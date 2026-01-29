¿Íµ¤¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤ä½ñÀÒÁõ²è¤ÇÏÃÂê¤Î¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¡¦ËÌß·Ê¿Í´¡¢ÂÔË¾¤ÎºîÉÊ½¸¡Ø¤·¤ª¤ê¤È¤á¤¯¤ê ËÌß·Ê¿Í´ºîÉÊ½¸¡Ù2/20È¯Çä¡¢½ÐÈÇµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤â·èÄê¡ª
¿Íµ¤¤ª²Û»Ò¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¹¹ð¤ä½ñÀÒÁõ²è¡¢»¨²ß¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤Þ¤Ç――Éý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç¿´¤ò¤È¤¤á¤«¤»¤ëºîÉÊ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿¡¢¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¡¦ËÌß·Ê¿Í´¡£¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¾¯½÷¤äÆ°Êª¤¿¤Á¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¡¢¤ä¤µ¤·¤¯¤Æ¾¯¤·ÉÔ»×µÄ¤ÊÀ¤³¦¤Ï¡¢¸«¤ë¿Í¤Î¿´¤ò¤¢¤¿¤¿¤á¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£ËÜ½ñ¤Ï¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò±Û¤¨¤Æ¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤Î10Ç¯¤Û¤É¤ÎÊâ¤ß¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡¢ÊõÊª¤Î¤è¤¦¤ÊºîÉÊ½¸¡£Çó²¡¤·¤¬¤¤é¤á¤¯¥«¥Ðー¤Ë¡¢·Ö¸÷¥Ô¥ó¥¯¤òº¹¤·¿§¤ËÍÑ¤¤¤¿ÆÃ¼ì°õºþ¤Ç¡¢ºîÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÁ¯¤ä¤«¤ËÉ½¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÈþÂçÀ¸¤·¤ª¤ê¤È¤á¤¯¤ê¤ÎÆó¿Í¤Î¥¢¥È¥ê¥¨À°ÍýÆü»ï¤È¤¤¤¦·Á¼°¤Ç½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¥¨¥Ã¥»¥¤9ÊÓ¤â¼ýÏ¿¡£¼ê¤Ë¼è¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢¿·¤·¤¤È¯¸«¤È¤È¤¤á¤¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë°ìºý¤Ç¤¹¡£
Ãø¼Ô¡§ËÌß·Ê¿Í´¡¡
¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¡¦ºî²È¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ë16Ç¯´Öºß½»¤·¤¿¸å¡¢ µ¢¹ñ¤·¤Æ¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò³«»Ï¡£Â¿¿ô¤Î½ñÀÒ¤ÎÁõ²è¤ä¡¢¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡¢¥×¥í¥À¥¯¥È¤Ê¤ÉÉý¹¤¤Ê¬Ìî¤Ç¥¤¥é¥¹¥È¤òÄó¶¡¡£Ãøºî¤Ë¡Ö¥æ¥Ë¥³ー¥ó¥ì¥¿ー¥¹¥Èー¥êー¡×¡Ê½¸±Ñ¼Ò/¥Ûー¥à¼Ò¡Ë¡¢¡Ö¤Ò¤²¤¬ ¤Ê¤¬¤¹¤®¤ë ¤Í¤³¡× ¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¡¢¡Ö¤æ¤«¤¤¤è¤¦¤«¤¤¥Îー¥È¡× ¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë¡¢¡Ö¥ë¥Ã¥³¥é¤Î¤Á¤¤¤µ¤Ê¤µ¤¬¤·¤â¤Î¤ä¤µ¤ó¡×¡ÊÇòÀô¼Ò¡Ë¡¢¡ÖThe Current /ËÌß·Ê¿Í´ºîÉÊ½¸¡×¡Ê¸¼¸÷¼Ò¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
¡ã¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡ä¡¡
1¾Ï ¤¢¤ì¤³¤ì ¤¤¤¨¤´¤È ¤ï¤¿¤·¤´¤È ¡Ò¤ª¤¦¤Á¤¸¤«¤ó¡Ó
At Home - family time, me time, this and that
2¾Ï ³ð¤ï¤Ì¤Þ¤Þ¤Ç¤â ¤¦¤Ä¤¯¤·¤¤¤â¤Î ¡Ò¤æ¤á¤ß¤ë¡Ó
Dreaming - of beautiful, impossible things
3¾Ï Ì¤Íè¤ÏÀ±¤Þ¤«¤» ¡Ò¤¦¤é¤Ê¤¦¡Ó
Fortune Telling - leave the future up to the stars
4¾Ï ¥³¥í¥³¥í ¥Õ¥ëー¥Ä ¥Ñ¥ìー¥É ¡Ò¤¯¤À¤â¤Î¡Ó
Fruit - a rollicking parade of juicy beauties
5¾Ï ¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î ¤¹¤³¤·¤º¤Ä ¤¼¤ó¤Ö ¡Ò¤¿¤Ù¤â¤Î¡Ó
Cuisine - all the scrumptious delicacies, bite by bite
6¾Ï ¹Ô¤Àè¤ÏÌ¤Äê ¡Ò¤ª¤Ç¤«¤±¡Ó
A Day Out ! Where shall we go?
