「お墓がなくても大丈夫」、寺院を持たない僧侶が提案する新しい供養のかたち、デジタル追悼とオンライン法要を統合した新サービス「Forever」本格展開

合同会社デジタルメモリーズ

合同会社デジタルメモリーズは、現代のライフスタイルに合わせた新しい供養サービス「Forever（フォーエバー）」の提供を本格的に開始いたします。本サービスは、浄土真宗僧侶である矢鳴崇之（やなる たかゆき）が、インターネットを通じたオンライン法要、故人の思い出を保存するデジタル追悼ページ、そして墓じまいや散骨のサポートをワンストップで提供するものです。

Forever専属僧侶 矢鳴崇（やなる たかゆき）

■ サービス提供の背景：供養の本質を問い直す

少子高齢化や核家族化が進む現代において、「お墓を継ぐ人がいない」「遠方で墓参りができない」「墓じまいをしたいが供養がおろそかにならないか不安」といった悩みを抱える方が急増しています。これまでお墓は家族の絆の象徴でしたが、時代と共にその維持が困難になりつつあります。当サービス専属僧侶の矢鳴は、「供養の本質は石（墓）を建てることではなく、故人を想う心と、生きた証を未来へ残すことにある」と考えます。物理的なお墓や特定の寺院（檀家制度）に縛られず、テクノロジーの力で「いつでも故人に逢える場所」を提供するため、「Forever」は誕生しました。

■ 「Forever」3つの特徴

1. 経験豊富な僧侶による「オンライン法要」

法事や月命日などの読経を、ZoomやGoogle Meetを使用してオンラインで実施します。担当するのは僧侶歴20年以上の浄土真宗僧侶、矢鳴崇です。一方的な動画配信ではなく、双方向の通話システムを利用するため、読経（約30分）に加え、法話や質疑応答の時間も設け、対面に近い温かみのある法要を行います。

2. 半永久的に思い出を残す「デジタル追悼ページ」

インターネット上に故人専用の追悼ページ（デジタル仏壇）を作成します。写真、経歴、思い出のエピソードなどを保存し、親族や友人と共有することが可能です。物理的なお墓がなくなっても、故人の生きた証（情報）はデジタル空間に半永久的に残り続けます。

3. 「墓じまい・散骨」までトータルサポート

お墓を持たない選択をされる方のために、墓じまい、海洋散骨、永代供養の手配も承ります。単なる事務代行ではなく、僧侶が責任を持って供養（読経）を行う点が特徴です。

基本パッケージ： 50,000円（散骨＋追悼ページ作成＋年1回の合同法要を含む）

■ サービス料金体系

・基本パッケージ：50,000円（散骨＋追悼ページ作成＋オンライン法要1回）

・散骨：1柱30,000円から（合同散骨の場合）※乗船散骨も可

・オンライン法要：1回 20,000円から（所要時間60分程度）

・デジタル追悼ページ作成：20,000円（データ量1GBまで、永年利用）

■ 専属僧侶：矢鳴 崇之（やなる たかゆき）コメント

「私はかつて寺院の住職を務めていましたが、孤独死や無縁仏の増加を目の当たりにし、お寺や形式に縛られない供養の必要性を強く感じて『寺なし・墓なし』の僧侶となりました。時代が変わっても、大切な人を想う気持ちに変わりはありません。お墓がなくても大丈夫です。『Forever』を通じて、場所や形式にとらわれない、心がつながる真の供養をお手伝いさせていただきます。」

■ サービス概要

サービス名： メモリアル・サービス Forever

公式サイト： https://www.digital-mem.com/

主な内容： オンライン法要、デジタル追悼ページ作成、法名授与、散骨・永代供養・墓じまい受託

運営： 合同会社デジタルメモリーズ

■ 本件に関するお問い合わせ先

合同会社デジタルメモリーズ【広報担当：菰田（こもだ）】

E-mail：info@digital-mem.com

Webサイト：https://www.digital-mem.com/

※本プレスリリースの情報は発表日現在のものです。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。