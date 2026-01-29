日光アイスバックス×古河機械金属コラボ プレゼントキャンペーンを開催!

株式会社栃木日光アイスバックス

H.C.栃木日光アイスバックスは、パートナー企業である「古河機械金属株式会社(東京都千代田区、代表取締役 社長 中戸川 稔) 」とコラボし、2026年2月8日(日)に開催される、日光アイスバックスホームゲーム会場にて、「古河気合筋肉GYM 出張Day」 in霧降アイスアリーナとしてブースを出店し、ゲーム参加者には「足尾銅山記念館のご招待券」や「古河気合筋肉GYMグッズ」が当たる プレゼントキャンペーンを開催します。

※「古河気合筋肉GYM フェイスタオル(古河機械金属150周年、アイスバックス100周年バージョン) 」イメージ

古河機械金属株式会社は、2021年11月に日光アイスバックストレーニングジム(栃木県日光市松原町17-1)の名称を「古河気合筋肉 GYM」とする命名権を取得しており、選手は日々、トレーニングに励んでおります。かねてより ファンの皆様から「古河気合筋肉GYM」グッズ商品化のご希望をいただいている中、ホームゲームにて本プレゼント キャンペーンの実施を決定いたしました。「古河気合筋肉GYM関連グッズが当たるプレゼントキャンペーン」の詳細は以下の通りです。

「古河気合筋肉GYM 出張Day」 in霧降アイスアリーナ 概要

■実施日時: 2026年2月8日(日) 試合開始前 12:30～13:50(予定)

■会場: 栃木県立日光霧降アイスアリーナ

■試合: H.C.栃木日光アイスバックス vs 横浜GRITS 第6回戦

■プレゼント: 日光アイスバックスのホームゲーム会場内「古河気合筋肉GYM」出張ブースにてゲームを実施参加者には「古河気合筋肉GYM」関連グッズ等を先着でプレゼント

■ゲーム

・ゲーム1 エアロバイク全力タイムアタック ※重い負荷で30秒間漕ぐことができたらクリア

・ゲーム2 骨盤のゆがみをチェック! 目隠しその場足踏み

※目を閉じて40秒間足踏みを行い、終了時にスタートエリアから両足が完全に外れていなければクリア上記いずれかのゲームに参加し、課題をクリアすると賞品をプレゼント

■賞品:

・足尾銅山記念館のご招待券 ペア3組(6名)様

※ご利用の際、事前予約が必要となります

・日光アイスバックス×古河機械金属コラボ

「古河気合筋肉GYM」フェイスタオル」 先着50名様

■注意事項:

※ゲーム参加における事故及び怪我について、主催者側では責任を負いかねます。

※プレゼントの配布は先着順となり、なくなりしだい終了とさせていただきます。

※イベント内容は予告なく変更または中止となる場合がございます。