7¾Ï ¤¤é¤á¤¯µ¨Àá¤Î¤Þ¤Ë¤Þ¤Ë ¡Ò¥Ï¥í¥¦¥£¥ó&¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡Ó
Halloween & Christmas - in the glow of enchanting seasons
8¾Ï ÁõÖì¤ÎËâË¡ ¡Ò¤Û¤ó¤Î¤ª¤·¤´¤È¡Ó
A Bookish Job - the magic of book designing
9¾Ï ¤ªÈäÏªÌÜ¤Î½Ö´Ö ¡Ò¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤È¥×¥í¥À¥¯¥È¡Ó
Packaging & Products - unveiling designs
¥¤¥áー¥¸
½ñÀÒ³µÍ×
½ñÌ¾¡§¡Ø¤·¤ª¤ê¤È¤á¤¯¤ê ËÌß·Ê¿Í´ºîÉÊ½¸¡Ù
https://pie.co.jp/book/i/5615/
»ÅÍÍ¡§B5È½ÊÑ·¿¡Ê240¡ß175mm¡Ë¡¿¥½¥Õ¥È¥«¥Ðー¡¿272Pages¡ÊFull Color¡Ë
Äê²Á¡§ËÜÂÎ4,000±ß+ÀÇ
ISBN¡§978-4-7562-5615-7 £Ã3070
Ãø¼Ô¡§ËÌß·Ê¿Í´
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯2·î20Æü
È¯¹Ô¸µ¡§¥Ñ¥¤ ¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë
¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó
¡Ø¤·¤ª¤ê¤È¤á¤¯¤ê¡¡ËÌß·Ê¿Í´ºîÉÊ½¸¡ÙÈ¯ÇäµÇ°¥Èー¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È
Æü»þ¡§2026Ç¯3·î14Æü(ÅÚ)11:00～11:45
¾ì½ê¡§ÀõÁð¡¦ÂæÅì´Û¡Ö»æÇî in Åìµþ¡×¥¹¥Æー¥¸¤Ë¤Æ
ËÌß·Ê¿Í´¤Î½ñÀÒ¤ÈÊ¸¶ñ¿·ºî¥Õ¥§¥¢ 2026
Æü»þ¡§2026Ç¯2·î6Æü(¶â)～2026Ç¯2·î23Æü(·î)
¾ì½ê¡§Âå´±»³ ÄÕ²°½ñÅ¹ 1¹æ´Û1³¬ ¿ÍÊ¸¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Õ¥í¥¢
2·î12Æü(ÌÚ) ¥Èー¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¡õ¥µ¥¤¥ó²ñ
2·î22Æü(Æü) ¥µ¥¤¥ó²ñ
¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é(https://pie.co.jp/news/4887578)
¿·´©È¯ÇäµÇ°ÆÃÅµ
¾åµ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ª¤è¤Ó°ìÉô½ñÅ¹¤Ë¤Æ¡Ø¤·¤ª¤ê¤È¤á¤¯¤ê ËÌß·Ê¿Í´ºîÉÊ½¸¡Ù¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¡¢ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤Î¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É¤ò£±Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¤¿¤á¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¿·´©È¯ÇäµÇ°ÆÃÅµ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é(https://pie.co.jp/news/4887578)
