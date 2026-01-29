バレンタインに贈る“愛のお守り”女神神話をテーマにした「神話のSora Salt」2月数量限定発売
神話のSora Salt
恋は、
無理に掴みにいくものではなく、
整ったところへ、自然と巡ってくるもの。
占い師イソラが手がける
“溶けない盛り塩”のお守り Sora Salt より、
バレンタインにちなんだ限定企画
「神話のSora Salt ― 二人の愛の女神の物語」 が
2026年1月29日 に発売されます。
本作は、
愛と美の女神アフロディーテと
月と守護の女神アルテミス、
二人の女神の神話をテーマにした
22個限定の特別シリーズです。
２人の女神と神話のSora Salt
■ 全体コンセプト
「女神たちが贈る、二つの愛のかたち」
恋のときめきも、
心を守る誠実な愛も。
どちらか一方ではなく、
どちらも人生に必要な祝福。
このSora Saltは、
その二つの愛を同時に抱きしめるために
生まれました。
■ 女神たちの物語
～The Blessing of Aphrodite～ ローズクォーツ × ハートラメ
― 愛の女神のときめき ―
かつて、
愛と美を司る女神 アフロディーテは、
人々が「愛される価値」を忘れてしまうことを
何よりも悲しんでいました。
誰かに選ばれるために無理をすること。
愛されるために、自分を後回しにすること。
そうして心をすり減らしていく姿を見て、
女神はそっと、地上に光を落としたといいます。
それは、
誰かを愛する前に、
まず自分を大切にするための光。
淡く、やさしく、
心の奥に眠る愛を目覚めさせる石――
ローズクォーツ。
このSora Saltは、
恋を「頑張って叶える」ためのものではありません。
「恋をしてもいい」
「愛されてもいい」
その感覚を、
もう一度思い出すためのお守りです。
～The Veil of Artemis～ アメジスト × ローズクォーツ
― 守護と真実の愛 ―
純粋な心を持つ少女 アメジストは、
酒と陶酔の神ディオニュソスから逃れるため、
月と純潔の女神 アルテミスに祈りました。
女神はその祈りに応え、
少女を透明な水晶へと変え、
誰にも傷つけられない存在として守ったと
伝えられています。
後に悔いたディオニュソスが
その水晶に葡萄酒を注ぐと、
石は深い紫に染まりました。
――それが アメジスト。
この神話が語るのは、
奪わない愛。
傷つけない愛。
そして、静かに続く誠実な愛。
The Veil of Artemisは、
外の声に惑わされず、
自分の心を守るためのお守りです。
アフロディーテ Sora Salt クリスタルの中に浮かぶ赤いハート Cuteなハートラメと桜ピンクの輝き
■ 神話のSora Saltには愛を引き寄せる秘密がいっぱい
神話は、ただの物語ではありません。
人が何千年も大切にしてきた、「愛が巡るかたち」の記憶です。
そして今回のSora Saltには、愛を引き寄せる秘密がいっぱい。
どれか一つが特別なのではなく、小さな意味が重なり合うことで、
恋が動き出しやすい流れをつくっています。
・縁結びで知られる神社のお清めの塩を、ひと匙だけ忍ばせて
・すべてに浮かぶ、透明な赤いハート
・願いが濁らず届くよう設計された、クリスタルの透明な光
・女神神話と天然石の意味を重ねて願う構成
このSora Saltは、
恋が叶う流れに、あなたをそっと連れていくお守りです。
あなたの願いはどんな色ですか？ 願いの色 Sora Salt
■ Sora Saltとは
Sora Saltは、
日本古来の盛り塩の思想をもとに生まれた
溶けない盛り塩のお守りです。
恋を叶えたい気持ちを大切にしながら、
恋が叶う流れにそっと乗るために、
愛が巡りはじめる“心と場”を整えるお守り。
占い師イソラが、
ひとつひとつ祈りを重ねるように
手作業で制作しています。
アフロディーテ オラクルカード
アフロディーテオラクルカード
アルテミス オラクルカード
