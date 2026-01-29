【イギリス留学】進学先はイギリスだけじゃない！グローバルに広がる進学の道、イギリス教育の強さと魅力がわかるセミナー開催

Pippa's Guardians Ltd.イギリス人家庭のみならず留学生の家庭にも人気の高い女子校のダウン・ハウス・スクール

毎年世界各国から1,000名を超える留学生をサポートする英国企業ピッパズ・ガーディアンズ（所在地：イギリス・マルバーン 代表：ベン・ヒューズ）は、2026年3月15日（日）に赤坂インターシティコンファレンスで開催される「ブリティッシュ・ボーディングスクール・フェア March 2026」にて実施するイギリス教育セミナーの詳細を発表しました。





今回のセミナーは、前回同様にピッパズ・ガーディアンズ代表ベン・ヒューズがファシリテーターとして登壇。世界的に知られている進学校のダウン・ハウス・スクール、アッピンガム・スクールの両校入試審査官らと共にボーディングスクールの教育がなぜ世界的に注目されているのか、ナショナルカリキュラム「Aレベル」について前回より踏み込んだ内容を伝えます。

イギリスで絶大な人気を誇る女子校と共学の入試審査官が語るセミナー

BBSFJ October 2025でのセミナーの様子

イギリスで女子のトップレベル校として知られるダウン・ハウス・スクールの入試部担当タラ・リーヴ氏によるセッションでは、「もっと知りたい！イギリスから世界へーAレベルと大学受験最前線」と題し、日本では耳慣れない方も多い英国のナショナル・カリキュラム「Aレベル」についてより具体的な話を伺う内容となっています。

*Aレベルについての基礎知識をお持ちの方におすすめのセッションです。

また、高いアカデミックと課外活動のバランスを重視する共学のアッピンガム・スクールのフリン・ル・ブロク氏によるセッションでは、生徒たちが学業も課外活動も全力で取り組みながらどのようにトップレベルの大学進学を目指すのかその秘密に迫る「イギリスの一流大学が求める生徒像ーボーディングスクールで両立する高い学力と課外活動での挑戦」にてその教育の魅力をお届けします。

タラ・リーヴ氏

ダウン・ハウス・スクール入試部部長

リーヴ氏は、BBCニュースでジャーナリストとしてのキャリアを経て、16年前にダウン・ハウス・スクールに着任。在任中は複数の役職を歴任し、特にロシア語教師およびシックスフォームのハウスマザーとしての経験が挙げられる。私生活では3人の10代の娘の母親でもある。

フリン・ル・ブロク氏

アッピンガム・スクール入試部部長

エディンバラ大学で音楽を専攻し卒業後、英国を代表する著名なアンサンブルやフェスティバルにおいて、シニア・リーダーシップ職を歴任。

2025年よりアッピンガム・スクールの入試部長。自身も同校の卒業生（Old Uppinghamian）である。

ベン・ヒューズによる小学生のための留学セミナー

当フェアの恒例となっている、ピッパズ・ガーディアンズ代表 ベン・ヒューズによるセミナーでは、「なぜ“プレップ・スクール出身”は強いのか― シニア進学のリアル」と題し、小学生から留学を検討する家庭の不安を解消する、現地私立小の指導体制やピッパズ・ガーディアンズのサポートについて伝えます。

ベン・ヒューズ

ピッパズ・ガーディアンズ代表

小中高校生のイギリス留学のエキスパート。全英約200のボーディングスクールと連携し、留学生のケアとサポートを担うガーディアンシップ・サービスを10年以上に渡り手がける。その豊かな経験と深い知識、そして学校との強固なネットワークから、ボーディングスクール入学を希望するご家族に、プライベートコンサルティングを提供。

セミナースケジュール

11:00～11:45 「なぜ“プレップ・スクール出身”は強いのか―シニア・スクール進学のリアル」ベン・ヒューズ

13:00～13:45 「もっと知りたい！イギリスから世界へ―Aレベルと大学受験最前線」タラ・リーヴ氏

14:30～15:15 「イギリスの一流大学が求める生徒像―ボーディングスクールで両立する高い学力と課外活動での挑戦」フリン・ル・ブロク氏

ご入場にはBBSFJ公式サイトでの事前登録（最終受付3月14日18時）が必要です。登録者数が上限に達した場合は早期受付終了となる可能性があります。

新たに3校の来日が決定！BBSFJスクールが全15校に

このフェアでは、すでにアッピンガム・スクールやブラッドフィールド・カレッジなど全12校の来日を発表していますが、新たにドウンシーズ・スクール、ローディーン・スクール、ウェリントン・スクールの3校の来日が決まり、全15校がフェアに参加することになりました。ユニークなプログラムを提供する共学や知られざる伝統的な女子校など、今回も多彩な学校が来日します。

