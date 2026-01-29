GO OUT JAMBOREE 2026 第3弾アーティスト12組を一挙公開!! 3月には東京でプレイベントを開催。

株式会社 三栄

キャンプと音楽のフェスティバルをコンセプトに、アウトドアファッション雑誌「GO OUT」が主催する「GO OUT JAMBOREE 2026」を、2026年4月10日（金）～12日（日）の3日間、ふもとっぱら（静岡県富士宮市）ほかにて開催します。

今回、第3弾出演者の情報を解禁しました！ 日本語ラップの象徴的存在として35周年を迎えた

「スチャダラパー」、名盤を重ねフェスシーンで存在感を放つ「Rickie-G」、躍動するグルーヴで国内外を駆け抜ける「toconoma」、自由でポップなサウンド、EASYPUNKを掲げるバンド「TENDOUJI」、音楽・映画・アートを自在に横断する「xiangyu」、本誌GO OUTで連載を持ち、鋭いリリックとキャンプ活動で注目を集める「HISATOMI」、注目曲連発で頭角を現す新世代のレゲエ歌姫「775」、30年以上SKAを鳴らし続ける富士発「THE SIDEBURNS」、そしてDJ陣にはスケボーキングやゴルフアパレルブランドのディレクターとして活躍する「Shigeo（スケボーキング / Steady&Co. / GOLF4649）」がDJで参戦するほか、GO OUTのイベントには欠かせないレギュラーDJ達も出演決定!!

音楽、カルチャー、アウトドア、そして笑いまでが交差するゴーアウトジャンボリーのステージは、ここでしか体験できない特別な空間です。

出演日

＜4/11＞

石野卓球／RED SPIDER／ Rickie-G／DJレイザーラモンRG／四星球／toconoma／TENDOUJI／D.W.ニコルズ／xiangyu／HISATOMI／775／Shigeo（スケボーキング/Steady&Co./GOLF4649）／なかむらみなみ／andrew（TREKKIE TRAX）／ICHI-LOW／Satoshi Miya／+music／ゆってぃ／鬼ヶ島／人間横丁／伊豆のぬし釣り

＜4/12＞

スチャダラパー／水曜日のカンパネラ／キャノーズ／THE SIDEBURNS …and MORE!

新宿発着オフィシャルバスツアーが登場！

新たなアクセス手段として、新宿発着のオフィシャルバスツアーの実施が決定しました!

「参加したいけれど、車を持っていない」、「運転免許がない」など、公共交通機関でのアクセスにハードルを感じていた方に向けて、新宿から会場までをダイレクトにつなぐバスツアーが登場。グループ参加や、初めてのフェス参戦にもぴったりのプランです。

移動のストレスを減らし、ゴーアウトジャンボリーを思いきり楽しむための新しい選択肢として、この新宿発着オフィシャルバスツアーをぜひ活用してみてください。

さらに、キャンプギアを持っていない方でも安心。会場内ではキャンプギアのレンタルサービスも用意されており、事前に申し込めば手ぶらに近いスタイルで参加できます。

詳細や申込方法は、オフィシャルサイトをご確認ください。

ファミリーキャンパー必見、ゴーアウトジャンボリーは子連れでも楽しめるフェス!

親子で楽しむキッズフィールド!!

走って、遊んで、笑い合って、親子で楽しめるアクティブ空間「キッズフィールド」。元気いっぱいの子どもたちがのびのび遊べる場所として、家族連れに大人気。キッズマーチング、丸太の遊び場、モーニング&ナイトウォーク、ふあふあ、縁日など、家族みんなで楽しめるコンテンツが盛りだくさん！ キャンプの思い出をつくるなら、まずはここへ！さらに会場内には、キッズフィールド以外でも子ども達が参加できるコンテンツが多数!!

ファミリーキャンプサイトが復活!!

小さい子どもと一緒に参加するからフリーサイトだと周囲に迷惑をかけないか心配という不安も無用です。周りもファミリー参加者ばかりなので、お互いに理解し合いながら楽しめるはず!!

仲間と楽しむグループキャンプ。

イベントで集合する常連キャンパーも多いゴーアウトジャンボリー。仲間と集まってキャンプができるのも、このフェスならではの魅力のひとつです。せっかくの機会だからこそ、仲間と一緒に楽しみたい人達はグループキャンプエリアへの設営がおすすめ。フリーサイトなので、グループごとにゆったりとテントを張ることができます。夜は語らいや乾杯を楽しみつつ、節度を持って周囲への配慮も忘れずに。焚き火や会話、そしてフェスを満喫する、そんな心地いい距離感のグループキャンプを楽しんでください。

ゴーアウトジャンボリープレパーティー開催決定!!

