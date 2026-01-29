バレンタインに贈る“愛のお守り”女神神話をテーマにした「神話のSora Salt」2月数量限定発売

株式会社Seolle Creative

神話のSora Salt

恋は、

無理に掴みにいくものではなく、

整ったところへ、自然と巡ってくるもの。

占い師イソラが手がける

“溶けない盛り塩”のお守り Sora Salt より、

バレンタインにちなんだ限定企画

「神話のSora Salt ― 二人の愛の女神の物語」 が

2026年1月29日 に発売されます。

本作は、

愛と美の女神アフロディーテと

月と守護の女神アルテミス、

二人の女神の神話をテーマにした

22個限定の特別シリーズです。

２人の女神と神話のSora Salt

■ 全体コンセプト

「女神たちが贈る、二つの愛のかたち」

恋のときめきも、

心を守る誠実な愛も。

どちらか一方ではなく、

どちらも人生に必要な祝福。

このSora Saltは、

その二つの愛を同時に抱きしめるために

生まれました。

■ 女神たちの物語

～The Blessing of Aphrodite～ ローズクォーツ × ハートラメ

― 愛の女神のときめき ―

かつて、

愛と美を司る女神 アフロディーテは、

人々が「愛される価値」を忘れてしまうことを

何よりも悲しんでいました。

誰かに選ばれるために無理をすること。

愛されるために、自分を後回しにすること。

そうして心をすり減らしていく姿を見て、

女神はそっと、地上に光を落としたといいます。

それは、

誰かを愛する前に、

まず自分を大切にするための光。

淡く、やさしく、

心の奥に眠る愛を目覚めさせる石――

ローズクォーツ。

このSora Saltは、

恋を「頑張って叶える」ためのものではありません。

「恋をしてもいい」

「愛されてもいい」

その感覚を、

もう一度思い出すためのお守りです。

～The Veil of Artemis～ アメジスト × ローズクォーツ

― 守護と真実の愛 ―

純粋な心を持つ少女 アメジストは、

酒と陶酔の神ディオニュソスから逃れるため、

月と純潔の女神 アルテミスに祈りました。

女神はその祈りに応え、

少女を透明な水晶へと変え、

誰にも傷つけられない存在として守ったと

伝えられています。

後に悔いたディオニュソスが

その水晶に葡萄酒を注ぐと、

石は深い紫に染まりました。

――それが アメジスト。

この神話が語るのは、

奪わない愛。

傷つけない愛。

そして、静かに続く誠実な愛。

The Veil of Artemisは、

外の声に惑わされず、

自分の心を守るためのお守りです。

アフロディーテ Sora Salt クリスタルの中に浮かぶ赤いハート Cuteなハートラメと桜ピンクの輝き



■ 神話のSora Saltには愛を引き寄せる秘密がいっぱい

神話は、ただの物語ではありません。

人が何千年も大切にしてきた、「愛が巡るかたち」の記憶です。

そして今回のSora Saltには、愛を引き寄せる秘密がいっぱい。

どれか一つが特別なのではなく、小さな意味が重なり合うことで、

恋が動き出しやすい流れをつくっています。

・縁結びで知られる神社のお清めの塩を、ひと匙だけ忍ばせて

・すべてに浮かぶ、透明な赤いハート

・願いが濁らず届くよう設計された、クリスタルの透明な光

・女神神話と天然石の意味を重ねて願う構成



このSora Saltは、

恋が叶う流れに、あなたをそっと連れていくお守りです。

あなたの願いはどんな色ですか？ 願いの色 Sora Salt

■ Sora Saltとは

Sora Saltは、

日本古来の盛り塩の思想をもとに生まれた

溶けない盛り塩のお守りです。

恋を叶えたい気持ちを大切にしながら、

恋が叶う流れにそっと乗るために、

愛が巡りはじめる“心と場”を整えるお守り。

占い師イソラが、

ひとつひとつ祈りを重ねるように

手作業で制作しています。

アフロディーテ オラクルカードアフロディーテオラクルカードアルテミス オラクルカードアルテミス オラクルカード

