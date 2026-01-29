＜助成先決定＞第2回「東海演奏家の架け橋基金」の助成先発表

公益財団法人日本フィランソロピック財団

2026年1月29日、公益財団法人日本フィランソロピック財団（所在地：東京都港区、代表理事：岸本和久）は、第2回「東海演奏家の架け橋基金」の助成先を以下の5件に決定したことを発表しました（五十音順）。助成総額は10,117,660円。助成対象期間は2026年4月～2027年3月。

- 第2回「東海演奏家の架け橋基金」助成先団体・事業

団体名：公益財団法人かすがい市民文化財団（所在地：愛知県）

事業名：かすがい市民文化財団若手音楽家支援事業

助成金額：3,000,000円

団体名：公益財団法人可児市文化芸術振興財団（所在地：岐阜県）

事業名：地域の居場所における音楽ワークショップリーダー養成事業「音楽ワークショップラボ」

助成金額：3,000,000円

団体名：一般社団法人ジモートアート（所在地：愛知県）

事業名：音楽アウトリーチ「じもおとのわ！」

助成金額：758,600円

団体名：公益財団法人豊橋文化振興財団（所在地：愛知県）

事業名：三河地域の若手音楽家育成及びアウトリーチコンサート事業

助成金額：2,291,700円

団体名：公益財団法人四日市市文化まちづくり財団（所在地：三重県）

事業名：愛知室内オーケストラ 演奏クリニック＆ミニコンサート

助成金額：1,067,360円

「東海演奏家の架け橋基金」とは

東海演奏家の架け橋基金」は、演奏家のキャリアを支援し、演奏機会を提供する東海４県の団体に助成します。単に演奏機会を提供するだけでなく、演奏家が地域の人々とつながり成長していく過程を総合的にサポートし、プロフェッショナルとして独り立ちできる演奏家を育てることを目的とします。

- お問い合わせ

お問い合わせは、当財団の代表メールアドレス宛てにお送りください。

メールアドレス： info(at)np-foundation.or.jp

※ (at) は @ に置き換えて下さい。

- 公益財団法人 日本フィランソロピック財団について

公益財団法人 日本フィランソロピック財団は、2020年に設立、社会貢献事業への資金提供を目的として、寄附を募り、それを基金として管理運営し、助成、奨学金、顕彰などを行う事業を行っています。寄附者おひとりおひとりの「おもい」を「意義ある寄附」として大きく育み、未来への投資としてより豊かな社会の創造を目指しています。

ホームページ： https://np-foundation.or.jp/