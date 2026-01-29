エクステリアプランナー資格に2名合格！取得者8人体制でより満足度の高いマッチングへ

株式会社ソーラーパートナーズ

戸建て物件の外構・エクステリア工事の見積もりサイト「外構・エクステリアパートナーズ」を運営する株式会社ソーラーパートナーズ（本社：東京都新宿区、代表取締役：中嶋明洋）は、公益社団法人日本エクステリア建設業協会の「エクステリアプランナー」の合格者を輩出したことを公表いたします。

エクステリアプランナー合格者輩出について

2025年11月に実施されたエクステリアプランナー資格試験において1月28日に合格発表がされ、外構・エクステリアパートナーズのアドバイザー2名が、エクステリアプランナー資格に合格しました。

エクステリアプランナーは、外構・エクステリアに関する設計知識や施工理解、提案力を体系的に身につけた専門資格であり、外構工事を検討するエンドユーザーにとって、信頼できる判断材料の一つとなる資格です。

当社では、サービス品質の向上を目的として、スタッフの資格取得や専門知識の習得を継続的に推進しています。

エクステリアプランナー8名体制でより的確なマッチングへ

今回の合格者の追加で、当社のエクステリアプランナーは8名体制となりました。

単なる見積り比較や業者紹介にとどまらず、外構・エクステリアの知識を持つ専門スタッフがユーザー対応を担いより高い満足度を目指しています。

エクステリアプランナーの役割

当社の見積りサービスでは、エクステリアプランナーが以下の役割を担っています。

- お客様の要望・悩み・敷地条件のヒアリング- 工事内容や希望条件の整理・言語化- 条件や希望に合った施工業者の選定・マッチング

外構工事は専門性が高く、「何をどう依頼すればよいかわからない」「やりたい工事やデザインも決まっていない」という声も少なくありません。

当社では、エクステリアプランナーが間に入ることで、業者任せにならない外構工事を検討できる環境を提供しています。

2025年のアドバイザー対応品質は99.3%が満足と回答

- 大変満足：49.1%- 満足：44.7%- やや満足：5.4%- やや不満：0.5%- 不満：0.3%- 大変不満：0.0%

※2025年 1/1~12/31に実施した面談後アンケートの回答者407名を集計。

2025年に行ったアンケートでは、アドバイザーの対応について「大変満足」「満足」と回答した方が93.8%に達しました。さらに「やや満足」を含めると、99.2%の利用者が前向きな評価をしています。

「相談しやすかった」「説明がわかりやすかった」「不安を解消してくれた」といった声も多く、初めての相談でも安心して任せられたと感じた方が多い結果となりました。

不満の声はごくわずかで、丁寧で寄り添った対応が、多くの利用者に支持されています。

外構・エクステリアの情報メディア「外構・エクステリアパートナーズ」を運営。

専門工事店とお客様が直接出会えるお手伝いをするための、専門業者の紹介・メディア運営をおこなっています。メディア運営をおこなっており外構工事の費用(https://www.gaikouexterior-partners.jp/contents/230)・外構の土間コンクリートの費用(https://www.gaikouexterior-partners.jp/contents/2060)・実際の見積り書をもとに外構の見積り(https://www.gaikouexterior-partners.jp/contents/615/)などについて情報を掲載しています。



◆会社概要

会社名：株式会社ソーラーパートナーズ

代表者：代表取締役 中嶋明洋

会社URL：https://www.solar-partners.co.jp/

事業内容：専門工事店とお客様のマッチングサービス

所在地： 〒160-0022 東京都新宿区新宿5-18-20 新宿オミビル4F

