ホリエモンAI学校「AI版 令和の虎」制作を発表、志願者を募集開始

ホリエモンAI学校株式会社

ホリエモンAI学校株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役CEO：荒木 賢二郎）は、このたび、人気ビジネス番組フォーマット『令和の虎』と提携し、AI時代にアップデートした新企画 「AI版 令和の虎」 の制作を正式発表し、出演志願者の募集を開始しました。

「AI版令和の虎」始動！ホリエモンはじめ豪華な虎が出演！ALLには1200万円の支援もYouTube

https://youtu.be/Qevwh1dAwKs?si=jX9jD_Vwu2QdAO-q

概要

本企画は、志願者（プレゼン挑戦者）がAIビジネスに関するプレゼンテーションを行い、複数の経営者・投資家（＝虎）と対峙する形式を踏襲しつつ、最終的にホリエモンAI学校が志願者を支援するか、支援しないかを決める、AIビジネスに特化した令和の虎プロジェクトです。

志願者募集

２月より制作を行ってまいりますので、AIビジネスをプレゼンしたい志願者を募集いたします。プレゼンいただきましたAIビジネスについて、虎と呼ばれる５人の審査員が話を聞いた上で、ホリエモンAI学校が無償で支援するか、支援しないか、をジャッジさせていただきます。

AIビジネスをやっている、これからAIを導入したい、AIで起業したいなど、ホリエモンAI学校と協業したい会社さま・支援を希望する会社様からご応募をお待ちしております。

個人から大企業の部署応募まで、応募者の属性は問いません。

無償支援が決定しましたら、コンサル、技術担当、協業、共同事業など、ホリエモンAI学校が全面協力を確約いたします。（通常年間1200万円いただくコンサルメニューを無償提供します）

AI版令和の虎 志願者応募フォーム

https://lin.ee/BvLVIFl

【本件に関するお問い合わせについて】

企業名：ホリエモンAI学校株式会社

所在地：東京都新宿区新宿4-3-15 レイフラット新宿B棟3F

代表者：代表取締役CEO 荒木賢二郎

事業内容：オンライン研修、DXコンサルティング、AI人材育成事業

https://horiemon.ai/

03-4400-3424

E-Mail：ux@telewor.com