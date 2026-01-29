ボーカロイド音楽専門レーベル「KARENT」の特集ページ「巡音ルカ 17th Anniversary」1/29公開！

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=6XdKNDlQR3E ]

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社（本社：北海道札幌市、代表取締役：伊藤博之）が運営するボーカロイド音楽専門レーベル「KARENT（カレント）」は、2026年1月29日（木）に、特集ページ「巡音ルカ 17th Anniversary」を公開いたしました。本特集では、2026年1月30日（金）に17周年を迎えるバーチャルシンガー『巡音ルカ』が歌う15作品をピックアップしてご紹介。特集ページの公開にあわせて、ピックアップ作品を紹介するクロスフェード動画も制作いたしました。音楽クリエイターたちが生み出した多様な作品に、どうぞご注目ください！

KARENT「巡音ルカ 17th Anniversary」特集ページ：https://karent.jp/special/luka26

「巡音ルカ 17th Anniversary」では、イラストレーター・杜本さんにビジュアルを担当いただきました。また同ビジュアルを使用して制作した、ピックアップ曲のクロスフェード動画（https://youtu.be/6XdKNDlQR3E）も公開しました。各楽曲は、SpotifyやApple Music、LINE MUSICなどのストリーミングサービスのほか、 iTunes Store、Amazon Music といったストアでのダウンロード配信でもお聴きいただけます。

【「巡音ルカ 17th Anniversary」特集参加作品】

『ラッキースター』zensen feat. 巡音ルカ

『FEEDBACK』isidore. & MonochroMenace feat. 巡音ルカ

『Beautiful』めろくる feat. 巡音ルカ

『ミュージック』manika feat. 巡音ルカ

『一寸拍子』幽霊一文字 feat. 巡音ルカ

『ノスタルジア少女の記憶』ヤヅキ feat. 巡音ルカ

『水槽の中で』As'257G feat. 巡音ルカ

『逃げてもいいよ』MURASAKI feat. 巡音ルカ

『ルナライト・セレナーデ』キッドP feat.KAITO&巡音ルカ

『ロストラストライト』やみくろ feat. 巡音ルカ

『インストゥルメンタル・ワールド』CielP feat.初音ミク＆巡音ルカ

『江戸川夜行性』IMO feat. 巡音ルカ

『Flashback』書店太郎 feat. 巡音ルカ

『バレエコア』音無あふ feat. 巡音ルカ

『Liberate』やま△ feat. 巡音ルカ

さらに、本特集の公開記念として、zensenさんに『ラッキースター』を書き下ろしていただきました。同曲のMVは、初音ミク公式YouTubeチャンネル「39ch（ミクチャンネル）」にて公開中です。MVは薬袋もささん、ジョン万太郎さんに制作いただきました。

『ラッキースター』MV：https://youtu.be/xVoj1Ui2zK4

今回ピックアップしてお届けする15作品以外にも「KARENT」ではたくさんの『巡音ルカ』歌唱曲を配信しています。今後も「KARENT」がお届けする情報に、どうぞご注目ください。

「KARENT」公式WEBサイト：https://karent.jp/

「KARENT」 公式X：https://x.com/KarenT_Crypton

＜参考情報＞

▼「KARENT」とは https://karent.jp/

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社が運営するボーカロイド音楽専門レーベル。SpotifyやApple Music、YouTube Music、LINE MUSIC等の世界の主要ストリーミングサービス、TikTok、Instagram等のSNS、iTunes Store、Amazon Music等のダウンロードストアへの音源配信を行っている。また、クリプトン公式イベントで使用された楽曲のリリースや、バーチャルシンガーの記念日ごとに実施している配信特集も人気である。

※「VOCALOID（ボーカロイド）」および「ボカロ」はヤマハ株式会社の登録商標です

▼『巡音ルカ』とは https://piapro.net/

歌詞とメロディーを入力すると歌わせることができる「歌声合成ソフトウェア」（別称：バーチャルシンガー・ソフトウェア）として、クリプトン・フューチャー・メディア株式会社が2009年に開発。パッケージに描かれているキャラクターとしては、ピンクのロングヘアが特徴的な20歳の女性バーチャルシンガー。（「巡音」の読みは“めぐりね”）

今では、クリプトンが展開する「ピアプロキャラクターズ」の一員として、グッズ展開や3DCGライブのステージに立つなど、バーチャルシンガーとして世界を舞台に活躍している。また、ソフトウェアとしてもアップデートされており、2015年に『巡音ルカV4X』、2024年に『ピアプロキャラクターズ・スーパーパック』が発売されている。

※ピアプロキャラクターズ：『MEIKO』『KAITO』『初音ミク』『鏡音リン』『鏡音レン』『巡音ルカ』の総称。「ピアプロ」は「創作の連鎖＝ピアプロダクション（Peer Production）」から生まれた造語で、創作の連鎖を支える存在であって欲しいという願いが込められている。いずれもクリプトン・フューチャー・メディア株式会社が企画・開発した歌声合成ソフトウェアにして、キャラクターとしても人気のバーチャルシンガー。

＜会社概要＞

会社名：クリプトン・フューチャー・メディア株式会社

代表者：代表取締役 伊藤博之

所在地：〒060-0003 北海道札幌市中央区北3条西4丁目1-1 日本生命札幌ビル11F

設 立：1995年7月

サウンド素材を輸入販売する「音の商社」として創業。得意分野の「音」を探究しながらデジタルコンテンツに関わる事業を展開する中、2007年に歌声合成ソフトウェア『初音ミク』を企画開発した。掲げるミッションは、クリエイターが物事を「ツクル」ための技術やサービス、つくった物事を発表する場を「創る」こと。北海道札幌市から国内外に向けて、4,000万件以上のサウンドコンテンツのライセンス販売をはじめ、音声技術開発、音楽配信プラットホームの開発・運営、キャラクターライセンス事業、ライブ・イベント制作事業、地域を応援するローカルプロジェクトの企画・運営など、多岐にわたるサービス構築・技術開発に取り組んでいる。



コーポレートサイト：https://www.crypton.co.jp/