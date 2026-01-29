Nintendo Switch(TM)用ソフト『虧月の夜』本日発売！！ いいね＆リポストキャンペーンも開催中！

株式会社エディア

株式会社エディア（本社:東京都千代田区、代表取締役社長:賀島 義成、以下:エディア)は、Nintendo Switch向けタイムリープサバイバルホラーADVゲーム『虧月の夜』を本日2026年1月29日（木）に発売したことをお知らせいたします。

■『虧月の夜』概要

現代の高校生が大量殺人事件の「当事者」として、鬱屈とした空気感に閉ざされた昭和初期の農村に転生する。事件に巻き込まれ死亡することで同じ時間を繰り返しながら、正しい選択を見つけ生き残りを目指す『タイムリープサバイバルホラー』。

タイムリープをするたびに絡み合っていく人間関係と、逃れられない殺意。

繰り返すことで見えてくる因習、秘密、そして真犯人の動機。

虧ける月夜が明けたとき、主人公（あなた）が迎えるのは、希望か、絶望か――。

■発売記念いいね＆リポストキャンペーン

本作の発売を記念し、Xにてリポストキャンペーンを開催中！

期間中に『虧月の夜』公式Xアカウント（@kigetsunoyoru(https://x.com/kigetsunoyoru)）をフォローのうえ、キャンペーン対象ポストを「いいね」と「リポスト」していただいた方の中から、抽選で３名様にNintendo Switchソフト『虧月の夜』、抽選で10名様にキービジュアルアクリルスタンドをプレゼントいたします。

本日よりご応募できますので奮ってご参加ください。

◯応募方法

１.『虧月の夜』公式Xアカウント（@kigetsunoyoru(https://x.com/kigetsunoyoru)）をフォロー

２.キャンペーン対象ポストを「いいね」＆「リポスト」

３.応募完了

◯応募期間

2026年2月12日（木）23時59分まで

※上記期間内の「いいね」＆「リポスト」が抽選対象となります

◯賞品内容

・Nintendo Switchソフト『虧月の夜』 3名様

・『虧月の夜』キービジュアルアクリルスタンド 10名様

◯当選通知

ご当選された方には、2月下旬以降に『虧月の夜』公式Xアカウント（@kigetsunoyoru(https://x.com/kigetsunoyoru)）よりDM（ダイレクトメッセージ）にてご連絡いたします。

詳細については公式Xアカウントをご確認ください。

■『虧月の夜』製品情報

[表: https://prtimes.jp/data/corp/21592/table/1058_1_ee67c365b79ebea1e692a26499bef4e5.jpg?v=202601290321 ]

■『虧月の夜』公式サイト

https://kigetsunoyoru.com/

■『虧月の夜』公式X（旧Twitter）

https://x.com/kigetsunoyoru

■『虧月の夜』ティザーPV

https://youtu.be/DDy6K67LEbc

■『虧月の夜』OPムービー

https://www.youtube.com/watch?v=GU0ITWyAYSI

■ニンテンドーeショップ

https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000099558

※Nintendo Switchは任天堂の商標です。

※当資料に記載されている社名、サービス名、商品名は各社の商標または登録商標です。

※仕様・利用料は予告なしに変更することがあります。掲載画面は実際の表示と異なる場合があります。