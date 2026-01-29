ゆずの香りを楽しめるさっぱり塩味の野菜らーめん！期間限定「ゆず塩らーめん」販売開始！！

株式会社幸楽苑

株式会社幸楽苑（本社：福島県郡山市）が運営する「幸楽苑」は、2026年2月2日（月）～期間限定として、ゆずの香りと酸味が効いた「ゆず塩らーめん」830円（税込）を販売開始します。本商品は、豚と鶏ガラを丁寧に炊きだし、ホタテ、鰹節、昆布などの旨味を重ねたスープに、ゆず果汁を効かせ、さっぱりした味わいに仕上げました。トッピングには、水菜、キャベツ、もやしなど7種の野菜と、豚と鶏の2種のチャーシューを盛り付けました。また、70円～150円（税込）お得にお楽しみいただけるセットメニューもご用意しております。

ぜひ、お近くの幸楽苑で、「ゆず塩らーめん」をお楽しみください。

■新商品情報

■ゆず塩らーめん

価格:830円（税込）

■ゆず塩らーめん餃子セット

価格:通常価格1,110円（税込）⇒ 1,030円（税込）※80円お得

■ゆず塩らーめんチャーハンセット

価格:通常価格1,200円（税込）⇒ 1,130円（税込）※70円お得

■ゆず塩らーめんミックスセット

価格 :通常価格1,480円（税込） ⇒ 1,330円（税込） ※150円お得

※販売期間 :2026年2月2日（月）から期間限定

※対象店舗 :幸楽苑 全店（※『幸楽苑since1954＋幸楽苑のからあげ家』ではチャーハンを取り扱っておりません）

幸楽苑は、今後もお客様に満足いただける商品や、サービスの提供をして参ります。