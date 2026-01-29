¡Ú2026Ç¯3·î³«Ëë¡Û¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡Ø¥á¥êー¡¦¥Ý¥Ô¥ó¥º¡Ù¡ß½ÂÃ«¥Ò¥«¥ê¥¨ ShinQs ¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×·èÄê¡ª¡ÚÅìµþ¸ø±é¥Á¥±¥Ã¥ÈÀä»¿ÈÎÇäÃæ¡Û
2018Ç¯¡¦22Ç¯¤ËÆüËÜÈÇ¥¥ã¥¹¥È¤Ç¾å±é¤µ¤ìÂ¿¤¯¤Î¿Í¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡¢¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡Ø¥á¥êー¡¦¥Ý¥Ô¥ó¥º¡Ù¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢ºÆ¡¹±é¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢½ÂÃ«¥Ò¥«¥ê¥¨ ShinQs¤È¤Î¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡ªºîÉÊÀ¤³¦¤È¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÉ½¸½¤·¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ð¥ëー¥ó¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ä¡¢´Ñ·à¤È¤ªÇã¤¤Êª¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ë¸ÂÄêÆÃÅµ¤Ê¤É¡¢´Ñ·à¤È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤¬¥ê¥ó¥¯¤¹¤ë¡¢¿´Ìö¤ë¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£·à¾ì¤Ø¤ª±Û¤·¤ÎºÝ¤Ï¡¢¤¼¤Ò½ÂÃ«¥Ò¥«¥ê¥¨ ShinQs¤Ë¤â¤ªÎ©¤Á´ó¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥Û¥ê¥×¥í¥¹¥Æー¥¸¤Ë¤ÆÅìµþ¸ø±é¥Á¥±¥Ã¥ÈÀä»¿ÈÎÇäÃæ¡£
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=WV097DdXhes ]
¡Ø¥á¥êー¡¦¥Ý¥Ô¥ó¥º¡Ù¡ß½ÂÃ«¥Ò¥«¥ê¥¨ ShinQs ¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×
¢£¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÅ¸¼¨¡Ú1·î29Æü(ÌÚ)～2·î14Æü(ÅÚ)¡Û
¤³¤³¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢ºîÉÊ¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ð¥ëー¥ó¤È¥á¥êー¡¦¥Ý¥Ô¥ó¥º¤ÎÅù¿ÈÂç¥Ñ¥Í¥ë¤òÅ¸¼¨¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÅù¿ÈÂç¥Ñ¥Í¥ëÅÐ¾ì¥¥ã¥¹¥È¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡Û
