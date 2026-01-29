横須賀市の旧市営住宅を再生した月見台住宅*で「オーナーメンバーシップ」説明会を開催

株式会社エンジョイワークス

株式会社エンジョイワークス（本社：神奈川県鎌倉市、代表取締役：福田和則、以下「エンジョイワークス」）は、横須賀市にある旧市営住宅、月見台住宅*の「オーナーメンバーシップ制度」 説明会をオンラインで開催します。

入居率は現時点で90％超、入居済物件のオーナーになれる制度

■ 月見台住宅再生プロジェクトとは

横須賀市田浦エリアの旧市営平屋団地「月見台住宅」を、店舗兼住居を中心とした“なりわい居住の集積地”へ再生する官民連携のプロジェクトです。1960年竣工、2020年に廃止となった市営住宅を活用再生したもので、地域住民と共に進めるまちづくりの先進事例として、多くのメディアから注目を集めています。入居者は47戸中、2026年1月時点で44戸。店舗（飲食・物販）やアトリエ、民泊、工房などが2025年7月ごろから順次開業しています。

▼月見台住宅*公式サイト

https://tsukimidai.com/

■ 新しい投資モデル「オーナーメンバーシップ」について

エンジョイワークスでは、月見台住宅の再生・運営に参加できる仕組みとして「オーナーメンバーシップ」の仕組みをつくりました。まちづくりに関わりながら収益を得られる、新しい参加型投資です。従来の不動産投資では実現が難しかった「地域価値の向上」と「投資リスクの低減」を両立させるために開発した、本プロジェクト独自の、国内でもまだ事例の少ないモデルです。

《制度のポイント》

10年分の賃料を一括払いで借上げ（割安で取得）入居者への転貸により、“差額が収益”となる仕組み。（転貸許可付、定期建物賃貸借契約）既に入居者が決まっているため、投資リスクを軽減。地域で多様な“なりわい”が生まれる現場に参加できます

オーナー制度スキーム１.建物修繕負担リスクを回避

屋根・外装・設備など大規模修繕に関するリスクを投資家の皆さまに負担していただくことはありません。物件はすでに内装を中心にリノベーションを施しており、今後発生する修繕リスクについては、貸主であるエンジョイワークスが負担します。（借主の過失または故意による損傷、借主が独自に設置した設備・備品が発生した場合は、借主負担となります）

２.運用負担を軽微に安定収入

毎月の賃料収入を受け取ることで、長期的かつ安定したキャッシュフローを期待できる点が大きな魅力です。運営管理業務はエンジョイワークスおよび関連会社が担うため、オーナーメンバーの皆さまは手間をかけずに、運用成果を享受していただけます。

３.メディア出演多数、入居率90％！入居がすでに決まっている物件にも投資可能

官民連携で進める本プロジェクトは、多くのメディアに取り上げられ、注目を集めています。さまざまな”なりわい”を展開する月見台住宅の物件オーナーとして一緒にまちづくりにご参加いただけます。テレビ東京「LIFE IS MONEY～世の中お金で見てみよう～」、NHK「おはよう日本」、TBS「Nスタ」など多数出演実績があります。

説明会詳細

全てオンラインでの開催です。ご都合のいい実施回をお選びください。

※いずれも20:00～実施、参加無料／要事前申込、オンラインZoomは申込者に送信します。事前にお申し込みをお願いいたします。

開催日程：

1. 1月30日（金）

2. 2月6日（金）

3. 2月20日（金）

4. 2月27日（金）

5. 3月6日（金）

6. 3月13日（金）

7. 3月20日（金）

8. 3月27日（金）

▼説明会申込フォーム

https://ewform.enjoyworks.jp/index.php?id=1874

