日本最大級のワイン祭り「山形ワインバル2026」開催決定！

一般社団法人上山市観光物産協会城下町・かみのやまがワインでにぎわう特別な一日

山形ワインバル実行委員会（所在地：山形県上山市）は、2026年5月16日（土）・17日（日）の2日間、上山城周辺・かみのやま温泉内にて、屋外ワインイベント最大規模のワイナリーが集結する日本最大級のワイン祭り「山形ワインバル2026」を開催いたします。

山形ワインバルは、“個性豊かなワインとの出会いの場所であり続ける”ことをコンセプトに、県内外はもちろん、海外からも多くのワインファンを迎えてきました。

会場には、自然派ワインの先駆けとして知られる地元・タケダワイナリー（上山市）や、東北最古の酒井ワイナリー（南陽市）をはじめ、山形県内外から過去最多の65店のワイナリーが出店予定です。

2025年は2日間で約7,700名が来場し、年々県内外から多くのリピーターが訪れ、今回で11回目を迎えます。

山形ワインバル公式ロゴマーク山形ワインバル2026 開催概要

●開催日時

2026年5月16日（土）11:00～17:00

2026年5月17日（日）10:30～16:00

●開催場所

上山城周辺（山形県上山市元城内3-7周辺）

月岡公園

●来場目標

8,000名（2025年7,700名）

●出店予定

ワイナリー：65店／フード：30店以上予定

●主催

山形ワインバル実行委員会

●共催

かみのやま温泉旅館組合

一般社団法人上山市観光物産協会

【生産者と語らい、山形の風土を味わう特別な時間】

山形ワインバル最大の魅力は、ワインを「飲む」だけでなく、「知り・語り・感じる」こと。

会場では、生産者自らがワインを注ぎ、ブドウの個性や醸造のこだわりを直接聞くことができます。

グラスを片手に、初夏の風が吹き抜ける上山城周辺を歩きながら味わう一杯は、ここでしか体感できない特別な時間。城下町の景観、温泉街のにぎわい、そして山形の豊かな食文化が一体となり、来場者の記憶に残るワインイベントを創り出します。

生産者と直接語り合いながら味わう

ワインを「知り、語り、感じる」山形ワインバルならではの体験

グラス越しに伝わる、ブドウと土地、造り手の物語

上山城の風景とともに楽しむ、初夏の一杯

【出店・チケット情報（2026年2月受付開始）】

【2月1日より募集開始】フード出店のご案内

本イベントでは、ワインとの相性を重視し、

・ワインに合う料理

・地元食材や山形県産食材を使用したメニュー

を提供いただける出店者を優先的に選定し、応募多数の場合は、主催者による審査を経て出店者を決定いたします。※募集要項・応募方法の詳細は、山形ワインバル公式WEBにてご案内いたします。

【2月2日より販売開始】前売券・有料席のご案内

＜山形ワインバル2026チケット＞

・前売券：1枚4,000円（税込）

・当日券：1枚5,000円（〃）

（ワインチケット10枚、ロゴ入りワイングラス・グラスホルダー引換券付）※両日使用可能

前売券は、かみのやま温泉観光案内所、山形ワインバル公式WEB、主要コンビニ発券機等で販売予定です。

＜有料席＞

・山形ワインバル公式WEBのみで販売

・ゆっくり座ってワインを楽しめる特別席を用意

一日では終わらない、ワインと温泉の時間温泉・まち歩きとともに楽しむ「滞在型ワインバル」へ

山形ワインバルは、イベントだけで完結するのではなく、インバウンドや首都圏からの誘客も見据えた「滞在型観光コンテンツ」として位置づけられています。

ワインを楽しんだ後は温泉でゆっくりと体を癒し、翌日はまち歩きやワイナリー巡りへ――。そんな上山ならではの過ごし方が、多くの来場者から高い評価をいただいています。

【宿泊需要創出に向けた取り組み（かみのやま温泉連携宿泊施設限定）】

山形ワインバル2026の開催にあわせ、かみのやま温泉エリアの連携宿泊施設（旅館・ペンション・ロッジ）限定で、宿泊需要創出を目的とした特別宿泊プランを造成しています。

現在、

・山形ワインバルのチケット付き宿泊プラン

・ワインバル会場までの送迎付き宿泊プラン

など、イベント来場者が安心・快適に滞在できる多彩なプランを準備しています。

最大の特典は、宿泊者限定の“事前受け取りサービス”。

対象となる宿泊プランでは、山形ワインバルのチケット・ワイングラス・グラスホルダーを事前に受け取ることができ、当日は受付に並ぶことなく、スムーズに会場へ入場することが可能です。

混雑を避け、より快適にワインバルをお楽しみいただけます。

これらの宿泊プランは、2026年2月2日より順次販売開始予定で、詳細は山形ワインバル公式SNS（山形ワインジャーニーInstagram）等を通じて随時発信してまいります。

ワインイベントと温泉宿泊、そして多様な宿泊スタイルを組み合わせた「滞在型ワインバル」として、上山ならではの魅力をより深く体感いただける取り組みを進めております。

【関連リンク】

『山形ワインバル』公式ホームページ https://www.yamagatawinebal.jp/

『山形ワインジャーニー』Instagram https://www.instagram.com/kaminoyama_wine_journey/

『上山市観光物産協会』公式ホームページ https://kaminoyama-spa.com/

【お問合せ先】

（一社）上山市観光物産協会 広報事務局 プレスリリース担当：伊藤

〒999-3134 山形県上山市矢来1-2-1 TEL: 023-672-0839 FAX: 023-673-3622

E-mail: info@kaminoyama-spa.com