¡¦ßÀÅÄ¤á¤°¤ß¡§1·î29Æü(ÌÚ)～2·î3Æü(²Ð)¡¡
¡¦ºûËÜÎèÆà¡§2·î4Æü(¿å)～2·î9Æü(·î) ¡¡
¡¦Ä«²Æ¤Þ¤Ê¤È¡§2·î10Æü(²Ð)～2·î14Æü(ÅÚ)
¡Ú¾ì½ê¡Û½ÂÃ«¥Ò¥«¥ê¥¨ ShinQs 2F¾å¤ê¥¨¥¹¥«¥ìー¥¿ーÁ° ÆÃÀß¥¹¥Úー¥¹
¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¡ÖÆÃÀ½¡¦»±·¿¥Á¥é¥·¡×¤âÀßÃÖ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥á¥êー¡¦¥Ý¥Ô¥ó¥º¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ªÁá¤á¤Ë¤ªÇã¤¤µá¤á¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
Å¸¼¨¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸å¤Ï¡¢¤¼¤Ò¼Ì¿¿¤ò»£±Æ¤·¤ÆSNS¤Ç¡Ö#¥á¥êー¥Ý¥Ô¥ó¥º2026¡×¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤ò¤Ä¤±¤ÆÅê¹Æ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ÈóÇäÉÊ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡Ú3·î21Æü(ÅÚ)～5·î9Æü(ÅÚ)¡Û
ËÜ¸ø±é¤ò¤´´Ñ·à¤¤¤¿¤À¤¡¢Åìµþ¸ø±é´ü´ÖÆâ¤Ë½ÂÃ«¥Ò¥«¥ê¥¨ ShinQs¤Ç3,000±ß°Ê¾å¤Î¤ªÇã¤¤Êª¤ò¤·¤¿ÊýÁ´°÷¤ËÈóÇäÉÊ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¡Ú´ü´Ö¡Û3·î21Æü(ÅÚ)～5·î9Æü(ÅÚ)
¡Ú°ú´¹¾ì½ê¡ÛÅìµÞ¥·¥¢¥¿ー¥ªー¥Ö¡¡¥Û¥ï¥¤¥¨Æâ¡¡ÆÃÅµ°ú´¹½ê
¡Ú°ú´¹ÊýË¡¡Û¤´´Ñ·à¥Á¥±¥Ã¥È¤È½ÂÃ«¥Ò¥«¥ê¥¨ ShinQs B3～5F ³Æ¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç1²ñ·×3,000±ß¡ãÀÇ¹þ¡¦¥ì¥·ー¥È¹ç»»ÉÔ²Ä¡ä°Ê¾å¤ªÇã¤¤¾å¤²¤Î¥ì¥·ー¥È¤ò¤´Äó¼¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨±Ä¶È»þ´Ö¤äµÙ¶ÈÆü¤ÏÅ¹ÊÞ¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£»öÁ°¤Ë³ÆÅ¹ÊÞ¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¤´´Ñ·àÆü°Ê³°¤ÇÆÃÅµ°ú´¹¤ò¤´´õË¾¤ÎÊý¤Ï¡¢³Æ¸ø±é²ó¤Î³«±é15Ê¬¸å¤è¤ê¡Ú30Ê¬´Ö¸ÂÄê¤Ç¡Û°ú´¹ÂÐ±þ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¸ø±é¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤Ï¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨°Ê²¼¤Î¸ø±é¤Ï°ú´¹ÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦4·î4Æü(ÅÚ)17:30
