系統蓄電所向けの蓄電池の受注契約締結に関するお知らせ

株式会社ジェリービーンズグループ(https://www.jelly-beans-group.co.jp/)の連結子会社である株式会社JBサステナブル（本社：東京都江東区、代表取締役社長：宮崎 明、以下「JBサステナブル」）は、株式会社エコ革（栃木県佐野市、代表取締役：伊藤 繁三、以下「エコ革」）より系統蓄電所向けの蓄電池を受注いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

1. 締結の趣旨

昨今の再生可能エネルギーの導入拡大に伴い、天候による発電出力の変動や、電力需要を上回る発電が行われた際の「出力制御」が大きな課題となっております。これらを解決し、電力系統を安定化させる「系統用蓄電池」への需要は急速に高まっております。

JBサステナブルでは、エネルギーソリューション事業の強化を掲げ、信頼性の高い蓄電システムの供給体制を構築してまいりました。一方、エコ革は産業用太陽光発電において豊富な施工・運営実績を有し、現在は次世代のエネルギーインフラである系統蓄電所事業への進出を加速させています。

本契約は、JBサステナブルが持つ高品質な製品供給・保守体制と、エコ革の開発・施工力を融合させるものです。両社が連携することで、地域社会における再生可能エネルギーの有効活用と電力供給の安定化に寄与し、持続可能な社会の実現（サステナビリティ）と、当グループの企業価値向上を目指してまいります。

本受注に至った経緯といたしましては、当社子会社であるJBサステナブルが2025年9月16日付で適時開示いたしました「子会社のサステナブル事業協業に向けた業務提携に関する基本合意のお知らせ」に基づき、同提携内での注力分野の一つである「蓄電池の企画販売」において営業活動を推進してまいりました。その過程において、系統蓄電所事業への進出を加速させているエコ革のニーズと、当社の供給・保守体制が合致したことにより、本契約の締結に至ったものであります。

2. 本事業の概要と各社の役

（１） 本事業の概要

本事業は、国内における再生可能エネルギーの主力電源化を支援するため、電力系統に直接接続する「系統用蓄電所」を建設・運営するものです。これにより、電力の需給バランスを調整し、再生可能エネルギーの無駄のない活用を促進いたします。

（２）各社の役割

■JBサステナブルの役割

・系統蓄電所向け蓄電池として、国内ブランドの製品を供給いたします。

・東京電設サービス株式会社（東京電力グループ）との連携により、高度な専門性を備えた保守・メンテナンス体制を提供いたします。

■エコ革の役割

・系統蓄電所の建設に向けた用地の確保および開発業務を担います。

・蓄電所の設計・施工から、完工後の長期にわたる運営・管理までを一貫して行います。

3. 「蓄電池」の特徴について

（１）高品質な蓄電池

東京電力グループでも採用されている国内ブランドの高品質な蓄電池を取り扱います。

（２）強固な保守体制

東京電設サービス株式会社による協力体制のもと、長期にわたる安定稼働をサポートします。

（３）高い安全性

今後の系統用蓄電池に求められるサイバーセキュリティ基準に合格した、安全性の高いシステムを提供いたします。

ジェリービーンズグループについて

株式会社ジェリービーンズグループは、複数の事業会社を統括するホールディングカンパニーとして、ファッション、スポーツ、サステナビリティ、物流、エンターテインメントなど幅広い分野で事業を展開しています。オリジナルブランドの企画・開発から卸売・小売・EC運営までを手がけるとともに、グローバルブランドの展開支援や新規事業の創出にも積極的に取り組んでいます。グループ各社が持つ専門性とノウハウを融合し、ブランド戦略の立案、マーケティング、プロモーション、サプライチェーン構築までを一気通貫で提供できる点が強みです。市場や時代の変化を的確に捉え、新たな価値を生み出し続ける総合マーケティングカンパニーとして成長を続けています。

