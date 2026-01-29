【SAMANSA】1月第5週の新作ショート映画ラインナップを発表！「痛くないはずの検査が痛い」うちに秘めた女性の痛恨コメディから、人生を揺るがす出来事に直面した家族の愛を描くドラマまで3本を公開！

株式会社SAMANSA

株式会社SAMANSA(本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：岩永祐一)は、運営するショート映画配信サービス「SAMANSA」にて2026年1月30日(金)に新作となる3本『大したことない』『共同体』『死亡フラグの彼女』の作品を配信を開始することをお知らせいたします。

「痛くないはずの検査が痛い」婦人科を舞台に、うちに秘めた女性の痛恨コメディから、人生を揺るがす出来事に直面した祖父と孫の愛を描くドラマまで、今週も幅広いジャンルの作品をお楽しみください。

◆新作紹介

１.『大したことない』ー【痛くないはずなのに、痛い！】

あらすじ：

緊急避妊のためクリニックへ駆け込んだ内気なエラ。「痛くないはず」の検査は...まさかの激痛。戸惑いはスルーされ、モヤモヤを抱えつつ仕事に行くと、そこに現れた、ちょっと危険でやけに自由な他人--この出会いが、何かを変え始める？

監督：Sam Seccombe

作品時間：15分18秒





２.『共同体』ー【その選択は、愛か、それとも...】

あらすじ：

人生を揺るがす出来事に直面し、両親に代わり自分と弟を育ててくれた祖父に助けを求める長男。亡き祖母との誓いを抱く祖父の裏で隠されている真実。沈黙に滲む罪は、家族の愛をどんな形へ導くのか。

監督：Ross Syner

作品時間：9分52秒





３.『死亡フラグの彼女』ー【彼女に死亡フラグを立てないで】

あらすじ：

役をもらうたび、いつも死ぬ役のレズビアン俳優グレース。5回目の“死”を迎えた彼女は、クィアの墓場に迷い込み、LGBTQ+キャラが悲劇的に死ぬ映画界の古典的お約束〈Bury Your Gays〉の存在を知る。新しい役を与えられたグレースに課せられた使命はただ一つ――死なないこと。

監督：Charlotte Serena Cooper

作品時間：19分56秒





《スタッフからのコメント》

今週のおすすめは作品は『大したことない』です。主人公エラが婦人科で経験する「あんまり痛くないですよ」という言葉が、いつの間にか「全く痛くなかったですよね？」という圧力に変わっていく違和感。15分のショートに現代の女性が抱えるリアルな感情を凝縮した、「自分だけが敏感なのかな？」と一人で抱え込んでしまうすべての方に観てほしい作品です。見終わった後、エラの勇気にあなたの心も少しだけ軽くなるはず。今週末は、SAMANSAで自分自身を労う15分を過ごしてみませんか？





◆SAMANSAとは

SAMANSAは、ショート映画に特化した配信サービスです。

月額490円で世界各国から厳選した作品を提供し、現在500本以上（2025年10月時点）のショート映画を配信しています。上映時間は30分以下で完結、通勤時間や日常のスキマ時間など、さまざまな生活シーンに合わせた映画体験を可能にします。

また、世界中のクリエイターと直接ライセンス契約を結ぶことで、他の国内VODでは観ることのできない多様な作品を届けています。映画をもっと自由に、身近に楽しめる新しい文化を創出することを目指しています。





名称：ショート映画配信サービス『SAMANSA（サマンサ）』

ブラウザ版アプリサイト：https://samansa.com/

iOS版（App Store）：https://apps.apple.com/jp/app/samansa/id1600425602

Android版（Google Play）：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.samansa