¡¦4·î11Æü(ÅÚ)17:30
¡¦4·î18Æü(ÅÚ)17:30
¡¦4·î26Æü(Æü)12:30
¡¦5·î1Æü(¶â)13:00
¡¦5·î6Æü(¿åµÙ)12:30
¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
¥Û¥ê¥×¥í¥Á¥±¥Ã¥È¥»¥ó¥¿ー¡¡03-3490-4949
¡ÊÊ¿Æü11:00～18:00¡¿ÅÚÆü½Ë¡¦µÙ¡Ë
Åìµþ¸ø±é¥Á¥±¥Ã¥È¾ÜºÙ
¡ã¸ø±é¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡ä
¥×¥ì¥Ó¥åー¸ø±é¡§2026Ç¯3·î21Æü(ÅÚ)～3·î27Æü(¶â)
Åìµþ¸ø±é¡§2026Ç¯3·î28Æü(ÅÚ)～5·î9Æü(ÅÚ)
²ñ¾ì¡§ÅìµÞ¥·¥¢¥¿ー¥ªー¥Ö
¡ûÀ±¼è¤ê¡¦¥¥ã¥¹¥È¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡ä¡ä(https://marypoppins2026.jp/ticket.html#tokyo)
¡ûºÂÀÊÉ½¡ä¡ä(https://new-horipro-stage-jp.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/uploads/2025/10/MP2026_seatmap_tokyo-scaled.jpg)
¡ã¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó¡ä
¥Û¥ê¥×¥í¥¹¥Æー¥¸¤Ë¤Æ¥Á¥±¥Ã¥ÈÀä»¿ÈÎÇäÃæ¡ª
¡ÚÊ¿ÆüÎÁ¶â¡Û
SSÀÊ¡§16,500±ß
SÀÊ¡§15,500±ß
AÀÊ¡§12,000±ß
BÀÊ¡§7,000±ß
SÀÊ¥»¥Ã¥È¡§30,000±ß(2Ëç¥»¥Ã¥È)¡¿42,000±ß(3Ëç¥»¥Ã¥È)¡¿54,000±ß(4Ëç¥»¥Ã¥È)
£Ó£ë£ù¥ä¥ó¥°¥·ー¥È¡§8,000±ß(25ºÐ°Ê²¼ÅöÆü°ú´¹·ô)
¡ÚÅÚÆü½ËÎÁ¶â¡Û
SSÀÊ¡§17,500±ß
SÀÊ¡§16,500±ß
AÀÊ¡§13,000±ß
BÀÊ¡§8,000±ß
SÀÊ¥»¥Ã¥È¡§32,000±ß(2Ëç¥»¥Ã¥È)¡¿45,000±ß(3Ëç¥»¥Ã¥È)¡¿58,000±ß(4Ëç¥»¥Ã¥È)
£Ó£ë£ù¥ä¥ó¥°¥·ー¥È¡§9,000±ß(25ºÐ°Ê²¼ÅöÆü°ú´¹·ô)
Y¥·ー¥È¡§2,000±ß(20ºÐ°Ê²¼ÅöÆü°ú´¹·ô)*¡¡¢¨ÈÎÇä½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿
*¡á¥Û¥ê¥×¥í¥¹¥Æー¥¸¤Î¤ß¼è°·¤¤
¡ã¸ø±éÃæ¥¤¥Ù¥ó¥È¡ä
¡Ú¼çºÅÂßÀÚ¸ø±é¡Û
¡¦4·î4Æü(ÅÚ)17:30
ÆÃÅµ¡§
£±.¥¢¥Õ¥¿ー¥Èー¥¯ÅÐÃÅ¼Ô¡§Ä«²Æ¤Þ¤Ê¤È¡¢¾®ÌîÅÄÎ¶Ç·²ð¡¢¼ùÎ¤ºéÊæ
£².¤´Íè¾ì¼Ô¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç5Ì¾ÍÍ¤Ë¡Ú¥¥ã¥¹¥È¤Î¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¸ø±é¥×¥í¥°¥é¥à¡Û¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È