新規参加校のプロフィール

ドウンシーズ・スクール（共学）

すべての生徒が在学中に乗船体験をする機会があるというユニークな教育を提供。「Jolie Brise（ジョリー・ブリーズ）」という有名な帆船を所有しており、約50年にわたり生徒たちによって運航・整備されている。また、ダンスにも定評のある学校としても知られており、スプリングフロアを備えた専用ダンススタジオを所有する。

ローディーン・スクール（女子校）

イギリスを代表する女子校の一つ。活気ある都市ブライトンのすぐ近く、海を見渡す絶景のロケーションに位置するキャンパスは、外の世界へと目を向けるローディーンの開かれた姿勢とダイナミックな校風を象徴している。

ウェリントン・スクール（共学）

若手俳優を多く輩出する名門「オスカー・タレント・エージェンシー」や、近隣のラグビークラブ「ブリストル・ベアーズ・アカデミー」と公式パートナーシップを結ぶなど、子どもたちの個性を尊重し育てる環境が整っている。英語のブラッシュアップが必要な留学生への手厚いサポートが魅力。

■イベント実施概要■

イベント名：ブリティッシュ・ボーディングスクール・フェア March 2026

会場：赤坂インターシティカンファレンス 401・402

（東京都港区赤坂1丁目８ー１）

日程：2026年3月15日（日）10時～16時（15:30受付終了）

主催：ピッパズ・ガーディアンズ

公式サイト：bbsfjapan.com

ブリティッシュ・ボーディングスクール・フェアとは？

ブリティッシュ・ボーディングスクール・フェアは、イギリスのボーディングスクールとお子さまの留学を検討する日本の家庭を直接繋げるイベントです。2023年に初めて東京・丸の内で開催。これまでにイギリスから個性的で素晴らしいボーディングスクールが約45校来日し、のべ2,200名の日本の家庭にイギリス教育の魅力やボーディングスクールで学ぶことの素晴らしさを伝えてきました。フェア当日はスクール会場とセミナー会場を用意。スクール会場では校長や入試担当者に直接進学相談することが可能です。セミナー会場ではフェアの主催者でボーディングスクール留学のプロフェッショナルであるベン・ヒューズや各学校担当者によるセミナーを同時開催し、イギリス教育の最新情報をお届けしています。

BBSFJ March 2025会場の様子■逐次通訳付きだから安心！日本語でコミュニケーション可能

イギリスから来日する校長や入試部担当者との面談、そしてイギリス教育セミナーにはボーディングスクールの専門用語に強い逐次通訳がつくので英語に自信のない方にも安心してご来場いただけます。

■煩雑な受験手続きをピッパズ・ガーディアンズがサポート

イギリスの複雑な受験システムの理解や語学に自信のない方でも安心して手続きを進められるよう、ピッパズ・ガーディアンズではサポート体制を整えています。

ピッパズ・ガーディアンズとは

ピッパズ・ガーディアンズは25年にわたりイギリスで学ぶ小中高の留学生とそのご家族をサポートしているイギリスの企業です。現在は約200校の名だたるボーディングスクールと連携し、世界各国から集まる約1,000名の留学生のイギリスでの生活が安全かつ価値あるものになるよう日常生活と学業面で支えるガーディアンシップ・サービスを提供しています。またボーディングスクールへの深い見識と、ガーディアンシップ・サービスで培った学校との信頼関係を強みに、イギリス留学を希望するご家族にスクール・アドバイス・サービスも展開。

全英で留学生のサポートを担当するピッパズ・ガーディアンズのエリアマネージャー会社概要

本社所在地：Suite 4, Nimrod House, Sandy’s Road, Malvern WR14 1JJ United Kingdom

電話番号：+44 (0) 1684 252757(#)

URL：https://pippasguardians.jp

代表者：Ben Hughes（ベン・ヒューズ）