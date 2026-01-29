幅40cm！狭いデスクでも設置ができる木製モニター台を発売！

サンワサプライ株式会社

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、代表取締役社長 山田 和範）が運営している直販サイト『サンワダイレクト』では、狭いデスクでも作業効率と収納力を同時に高めるコンパクト設計の木製モニター台「100-MR233BK（ブラック）」「100-MR233M（ダークブラウン）」「100-MR233W（ホワイト）」を発売しました。

掲載ページ

モニター台 机上台 幅40cm モニター下収納 木製 ブラック

型番：100-MR233BK 販売価格：2,436円（税抜）

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/100-MR233M

おすすめポイント

・狭い机が一気に快適に。幅40cmのモニター台

・収納も配線も美しく整う、木製モニター台

・デスクが広がる、置くだけ簡単モニター台

特徴

限られたデスクを、最大限に活かす

幅40cmのコンパクト設計により、ノートパソコン用デスクや省スペースなワークデスクにも無理なく設置可能。モニター下の空間を収納として活用できるため、デスク上が自然と整理され、作業スペースが広がります。

モニター下収納で、作業効率アップ

使用しないキーボードやマウスをモニター下に収納することで、作業の切り替えがスムーズに。視界が広がり、集中力も向上します。片付けの手間を減らし、仕事や作業に集中できるデスク環境をサポートします。

配線がごちゃつかない、背面オープン設計

背面に板がない構造のため、電源ケーブルやHDMIケーブルなどもスムーズに配線可能。見た目もすっきり整い、デスク周りのストレスを軽減します。テレワーク配信やオンライン会議時にも、清潔感のある印象を保てます。

モニター台だけじゃない、マルチな使い道

本製品はモニター台としてだけでなく、プリンター台・電話台・テレビ台としても活躍。さらにデスクサイドに置けば、デスクシェルフとしても使用可能です。1台で複数の役割をこなす、汎用性の高い机上台です。

美しさと耐久性を両立した木製天板

木製デスクと相性の良いブラックの木製天板を採用。メラミン化粧板仕様により、水や傷に強く、日常使いでも安心です。スチールフレームとの組み合わせで、耐荷重10kgを実現し、安定感も兼ね備えています。