£³.Íè¾ì¼ÔÁ´°÷¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡§ÆÃÅµ¥¹¥Æ¥Ã¥«ー
¢¨¾åµ¤Î²ó¤Ï¥Û¥ê¥×¥í¥¹¥Æー¥¸²ñ°÷¡¦ÅìÊõ¥Ê¥Ó¥¶ー¥Ö²ñ°÷¡¦TBS¥Á¥±¥Ã¥È²ñ°÷¤Î¹çÆ±ÂßÀÚ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤Û¤«
¡¦¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ê¥¤¥È¡ú¥¢¥Õ¥¿ー¥Èー¥¯
¡¦¥¹¥Æー¥¸¥»¥Ã¥È²òÀâ¥¤¥Ù¥ó¥È
¡¦¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÃêÁª²ñ
¤Ê¤É¼Â»ÜÍ½Äê¡ª
¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://horipro-stage.jp/news/mp2026_ticket/
Âçºå¸ø±é¥Á¥±¥Ã¥È¾ÜºÙ
¡ã¸ø±é¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡ä
´ü´Ö¡§2026Ç¯5·î21Æü(ÌÚ)～6·î6Æü(ÅÚ)
²ñ¾ì¡§ÇßÅÄ·Ý½Ñ·à¾ì¥á¥¤¥ó¥Ûー¥ë
¡ûÀ±¼è¤ê¡¦¥¥ã¥¹¥È¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡ä¡ä(https://marypoppins2026.jp/ticket.html#osaka)
¡ûºÂÀÊÉ½¡ä¡ä(https://new-horipro-stage-jp.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/uploads/2025/12/c073023f21af4a48593b2051412f1541.png)
¡ã¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â¡ä
¡ÚÊ¿Æü¡Û
SSÀÊ¡§16,500±ß
SÀÊ¡§15,500±ß
AÀÊ¡§12,000±ß
BÀÊ¡§5,000±ß
¡ÚÅÚÆü½ËÎÁ¶â¡Û
SSÀÊ¡§17,500±ß
SÀÊ¡§16,500±ß
AÀÊ¡§13,000±ß
BÀÊ¡§6,000±ß
¡ã¥Û¥ê¥×¥í¥¹¥Æー¥¸¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡ä
¡ÚÀèÃåÀè¹Ô¡Û
¥´ー¥ë¥É²ñ°÷¡§2·î18Æü(¿å)9:00～2·î26Æü(ÌÚ)23:59
¥ì¥®¥å¥éー²ñ°÷¡§2·î18Æü(¿å)10:00～2·î26Æü(ÌÚ)23:59
¡Ú°ìÈÌÈ¯Çä¡Û
2·î28Æü(ÅÚ)10:00～
¥Û¥ê¥×¥í¥¹¥Æー¥¸²ñ°÷¤Î¤´°ÆÆâ¤Ï¤³¤Á¤é¡ä¡ä
https://horipro-stage.jp/member/
¡ã¸ø±éÃæ¥¤¥Ù¥ó¥È¡ä
¡¦¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ê¥¤¥È¡ú¥¢¥Õ¥¿ー¥Èー¥¯
¼Â»ÜÍ½Äê¡ª
¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://horipro-stage.jp/news/mp2026_ticket/#osaka