■ 女神オラクルカード プレゼント

ご購入の方には、

イソラオリジナル・女神たちのオラクルカードを1枚プレゼント。

どの女神があなたの元へ届くかは、

開けてからのお楽しみです。

■ 商品情報

【神話のSora Salt｜クリスタルコーン】

価格：5,500円（税込）

空間にしっかり光を置きたい方へ。

お部屋の主役になる、存在感のあるお守り。

I アフロディーテ（ローズクォーツ）

II アルテミス（アメジスト × ローズクォーツ）

▶ 商品ページ

https://ec.tsuku2.jp/items/61120212181900-0002

【神話のSora Salt｜ミニピラミッド】

価格：3,300円（税込）

デスクや枕元、持ち歩きにも。

日常のそばに寄り添う小さなお守り。

I アフロディーテ（ローズクォーツ）

II アルテミス（アメジスト × ローズクォーツ）

▶ 商品ページ

https://ec.tsuku2.jp/items/20836096027112-0002(https://ec.tsuku2.jp/items/20836096027112-0001)

■ あなたの恋を応援する、イソラの占いメニュー

Sora Saltは、

愛が巡りはじめる“心と場”を整えるお守り。

そして、

その先で動き出した恋を、

具体的に読み解き、支えるのが

占い師イソラの鑑定です。

恋のタイミング、相性、距離の縮め方。 「どうしたらいいかわからない」その瞬間に、 そっと道しるべをお渡ししています。

他にもたくさんの鑑定メニューをご用意していますので、 気になるものからぜひ覗いてみてください。



・婚活星よみカルテ

恋が動きやすい場所と、あなたの愛され力を解説

https://ticket.tsuku2.jp/events-detail/56109220703222

・彼の！彼女の！トリセツ作っちゃいます

https://ticket.tsuku2.jp/events-detail/13220002500777

・恋愛ギャップ診断書

https://ticket.tsuku2.jp/events-detail/42027253103505

・【お試し鑑定】10分タロット（Zoom・電話）

https://ticket.tsuku2.jp/events-detail/20605223043350

【発売日】

2026年1月29日 発売

【販売場所】

・オンラインショップ（Seolle Creative／イソラ公式）

https://home.tsuku2.jp/storeDetail.php?scd=0000281622

・公式Instagram

占い師イソラ公式

https://www.instagram.com/leesora_fortune/



【会社概要 & お問い合わせ】

株式会社 Seolle Creative（ソルレクリエイティヴ）

所在地：〒154-0004

東京都世田谷区太子堂4丁目18－15

マガザン三軒茶屋 2-3F-3

事業内容：

・占術サービス

・韓国ライフスタイル雑貨の企画・販売

ブランド：

・占術師イソラ

・Kakolog:)

URL：

https://home.tsuku2.jp/storeDetail.php?scd=0000281622



取材・お問い合わせ

担当：福山 賀子（広報）

Mail：kako@seollecreative.com

Instagram：@leesora_fortune / @kakolog_sc

【占術師イソラ プロフィール】

政治家秘書・元警視監秘書・企業エグゼクティヴ秘書として

“人の本質と魅力”を見抜いてきた多様な経験を持つ。

その繊細で深い観察眼と、心に寄り添う鑑定スタイルが支持され、

リピーターが絶えない“寄り添い系鑑定士”として

多くの信頼を集めている。

占術師イソラ

《Sora Salt ～お守りソルト～》ブランドメッセージ

空の光・祈り・浄化・願い。

そのすべてを小さな形に閉じ込めた “光のお守り”。

忙しい日も、少し気持ちが沈む日も。

あなたのそばでそっと光を灯し、

気持ちと空間をやさしく整えてくれる存在でありますように。