【楽天イーグルス】第7回 高野連とのコラボ野球教室開催

株式会社楽天野球団

株式会社楽天野球団（本社：宮城県仙台市宮城野区、代表取締役社長：森井 誠之）は、2月28日（土）楽天モバイル 最強パーク宮城において、宮城県高等学校野球連盟と楽天イーグルスが野球教室を共同開催することとなりましたので、お知らせいたします。

「東北・宮城のこどもたちに野球の楽しさを伝えたい～みんなが野球を愛するまち～」をコンセプトに、宮城の高校球児も子供たちに寄り添い、野球教室のお手伝いをいたします。

この取り組みは、これからの野球界の発展に向け、プロ・アマが協力して地域で子供たちを支えていくという先進的な取り組みで、今回が7回目となります。

＜高野連とのコラボ野球教室 概要＞

■日時：2月28日（土）9:30～12:00（9:00受付開始）

■場所：楽天モバイル 最強パーク宮城 室内練習場

■対象：野球未経験の小学1年から小学4年まで 100名（参加費無料）

■講師：楽天イーグルス アカデミーコーチ 岩崎 達郎（いわさき たつろう）

楽天イーグルス アカデミーコーチ 石田 隆司（いしだ たかし）

楽天イーグルス アカデミーコーチ 小峯 新陸（こみね しんり）

楽天イーグルス アカデミーコーチ 坂下 達徳（さかした たつのり）

楽天イーグルス アカデミーコーチ 高木 誠也（たかぎ まさや）

※講師は変更になる場合があります

■申込方法

宮城県高等学校野球連盟サイトのフォームからお申し込みください。

申込フォーム :https://sites.google.com/gs.myswan.ed.jp/proama2026

※定員に達し次第、締め切りとなります

詳細を見る :https://www.rakuteneagles.jp/news/detail/202600981650.html

【お問合せ先】

宮城県高等学校野球連盟 常任理事 冨樫 誠悦（宮城県工業高等学校 野球部顧問）

TEL：022-221-5656 ※9:00～15:00（平日）

株式会社楽天野球団 アカデミー事務局

TEL：050-5817-8066 ※13:00-17:30（平日）