アーティスト第3弾の発表で期待感が高まるなか、久しぶりとなる「GO OUT JAMBOREE」プレパーティーが、東京・代官山にオープンし話題となっている「ORD.DAIKANYAMA」にて開催することとなりました。出演DJは、スケボーキングのShigeoや、レコード愛好家として知られるD.W.ニコルズの鈴木健太。さらに、ICHI-LOW、Satoshi Miya、HIRO YAMAKAWA（+music）、歌声ナイトクラブのナビゲーターNARIら、お馴染みのラインナップも登場します。

DJプレイを楽しめるほか、GO OUTチームによるフリーマーケットの開催や、GO OUT JAMBOREE 2026のチケットが当たる抽選会も実施予定。平日夜の開催となるため、仕事帰りにふらっと立ち寄ってみてください。

GO OUT JAMBOREE 2026 PRE PARTY

3月5日（木）18:00～0:00

ORD.DAIKANYAMA

（東京都渋谷区恵比寿西1丁目34-17 ザ・ハウスビル2階）

入場料：1000円＋1DRINK代

出演：Shigeo（スケボーキング／Steady&Co.／GOLF4649）、鈴木健太（D.W.ニコルズ）、ICHI-LOW（Caribbean Dandy）、Satoshi Miya（JAZZY SPORT）、

HIRO YAMAKAWA（+music／Fu-naturez）、NARI（歌声ナイトクラブ）

イープラス・ローソンチケット・チケットぴあにて、一般チケット販売開始!

1月29日(木)12:00よりイープラス、ローソンチケット、チケットぴあにて一般チケットの販売を開始しました。クルマが横付けできるオートキャンプ、会期中にクルマを出入りできる場内駐車券、同じ車種の仲間と交流できるジムニー/ルノーカングーキャンプサイトなど、スタイルに合わせて券種を選べます。

＜販売券種＞

2泊3日入場券1枚＋オートキャンプ駐車券1枚 \23500～

1泊2日入場券1枚＋オートキャンプ駐車券1枚 \21000～

2泊3日入場券1枚＋ジムニーキャンプサイト駐車券1枚 \23500～

1泊2日入場券1枚＋ジムニーキャンプサイト駐車券1枚 \21000～

2泊3日入場券1枚＋ルノーカングーキャンプサイト駐車券1枚 \23500～

1泊2日入場券1枚＋ルノーカングーキャンプサイト駐車券1枚 \21000～

2泊3日入場券1枚＋場内駐車場券1枚 \20500～

1泊2日入場券1枚＋場内駐車場券1枚 \18000～

2泊3日入場券1枚＋ふもと村キャンプサイト駐車券1枚 \20500～

1泊2日入場券1枚＋ふもと村キャンプサイト駐車券1枚 \18000～

2泊3日入場券 \16500 1泊2日入場券 \14000

11日（土）日帰り入場券1枚+11日（土）日帰り駐車場券1枚 \11500～

12日（日）日帰り入場券1枚+12日（日）日帰り駐車場券1枚 \7500～

11日（土）日帰り入場券 \8500 12日（日）日帰り入場券 \5500

チケット購入のご購入はこちら(https://www.gooutcamp.jp/jamboree/ticket/)

GO OUT JAMBOREE 2026 とは

2026年で12回目を迎えるGO OUT JAMBOREE。メイン会場となるふもとっぱらの広大な敷地内に、オールインワン(ステージも宿泊場所も出展ブースもコンテンツも全て1箇所!)で開催されるため、ほかのフェスでは感じられない一体感と、その日だけ現れる特別な街のような感覚は独特です。

4つのステージに総勢30組以上のアーティストが出演するほか、アウトドア&アパレル、クルマメーカーなど50ブランド以上のブースが連なるブランドアヴェニュー、野外で行われる多彩なアウトドアアクティビティ&ワークショップ、子どもと一緒に楽しめるキッズフィールド、夜はDJ、バー、テントサウナにスナックまで大人の遊び場も。

今回もライブにショッピング、アクティビティ、ワークショップから自然体験まで、楽しいことのオンパレードで、より一層パワーアップして開催します。

【GO OUT JAMBOREE 2026】

公式サイト：https://www.gooutcamp.jp/jamboree/

開催日：2026年4月10日（金）、11日（土）、12日（日）

会場：ふもとっぱら、富士オートキャンプ場ふもと村（静岡県富士宮市）

