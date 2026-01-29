J1昇格の水戸ホーリーホック、環境活動コミュニティをCommuneで開設

コミューン株式会社

相互交流で信頼を育む「Commune（コミューン）」を提供するコミューン株式会社は、株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホックのオンラインコミュニティ「ホーリーくんのエコらんど」にCommuneが導入されたことをお知らせいたします。

コミュニティを通じて、クラブとファンが協働して取り組む環境活動を支援するとともに、ファンとの信頼関係の育成をサポートいたします。

株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホックについて

水戸ホーリーホックは、茨城県 県北・県央エリア15市町村をホームタウンとするJリーグ加盟クラブです。1994年にFC水戸として設立し、2000年よりJリーグへ参加。クラブ名「ホーリーホック(HollyHock)」は英語で「葵」を意味し、水戸藩の家紋に由来しています。

同クラブは、「新しい原風景をこの街に」をブランドプロミスに掲げ、「夢と感動と一体感の共有に向けて、地域に根ざし、地域と歩み、地域に貢献し、地域と共に発展します。」というビジョンを目指し、地域と共に歩むクラブ作りを進めています。

2025年には、クラブ創設31年目で初のJ2優勝とJ1昇格を達成。長年の積み重ねが実を結ぶ形となり、2026年からはJ1クラブとしてさらなる成長を目指しています。

公式サイト：https://www.mito-hollyhock.net/

「ホーリーくんのエコらんど」について

「ホーリーくんのエコらんど」は、「サッカークラブ×環境活動」をテーマに、サステナブルな取り組みを仲間と一緒に実践していくコミュニティです。ファン同士が繋がり、日常でのエコアクションへのきっかけとなる場として開設されました。

コミュニティ内では、ホーリーくんが案内するオリジナルコンテンツを通じて、日常生活で取り入れられるエコアクションや、環境に関する知識を楽しく学ぶことができます。また、投稿部屋では「ゴミ拾いをした！」「マイボトルを使ってみた！」といった気軽な投稿ができ、コミュニティメンバー同士がリアクションやコメントを通じて交流しながら、一緒にエコアクションに取り組むことができます。

さらに、「ホーリーチャレンジ」では、ゴミ拾い・節水・マイボトル利用など、実生活に取り入れやすいエコ行動を、ゲーム感覚で楽しく習慣化できる仕組みを提供しています。

その他、選手やスタッフと一緒に参加できる限定イベントを予定しており、クラブやファンの仲間と一体となってエコアクションに取り組める機会を広げていきます。

「ホーリーくんのエコらんど」登録はこちら：https://mito-hollyhock.commmune.com

コミューン株式会社について

「あらゆる組織とひとが融け合う未来をつくる」をビジョンに掲げ、信頼を核にして顧客・従業員のちからを企業活動のあらゆるアクションに活かす「信頼起点経営」を支援するCommune事業を展開しています。

会社概要

会社名：コミューン株式会社

代表者：高田 優哉（代表取締役CEO）

設立：2018年5月

事業内容：「信頼起点経営」を社会実装する事業の展開

所在地：〒141-0022 東京都品川区東五反田5-22-33 TK池田山ビル 3F

会社サイト：https://communeinc.com/ja