ºîÉÊ³µÍ×
Ì´¤ÈËâË¡¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡¢ºÇ¹âÊö¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡ª
2026Ç¯¡¢ÂÔË¾¤Î¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡Ø¥á¥êー¡¦¥Ý¥Ô¥ó¥º¡Ù¤¬¤Ä¤¤¤ËºÆ¤ÓËë¤ò³«¤±¤ë¡£
Á´Ìò¥Õ¥ë¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç·èÄê¤·¤¿ºÇ¹â¤Î¥¥ã¥¹¥È¤È¶¦¤Ë¡¢¤³¤Î½Õ¡¢¤¢¤ÎÌ´¤ÈËâË¡¤ËËþ¤Á¤¿À¤³¦¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¥¿¥¤¥È¥ë¥íー¥ë¤Î¥á¥êー¡¦¥Ý¥Ô¥ó¥ºÌò¤ÏÁ°²ó¤ËÂ³¤ßÀÅÄ¤á¤°¤ß¡¢ºûËÜÎèÆà¤¬Â³Åê¤·¡¢¿·¤¿¤ËÄ«²Æ¤Þ¤Ê¤È¤¬²Ã¤ï¤ë¡£
¥Ðー¥ÈÌò¤Ë¤ÏÂç´ÓÍ¦Êå¡¢¾®ÌîÅÄÎ¶Ç·²ð¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¾åÀî°ìºÈ¤¬½é»²²Ã¡£
¤µ¤é¤Ë¿·¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ¥¸¥çー¥¸¡¦¥Ð¥ó¥¯¥¹Ìò¤Ë¾®À¾ÎËÀ¸¤ÈÊ¡»ÎÀ¿¼£¡¢¥¦¥£¥Ë¥Õ¥ì¥Ã¥É¡¦¥Ð¥ó¥¯¥¹Ìò¤ËÌÚÂ¼²ÖÂå¡¢ÃÎÇ°Î¤Æà¡¢¥Ðー¥É¥¦ー¥Þ¥ó¡õ¥ß¥¹¡¦¥¢¥ó¥É¥ê¥åーÌò¤ËÅçÅÄ²ÎÊæ¡¢¼ùÎ¤ºéÊæ(¿·¥¥ã¥¹¥È)¡¢¥Öー¥àÄóÆÄ¡õÆ¬¼èÌò¤Ë¥³¥ó¥°·¬ÅÄ¡¢°Âºê µá(¿·¥¥ã¥¹¥È)¡¢¥ß¥»¥¹¡¦¥Ö¥ê¥ëÌò¤Ë±ºÅè¤ê¤ó¤³¡¢µ×ÊÝÅÄËá´õ¡¢¥í¥Ðー¥È¥½¥ó¡¦¥¢¥¤Ìò¤ËÀÐÀî¿·ÂÀ¡¢DION(¿·¥¥ã¥¹¥È)¤é¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤¬½¸·ë¤¹¤ë¡£
¤Þ¤À¡Ø¥á¥êー¡¦¥Ý¥Ô¥ó¥º¡Ù¤ò´Ñ¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤Êý¤â¡¢ºîÉÊ¥Õ¥¡¥ó¤â¡¢·à¾ì¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤¡¢¿´Ìö¤ë"Í£°ìÌµÆó¤ÎÂÎ¸³"¤ò¤¼¤Ò¡£
¸ø±é³µÍ×
¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡Ø¥á¥êー¡¦¥Ý¥Ô¥ó¥º¡Ù
ÆÃÊÌ¶¨»¿¡§£Ó£ë£ù³ô¼°²ñ¼Ò
´ë²èÀ©ºî¡§¥Û¥ê¥×¥í¡¿ÅìÊõ
¼çºÅ¡§¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡Ø¥á¥êー¡¦¥Ý¥Ô¥ó¥º¡ÙÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
¡ã¥¥ã¥¹¥È¡ä
¥á¥êー¡¦¥Ý¥Ô¥ó¥º¡§ßÀÅÄ¤á¤°¤ß¡¿ºûËÜÎèÆà¡¿Ä«²Æ¤Þ¤Ê¤È¡Ê¥È¥ê¥×¥ë¥¥ã¥¹¥È¡Ë
¥Ðー¥È¡§Âç´ÓÍ¦Êå¡¿¾®ÌîÅÄÎ¶Ç·²ð¡¿¾åÀî°ìºÈ ¡Ê¥È¥ê¥×¥ë¥¥ã¥¹¥È¡Ë
