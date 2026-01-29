【soeasy】探す・考える・教えるをもっとso easyに！「soeasy buddy」がAIアシスタント機能を搭載し大幅アップデート

株式会社soeasy

「おしえあうって、すばらしい。」をスローガンに、組織内DXによる人材育成や、教育・おしえあいの文化醸成を支援する株式会社 soeasy（本社：東京都千代田区、以下 soeasy）は、同社が提供する人材育成や教育、おしえあいの文化醸成を支援するナレッジシェアアプリケーション「soeasy buddy」において、新機能としてAIアシスタント機能をリリースしたことをお知らせいたします。

｜アップデートの背景：現場の「知らない」を「組織の力」へ｜

「soeasy buddy」は、日報やマニュアル、ノウハウの投稿・共有を通じて、組織内の経験や知恵を蓄積するプラットフォームとして、歯科・美容業界などの専門性の高い資格と知識を要する業界を中心に、現在2万人以上に利用されています。

今回のアップデートでは、AIアシスタント機能が登場。世の中の一般的な知識に加え、業界のナレッジ、そして「soeasy buddy」内に蓄積された「職場の投稿・ノウハウ」を学習・活用して回答を生成することが可能になりました。これにより、情報蓄積・ナレッジシェアツールから、蓄積されたデータをもとに自ら考え、提案する「伴走型プラットフォーム」へと進化しました。

｜AIアシスタントの特徴｜

「一般的なAI」から「あなたの職場専用のAI」へ

一般的なAIが社内独自のルールや職場の過去の経緯をインターネット上から汲み取ることが難しい一方で、本機能は、職場で「soeasy buddy」に蓄積してきた過去の投稿やコミュニケーション情報を読み取り、それぞれの職場ならではのベストプラクティスに基づいた回答を行います。

活用イメージとプロンプト例

新人教育のサポート（教育コストの削減）

「新人スタッフ向けに、〇〇（業務名）のチェックリストを作って。これまでに投稿されたマニュアルや日報を参考にして、初心者が間違いやすいポイントを重点的に盛り込んでください。」

膨大なナレッジの要約（情報の即時活用）

「過去のタイムラインにある〇〇様（顧客名）への対応履歴をまとめて、次回訪問時に気をつけるべき注意点を3つ教えて。」

チームミーティングの準備（情報の振り返り）

「先週1週間のチームの日報やトークの内容から、現場で発生したトラブルや共有すべき成功事例を3つ抽出して、明日の会議用のアジェンダを作って。」

クリエイティブな企画（思考の整理・アイデア出し）

「私たちの店舗らしい雰囲気が伝わるようなSNSの投稿案を5つ考えて。最近の盛り上がっている投稿のトーンを参考に、お客様が親しみを感じる言葉遣いでお願いします。」

AIアシスタント機能 画面イメージ｜AIアシスタントで叶えること：メリット｜

本機能の特徴から業務効率を劇的に向上させる「現場のリアルを知るよき相談相手」として日常業務や職場環境の文化醸成をサポートします。

教育コストの削減

新人のためのチェックリスト作成や、職場にフィットするマニュアルやカリキュラムの作成をAIが数秒で代行します。

ナレッジの即時活用

過去の先輩による顧客対応記録からFAQをまとめたり、散らばった日報から重要な会議内容を抽出したりすることが可能です。

思考の加速

SNS投稿のアイデア出しや、社内施策の企画など、クリエイティブな業務の壁打ち相手になります。

|soeasyの貢献に対する想い|

「おしえあうって、すばらしい。」という私たちが大切にする理念・世界観を、AIの力でさらに加速させたい。そんな想いで本機能を開発しました。現場にあたりまえとして溢れている素敵な経験がAIと共にに輝き出し、業界全体の生産性向上と、働くすべての皆様がより自分らしくワクワク働ける未来への架け橋となることを心より願っております。

｜サービス概要｜

名称： soeasy buddy（ソーイージー バディ）

主な機能： タイムラインによる投稿機能、フォルダ機能、

DMおよびグループでのトーク機能、自動翻訳、AIアシスタント機能など

AIアシスタント機能リリース 特設サイト

https://service.soeasybuddy.com/ai-assistant

soeasy buddyサービスサイト

https://service.soeasybuddy.com/dental/