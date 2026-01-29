【第6回 地域の仕事“ホンネ”サロン】三重県鈴鹿市 多貴商運×ZEN大学課題解決型プログラム始動に向けセミナー開催

株式会社フューチャーリンクネットワーク

株式会社フューチャーリンクネットワーク（以下、FLN）は、ZEN大学と協業し、三重県鈴鹿市の多貴商運株式会社を受け入れ企業とした学生向け課題解決型プログラムを2026年2月後半から3月に三重県鈴鹿市およびオンラインで実施します。

本プログラムは、オンラインでの学びに加え、学生が実際に三重県鈴鹿市を訪れ、地域企業の現場で働く人々と直接関わる課題解決型の取り組みです。現地での体験を通じて、学生が地域産業や仕事への理解を深めると同時に、地域側にとっても、将来的に地域と関わり続ける人材との接点を早期に創出することを目的としています。すぐに移住や就職といった成果を求めるものではなく、継続的な関係構築を見据えた人材循環の第一歩として、本プログラムは関係人口創出の観点からも意義のある取り組みです。

これに先立ち、本プログラムの概要説明および参画企業の多貴商運の紹介を目的としたオンラインイベント「地域の仕事“ホンネ”サロン」を2026年2月5日（木）に開催します。本取り組みは、物流DXをテーマに、地域企業と学生が継続的に関わる関係人口創出を目指すものです。

地域の仕事“ホンネ”サロンとは

地域で働く人や企業のリアルを、等身大の言葉で伝えるオンラインイベントシリーズです。

移住や転職を考える際に生まれやすい「情報が少ない」「本音が聞けない」といった不安を解消し、地域で働く“人”と“仕事”にフォーカスしながら、地域との出会いや関わりのきっかけをつくる場として全国各地で開催しています。

第6回目の開催となる今回は、課題解決型プログラムに受け入れ企業として参画する「多貴商運」に焦点をあてます。同社がZEN大学の学生と連携する背景や、今回のプログラムのテーマであるDX（デジタルトランスフォーメーション）を切り口に、煩雑化する情報処理を見直す「BPR（業務改革）」の視点から、物流の現場で取り組んでいる挑戦について、対談形式で掘り下げます。

今回のテーマ

お申込みはコチラ :https://tayori.com/f/honne6

地域企業と学生が連携する課題解決型プログラムの意義について知る

ZEN大学が展開する課題解決型プログラムの紹介を軸に、地域企業である多貴商運がなぜ学生を受け入れ、実際の仕事やプロジェクトに関わってもらうのか、その背景や考え方を掘り下げます。

当日は、多貴商運の代表取締役・東出貴綱氏とZEN大学関係者による対談形式のセミナーを通じて、課題解決型プログラム自体の紹介はもちろんのこと、多貴商運が参画に至るまでの経緯や、今回の連携に込めた思いを共有します。

多貴商運と長年にわたり強固なパートナーシップを築いている株式会社三重シティプロモーション代表取締役の森田裕行さんを迎え、今回の多貴商運の取り組みや地域連携の意義についてもお伝えします。

本セミナーの目的

本セミナーは、ZEN大学課題解決型プログラムおよび地域企業との連携について、その内容や背景を分かりやすく発信することを目的としています。自治体や外部関係者に対して、大学と地域企業が連携して人材育成や社会体験に取り組む具体的な事例を可視化します。

対象者

・地域企業、経営者、事業担当者

・自治体職員

・地域づくり・人材育成に関心のある方

・大学との企業連携プログラム、課題解決型学習に関心のある方

開催概要

日時：2026年2月5日（木曜日）18:00～19:30

実施方法：

オンラインにて実施（Zoomを使用）

※Zoom Webinarにて実施しますので、原則としてお名前や顔、音声は参加者同士には公開されません。お気軽にご参加ください。

※お申込者に限り、翌日のアーカイブ動画視聴も可能

タイムテーブル：

[表: https://prtimes.jp/data/corp/58260/table/452_1_e78099ef026bd4adecc1ce8ee71bb464.jpg?v=202601290321 ]

※内容・時間は当日予告なく変更される可能性があります。予めご了承ください。

トークセッション登壇者

[ゲスト] 多貴商運株式会社代表取締役 東出 貴綱（ひがしで たかつな）

三重県鈴鹿市を拠点に、50年以上にわたり自動車部品輸送を中心とした物流サービスを提供する多貴商運の代表取締役社長。「安全・確実・迅速」をモットーに、プロ意識を持つドライバーとともに“お客様第一”の姿勢で事業を展開してきた。

創業以来、利益追求に偏らず「公利優先」の理念を重んじ、地域密着と環境保全を両立させた持続可能な事業モデルを追求。現在は中部圏を中心に、一般貨物運送・倉庫業・軽運送・産業廃棄物収集運搬など多角的に事業を展開し、地域社会に安心と信頼の物流ネットワークを築いている。近年は、業務改革（BPR）やDXの推進に加え、ドローン活用による防災・物流分野での新たな取り組みや、フィットネス事業への参画など、先を見据えた事業展開にも注力している。

[ゲスト] 学校法人日本財団ドワンゴ学園 ZEN大学 原口 悟（はらぐち さとる）

2018年に大学を卒業後、学校法人角川ドワンゴ学園にて教育キャリアをスタート。保健体育教員、学年主任を経て、キャリア支援部では学園全体の「高卒就職内定率」を改善させるプロジェクトを担当した。2024年からは事業開発部にて、高校早期のキャリア育成イベントの企画・設計に従事。

2025年4月からは、日本発の本格的オンライン大学「ZEN大学」の地域・企業連携プログラムの企画・運営として、学生が社会のリアルを体験できるプログラムの構築に携わる。これまでの教育現場での伴走経験を活かし、学生には「一生モノのスキル」を、地域や企業の皆様には「若者の力による活性化」を還元できるよう、価値ある連携を推進している。

[ゲスト] 株式会社三重シティプロモーション代表取締役 森田 裕行（もりた ひろゆき）

1964年生まれ。大学卒業後、三重県内の地方銀行に入行。営業店での地域密着型の顧客対応を起点に、支店長、本部では営業統括や融資審査など、経営と金融の中枢に長年従事。その後、金融視点と地域理解をもとに、父の家業を継ぐ形で地域創生に本格的に取り組むため、株式会社三重シティプロモーションを設立。現在は、地域情報プラットフォーム『まいぷれ』の三重県全域の運営を担い、地域事業者の情報発信支援を通じた地域経済の活性化に取り組んでいる。さらに、オンライン診療システム『みんなで保健室』を活用した健康DXにも注力し、企業・自治体・住民をつなぐ次世代型の地域医療モデル構築を推進中。デジタルとリアルを融合させた持続可能な地域づくりを目指している。

お申込みはコチラ :https://tayori.com/f/honne6

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社フューチャーリンクネットワーク

関係人口創出部

問い合わせフォーム：https://www.futurelink.co.jp/inquiry/

【会社概要】

社名：株式会社フューチャーリンクネットワーク

所在地：千葉県船橋市西船4-19-3 西船成島ビル

代表者：代表取締役 石井丈晴

事業内容：地域情報プラットフォーム「まいぷれ」の運営、関係人口創出事業の推進 ほか

URL：https://www.futurelink.co.jp