アルテミス オラクルカード
■ 女神オラクルカード プレゼント
ご購入の方には、
イソラオリジナル・女神たちのオラクルカードを1枚プレゼント。
どの女神があなたの元へ届くかは、
開けてからのお楽しみです。
■ 商品情報
【神話のSora Salt｜クリスタルコーン】
価格：5,500円（税込）
空間にしっかり光を置きたい方へ。
お部屋の主役になる、存在感のあるお守り。
I アフロディーテ（ローズクォーツ）
II アルテミス（アメジスト × ローズクォーツ）
▶ 商品ページ
https://ec.tsuku2.jp/items/61120212181900-0002
【神話のSora Salt｜ミニピラミッド】
価格：3,300円（税込）
デスクや枕元、持ち歩きにも。
日常のそばに寄り添う小さなお守り。
I アフロディーテ（ローズクォーツ）
II アルテミス（アメジスト × ローズクォーツ）
▶ 商品ページ
https://ec.tsuku2.jp/items/20836096027112-0002(https://ec.tsuku2.jp/items/20836096027112-0001)
■ あなたの恋を応援する、イソラの占いメニュー
Sora Saltは、
愛が巡りはじめる“心と場”を整えるお守り。
そして、
その先で動き出した恋を、
具体的に読み解き、支えるのが
占い師イソラの鑑定です。
恋のタイミング、相性、距離の縮め方。 「どうしたらいいかわからない」その瞬間に、 そっと道しるべをお渡ししています。
他にもたくさんの鑑定メニューをご用意していますので、 気になるものからぜひ覗いてみてください。
・婚活星よみカルテ
恋が動きやすい場所と、あなたの愛され力を解説
https://ticket.tsuku2.jp/events-detail/56109220703222
・彼の！彼女の！トリセツ作っちゃいます
https://ticket.tsuku2.jp/events-detail/13220002500777
・恋愛ギャップ診断書
https://ticket.tsuku2.jp/events-detail/42027253103505
・【お試し鑑定】10分タロット（Zoom・電話）
https://ticket.tsuku2.jp/events-detail/20605223043350
【発売日】
2026年1月29日 発売
【販売場所】
・オンラインショップ（Seolle Creative／イソラ公式）
https://home.tsuku2.jp/storeDetail.php?scd=0000281622
・公式Instagram
占い師イソラ公式
https://www.instagram.com/leesora_fortune/
【会社概要 & お問い合わせ】
株式会社 Seolle Creative（ソルレクリエイティヴ）
所在地：〒154-0004
東京都世田谷区太子堂4丁目18－15
マガザン三軒茶屋 2-3F-3
事業内容：
・占術サービス
・韓国ライフスタイル雑貨の企画・販売
ブランド：
・占術師イソラ
・Kakolog:)
URL：
https://home.tsuku2.jp/storeDetail.php?scd=0000281622
取材・お問い合わせ
担当：福山 賀子（広報）
Mail：kako@seollecreative.com
Instagram：@leesora_fortune / @kakolog_sc
【占術師イソラ プロフィール】
政治家秘書・元警視監秘書・企業エグゼクティヴ秘書として
“人の本質と魅力”を見抜いてきた多様な経験を持つ。
その繊細で深い観察眼と、心に寄り添う鑑定スタイルが支持され、
リピーターが絶えない“寄り添い系鑑定士”として
多くの信頼を集めている。
占術師イソラ
《Sora Salt ～お守りソルト～》ブランドメッセージ
空の光・祈り・浄化・願い。
そのすべてを小さな形に閉じ込めた “光のお守り”。
忙しい日も、少し気持ちが沈む日も。
あなたのそばでそっと光を灯し、
気持ちと空間をやさしく整えてくれる存在でありますように。