ペイトナー、事業拡大に向けた総額27億円の資金調達を実施

フリーランス向けファクタリングサービス「ペイトナー（https://paytner.co.jp/(https://paytner.co.jp/)）」を提供するペイトナー株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：阪井優、以下「ペイトナー」）は、今後の事業拡大を見据え、下記の取り組みにより、総額27億円の資金調達を実施したことを発表いたします。



■ 資金調達の概要

■ 資金調達の背景

「挑戦できる、お金の仕組みをつくる。」というミッションの実現に向けて、2019年9月よりオンライン型ファクタリングサービス「ペイトナー」を提供しています。「サービス開始以来、年間のファクタリング取扱高が6年で876倍になるなど飛躍的にサービスが拡大しています。今回調達した資金は、取引拡大ならびに新規機能の開発等に対応するための財務基盤強化に活用していきます。

■ 主要金融機関の取り組みとコメント

＜取り組みの概要＞

当社はこの度、急成長を続ける「ペイトナー」事業における事業資金の確保のため、株式会社みずほ銀行をアレンジャーとしたシンジケートローンを組成及び実行いたしました。

本取り組みでは、同行グループ会社である株式会社UPSIDER Capitalが提供する日次ベースでの財務モニタリングを前提として、複数の金融機関を招聘し、急成長フェーズのスタートアップ企業としては異例の規模のシンジケーションを実現しております。

＜みずほ銀行によるアレンジメント＞



（株式会社みずほ銀行 青山法人部 部長 内田 栄喜 氏）

ペイトナー社が提供するフリーランス向けファクタリングサービス「ペイトナー」事業は急激な成長を続けており、今後一層の事業拡大とお金にまつわる社会課題の解決が見込まれます。

当行は同社のビジネスモデル・将来性を高く評価し、資金調達の面からさらなる成長を支援するため、この度シンジケートローンをアレンジ及び実行いたしました。今回の取り組みが、同社の債権買取資金の調達多様化に繋がり、成長を力強く後押しするものと確信しております。



■ オンライン型ファクタリングサービス「ペイトナー」について

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=DrKVexODIoU ]

「ペイトナー」は取引先に送った入金前の請求書をアップロードすると、取引先に知られることなく、申請から最短10分で報酬を現金として受け取ることのできるオンライン完結型のファクタリングサービスです。2025年10月時点で累計申込件数500,000件を突破しています。

「挑戦できる、お金の仕組みをつくる。」というミッションのもと、オンライン型ファクタリングサービス「ペイトナー」を提供しています。ビジネスに取り組むすべての人たちのお金に関する課題を解決するプラットフォームの構築に向けたサービス展開を目指します。「TechCrunch Tokyo 2019」、「MUFG Digital アクセラレータ」、「FIN/ SUM 2023」、「Forbes JAPAN 100」、「Technology Fast 50 2024 Japan」「すごいベンチャー100」に選出。

・サービスページ：https://paytner.co.jp/



■ 会社概要

社名：ペイトナー株式会社

代表者：代表取締役社長 阪井 優

所在地：東京都港区虎ノ門5-9-1 麻布台ヒルズ ガーデンプラザB 5F

資本金：867,450,180円（資本準備金含む）

設立：2019年2月4日

URL ：https://corp.paytner.co.jp/