¥¸¥çー¥¸¡¦¥Ð¥ó¥¯¥¹¡§¾®À¾ÎËÀ¸¡¿Ê¡»ÎÀ¿¼£ ¡ÊW¥¥ã¥¹¥È¡Ë
¥¦¥£¥Ë¥Õ¥ì¥Ã¥É¡¦¥Ð¥ó¥¯¥¹¡§ÌÚÂ¼²ÖÂå¡¿ÃÎÇ°Î¤Æà ¡ÊW¥¥ã¥¹¥È¡Ë
¥Ðー¥É¥¦ー¥Þ¥ó¡¿¥ß¥¹¡¦¥¢¥ó¥É¥ê¥åー¡§ÅçÅÄ²ÎÊæ¡¿¼ùÎ¤ºéÊæ¡ÊW¥¥ã¥¹¥È¡Ë
¥Öー¥àÄóÆÄ¡¿Æ¬¼è¡§¥³¥ó¥°·¬ÅÄ¡¿°Âºê µá ¡ÊW¥¥ã¥¹¥È¡Ë
¥ß¥»¥¹¡¦¥Ö¥ê¥ë¡§±ºÅè¤ê¤ó¤³¡¿µ×ÊÝÅÄËá´õ ¡ÊW¥¥ã¥¹¥È¡Ë
¥í¥Ðー¥È¥½¥ó¡¦¥¢¥¤¡§ÀÐÀî¿·ÂÀ¡¿DION¡ÊW¥¥ã¥¹¥È¡Ë
¥¸¥§ー¥ó¡¦¥Ð¥ó¥¯¥¹¡§»ÔÀîÅí»Ò¡¿µ×½»À±¶õ¡¿ÄÔ ÇµÇ·²Ö¡¿¼¼²¬À±°¦¡Ê¸Þ½½²»½ç¡Ë
¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥Ð¥ó¥¯¥¹¡§Ä¥ ¹À°ì¡¿ÃæÀ¾ ±ï¡¿Ãæ¹þÍ¤¶ê¡¿¿¼ß· Åý¡Ê¸Þ½½²»½ç¡Ë
¥Îー¥¹¡¦¥Ö¥ë¥Ã¥¯¡§ÀÐÀî ¹ä
¥ß¥»¥¹¡¦¥³¥êー¡§¾®Åç°¡è½º»
¥±¥¤¥Æ¥£¡¦¥Ê¥Ê¡§Ê¡ËþÈþÈÁ
¥ô¥©¥ó¡¦¥Ï¥¹¥éー¡§¾®ÎÓÎË²ð
¥Íー¥ì¥¦¥¹¡§¹â¶¶»üÀ¸
¥ß¥¹¡¦¥éー¥¯¡§µÈÅÄÎèºÚ
¥ô¥¡¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¡§Åì´Ö°ìµ®
¡ã¥¹¥¦¥£¥ó¥°¡ä
°ËÆ£ÃÕºÚ¡¢¹©Æ£ ºÌ¡¢ã·Æ£¿®¸ã¡¢¹âÀ¥°é³¤¡¢¹âÅÄ¼ÂÆá¡¢¹â»³ÍµÀ¸¡¢¿åÅç ·Ì
´ä²¼µ®»Ë¡¢¾®·Á¤µ¤¯¤é¡¢·§ß·º»Êæ¡¢º£Ìî¾½Çµ¡¢
ºéÎÉ¡¢À¶¿å Ï£¡¢Çò»³Çî´ð¡¢¾È°æÍµÎ´¡¢Ãæ¸¶ºÌ·î¡¢
Ä¹ß·ÀçÌÀ¡¢À¾Â¼¼Âè½¡¢×¢À¥´î°ì¡¢MAOTO¡¢µÈ²¬»üÌ´
¡Ê¸Þ½½²»½ç¡Ë
¡ã¥¹¥Èー¥êー¡ä
1910Ç¯¤Î¥í¥ó¥É¥ó¡¢¥Á¥§¥êー¡¦¥Ä¥êー¡¦¥ìー¥ó¤Ë½»¤à¥Ð¥ó¥¯¥¹²È¡£°ì¸þ¤Ë»Ò¼é¤¬µï¤Ä¤«¤Ê¤¤¤³¤Î²È¤Ë¡¢¥á¥êー¡¦¥Ý¥Ô¥ó¥º¤¬Éñ¤¤¹ß¤ê¤Æ¤¯¤ë¡£ËâË¡¤ÇÉô²°¤òÊÒÉÕ¤±¤¿¤ê¡¢¥«¥Ð¥ó¤«¤é²¿¤Ç¤â¼è¤ê½Ð¤·¤¿¤êÉÔ»×µÄ¤ÊÎÏ¤ò»ý¤Ä¥á¥êー¤È¡¢±ìÆÍÁÝ½ü²°¤Î¥Ðー¥È¤È²á¤´¤¹ÁÇÅ¨¤ÊËèÆü¤Ë¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤ÏÂç´î¤Ó¡£°ìÊý¡¢Éã¥¸¥çー¥¸¤Ï¶ä¹Ô¤Ç¤Î¤¢¤ëÍ»»ñ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¶ì¶¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤·¤«¤·¤³¤Î½ÐÍè»ö¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¥Ð¥ó¥¯¥¹²È¤Ï²ÈÂ²¤Î¹¬¤»¤ò¸«¤Ä¤±¡¢¤½¤ì¤ò¸«ÆÏ¤±¤¿¥á¥êー¤Ï¡¢¤Þ¤¿¶õ¤Øµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡ã¸ø¼°HP¡ähttps://marypoppins2026.jp/
¡ã¸ø¼°X¡ähttps://x.com/marypoppinsjp
