トラベリング・ジャパン 額入サイズ：約43×83cm 価格(税込)：396,000円

■ アーティスト活動50周年を迎えた「3Dポップアート」の巨匠

チャールズ・ファジーノ氏は、ニューヨークを拠点に30年以上のキャリアを誇り、現代ポップアートの歴史を記録する「ポップ・カルチャー・ヒストリアン」として確固たる地位を築いています。 彼の作品は、複数枚の版画をパーツごとに切り分け、シリコンを用いて手作業で積み重ねる独自の「3Dレイヤリング技法」により制作されます。仕上げにはラメやスワロフスキー・クリスタルが施され、平面作品では味わえない奥行きと輝きを放ちます。

■ 世界的なタイアップと著名コレクター

ファジーノ氏はその卓越した技術により、以下の公式アーティストを長年務めています。

・ MLB： オールスターゲーム公式アーティスト（通算20回以上）

・ NFL： スーパーボウル公式アーティスト（2001年より毎年継続）

・ その他： オリンピック（2000年シドニー以降）、グラミー賞、ディズニー作品とのタイアップ作品のコレクターには、ポール・マッカートニー氏、ビル・クリントン元大統領、マイケル・ジョーダン氏など、世界的なセレブリティが名を連ねています。

--------------------------------------------------------------------------------

チャールズ・ファジーノ公式サイト

https://www.fazzino.jp

今後の展覧会の詳細については、ブログのウェブサイトをご覧ください。

https://highspirits-art-blog.com/

--------------------------------------------------------------------------------

■注目の展示作品紹介

ラメやスワロで「ドジャース・ワールドチャンピオン」

イメージサイズ：約45x30cm

フレームサイズ：約74x57cm

制作年：2024年

ロサンゼルス・ドジャースが「2024 ワールドシリーズ」を制した瞬間を祝福して描かれたメモリアル作品。背後に広がる都市のスカイラインと夜空を彩る花火が相まり、見る者にもその歓喜が伝わってくるような一作です。

「スマイル・デンティスト」

イメージサイズ：約53cm x 33cm

フレームサイズ：約80cm x 58cm

制作年： 2025年

「歯を綺麗にしていれば、笑顔でいられる」というファジーノ氏のメッセージが込められたユーモアあふれる一作です。

--------------------------------------------------------------------------------

【展示会概要】

・ 会期： 2026年2月16日（月）～2月23日（月・祝）

・ 会場： エムアイプラザ山形（山交ビル内）

・ 時間： 10:00～18:00（※最終日の閉場時間は会場にご確認ください）

・ 入場料： 無料

--------------------------------------------------------------------------------

【会社概要】

社名：ハイスピリッツアンドユウ株式会社

本社所在地：大阪府大阪市西区立売堀6-6-17

代表取締役社長：清水幹雄

設立：2005年

HP：https://www.highspirits-art.com/

--------------------------------------------------------------------------------