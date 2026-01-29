「サヨナラCBN」 最終クリアランスセール開催中！＜公式サイト最大83％OFF＞　Amazon・楽天でも実施中！

CBN規制について

Naturecan株式会社

厚生労働省は、CBN（カンナビノール）を指定薬物として扱う方向で検討を進めているとの発表を行いました。指定薬物となった場合、原則として製造・輸入・販売・所持・使用が禁止され、一般のお客様が自由にCBN製品を利用することができなくなる可能性があります。対象となるのは、CBNオイルやCBNカプセルだけでなく、微量のCBNを含むブロードスペクトラムCBD製品にも及ぶおそれがあります。こうした動きは2026年2月中旬以降に施行される可能性があるとされており、引き続き注視が必要です。

CBNは、THCと異なり強い精神作用がほとんどないカンナビノイドであり、世界的にも穏やかなリラックスサポートとして人気の成分です。Naturecanではこれまで厳格な品質管理と第三者機関による検査を実施し、安全性の高い製品を提供してきました。

「サヨナラCBN」クリアランスセール概要

今回のキャンペーンでは、CBN製品をはじめとする関連商品の大幅割引や、お得なセット商品を

最大83％OFFの特別価格で販売しています。この機会を活用して、通常価格では手に入りにくいアイテムをお得に手に入れるチャンスです。

【セット商品例】- 2点選んでさらに50％OFF セット複数の対象商品から選べるお得な組み合わせセット。- 大容量ミステリーセット53,000円相当の商品が83%OFFの8,990円で購入可能なセット。

※取扱商品や割引率は時期により変動する場合があります。

Amazon・楽天市場でもクリアランスセール実施中！

ご購入はこちら :https://www.naturecan.jp/pages/cbn-announcement

Naturecan公式オンラインストアに加え、Amazonおよび楽天市場でもクリアランスセールを実施しています。

公式サイト以外でもすぐに購入できるため、是非ご利用ください。

【Amazon】

https://www.amazon.co.jp/dp/B0DK32KFBP?th=1

【楽天市場】

https://www.rakuten.co.jp/naturecan/contents/cbd-cbn-last-chance/

Naturecanについて

Naturecanは2019年にイギリスのマンチェスターで設立され、現在約70カ国に展開するグローバルウェルネスブランドです。

「As close to Nature as we can」（自然に寄り添って/できるだけ自然に近く）というコンセプトのもと、できるだけ人工的な成分ではなく自然素材を使う・環境にやさしい商品開発をするなど、自然を大切にしながら活動を行っています。

Naturecanの全てのCBD製品は、複数の第三者機関による6段階の品質テストが実施されており、THCフリー・GMOフリーなど確かな品質が保証されています。

ヘンプの生産から製品の品質までNaturecanで管理を徹底し、サプライチェーンの透明性を確保することで、お客様に自信を持って安心安全な製品を提供しています。

会社概要

会社名:Naturecan株式会社

代表取締役:中島沙紀

お問い合わせ:info-jp@naturecan.com

公式サイト:https://www.naturecan-fitness.jp/

Instagram:https://www.instagram.com/naturecanfitnessjp/

X:https://x.com/naturecanfitjp

TikTok:https://www.tiktok.com/@naturecanfitnessjp_shop

YouTube:https://www.youtube.com/@naturecanfitnessjp

楽天市場:https://www.rakuten.ne.jp/gold/naturecan/

Qoo10:https://www.qoo10.jp/shop/naturecanofficial