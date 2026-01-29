Epic Gamesアカウント登録が不要に&ボイスチャット機能が追加！基本無料・マルチプラットフォームの『Faaast Penguin』にアマゾンワールドが2月5日から登場。

株式会社ヒストリア

株式会社ヒストリアは無料サバイバルアクションレースゲーム『Faaast Penguin』（ファーストペンギン）にて、2月5日（木）よりシーズン9「ジャングル・ジャンボリー」を開始いたします。

アマゾンをテーマとした４つの新コースと、新ギミック「モンキー」が登場します。





今回のアップデートには、2つの大きな機能追加があります。1つ目は、Epic Gamesアカウントの登録なしで遊べるようになること。2つ目は、ボイスチャット機能の追加とパーティ機能の強化です。

これらのアップデートにより、これまで以上に気軽に友達を誘い、会話を楽しみながら遊べるゲームへと進化します。

【新シーズン「ジャングル・ジャンボリー」トレーラー】：https://youtu.be/aSkNIAVcmpk

『Faaast Penguin』は、無料プレイ・クロスプラットフォーム対応でNintendo Switch／PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC(Steam, Epic Games Store)にて好評配信中です。

Epic Games アカウントなしで遊べるようになります！

今までは『Faaast Penguin』を遊ぶためにEpic Games アカウント登録・連携が必須でしたが、連携せずに遊べるようになります！

※Epicアカウントとの連携を行うと、同じゲームデータを使って複数のプラットフォームで遊ぶことができます。

※Epicアカウントとの連携を行うと、Epic Gamesアカウントのフレンドリストを使用してパーティに誘うことができます。

※既に『Faaast Penguin』を遊んでいる方は、Epic Games アカウント連携状態です。

『Faaast Penguin』はNintendo Switch OnlineやPS Plusに加入していなくてもオンライン対戦が遊べます。

サルと一緒にアマゾンを駆け抜けよう！

■アマゾンをテーマとした4つのコース

今回の舞台は、たくさんのサルが生息するアマゾン。

森の中、川、木の上でサルたちが待っている！

新しい4つのコースを駆け抜けよう！

■新ギミック「モンキー」追加！

「モンキー」にアタックすると、モンキーが運んでくれる！

さらに、運んでくれている最中にもう一度アタックボタンを押すと、狙ったタイミングで飛び出せる。

一気に前へ飛ぶか、位置を見極めて飛び出すか。

次々にモンキーを渡り継ごう！

新ワールド「ジャングル・ジャンボリー」の詳細は公式サイトをご覧ください。

https://faaast-penguin.com/ja/news/9997/

パーティ機能強化&ボイスチャット機能が新登場！

フレンドになっていなくてもパーティを作成・参加ができるようになりました！

また、パーティメンバー同士でボイスチャットができるようになりました。

この機会に友達を誘って遊びましょう！

最新情報は、『Faaast Penguin』公式サイトやX、Discordからご確認いただけます。

公式サイト：https://faaast-penguin.com/ja/

公式X：https://x.com/FaaastPenguinJP

公式Discord：https://discord.gg/fXSjrGanS2

■期間限定イベント「ハムパラ～ハムスターパラダイス～」開催中！

もぐもぐほっぺに幸せ貯め込んで、ふわふわボディで走り出せ！

期間限定イベント「ハムパラ～ハムスターパラダイス～」が2/12（木）まで開催。

ショップやチャレンジで限定アイテムを手に入れよう！

開催期間：1/15(木) 13:00～2/12(木) 13:00

■今ならシーズンパスポイントが“5倍“もらえる！

遅れて始めた方も今がチャンス！獲得できるシーズンパスポイントが「5倍」にアップします。

シーズン8終了までに、限定アイテムをゲットしよう！



開催期間：1/30(金)13:00 ～ 2/5(木)13:00

【『Faaast Penguin』（ファーストペンギン）とは？】

『Faaast Penguin』はたくさんのライバルペンギンとぶつかり合う、爽快はちゃめちゃサバイバルレース！舞台は全世界のリゾート地。高速ウォータースライダーや、砂漠のピラミッド、ジャングルで大滝探検、はたまた雲の上まで？4つのコースを勝ち抜け式で巡るツアーに参加しよう。

アタック・スペシャルライド・ショートカットを駆使し、誰よりも早くゴールを目指せ！

■商品情報

タイトル： Faaast Penguin

ジャンル： サバイバルアクションレース

公式サイト： https://faaast-penguin.com/

価格： 基本プレイ無料

配信プラットフォーム： Nintendo Switch／PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC(Steam, Epic Games Store)

プレイ人数： 1～4人、40人までのカスタムマッチ

発売・販売・開発: 株式会社ヒストリア

権利表記: (C)historia Inc.

Nintendo Switch： https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000074696

PlayStation 5： https://store.playstation.com/product/JP2953-PPSA20382_00-0358988007360021

Xbox Series X|S: https://www.xbox.com/ja-JP/games/store/faaast-penguin/9PGHN0G6SK8F

Steam： https://store.steampowered.com/app/2590150/Faaast_Penguin/

Epic Games Store： https://store.epicgames.com/p/faaast-penguin-4319d6

※『Faaast Penguin』はNintendo Switch OnlineやPS Plusに加入していなくてもオンライン対戦が遊べます。

■株式会社ヒストリア 会社概要

Unreal Engine専門で開発を行う日本のゲーム会社です。代表作は『Faaast Penguin』（開発・販売）、『ライブアライブ』（開発）、『Caligula2』（開発・PC版販売）、『ジョジョの奇妙な冒険 ラストサバイバー』（開発）など。

公式ウェブサイト： https://historia.co.jp/

公式X： https://x.com/historia_Inc

公式Youtubeチャンネル： https://www.youtube.com/@historiaInc