名古屋駅前「焼肉ジャック」、全80種以上食べ放題が1,990円に！衝撃の半額キャンペーンを2月16日よりスタート

大阪エリアを中心に飲食店を展開する株式会社 DIC（本社： 大阪府大阪市北区太融寺町2-21-305、代表取締役： 加納 明 ）は、設立10周年を記念し、名古屋駅前の「焼肉ジャック」にて、全80種以上のメニューが食べ放題となる『プレミアム食べ放題コース』を特別価格の【1,990円】で提供する謝恩企画を2026年2月16日（月）から2月28日（土）までの平日限定で開催いたします。




プレミアム食べ放題

本キャンペーンは、「平日16時スタート」「1日5組様」「電話予約」に限定した特別企画です。


店舗URL：https://tabelog.com/aichi/A2301/A230101/23089017/



■開催背景


10周年という大きな節目を迎えるにあたり、これまで支えてくださったお客様へ最大級の還元を行うべく、当店の看板商品を、採算度外視の1,000円台（1,990円）で提供することを決定いたしました。 お客様にとって記憶に残る特別な食体験を提供したいと考えました。当店の味をまだ知らない方にも興味を持っていただくきっかけとなることを目指しています。



■キャンペーンの特徴






全80種以上の豊富なラインナップが、衝撃の「1,990円」


期間中は、当店一番人気の『プレミアム食べ放題コース』（通常[3,980]円）を、半額の1,990円にて提供いたします。 定番のカルビやロースはもちろん、ホルモン、サイドメニュー、デザートなどが対象です。



■キャンペーン概要


イベント名： 半額キャンペーン


開催期間　： 2026年2月16日（月）～2月28日（金）のうち、平日（月～金）のみ


対象店舗　： 焼肉ジャック 名古屋駅前店


開催時間　： 16:00スタート限定


組数限定　： 1日5組様限定


予約方法　： 電話予約のみ（TEL：050-5593-9888）


　　　　　　　※16:00以降のお問い合わせの際、お電話が繋がりにくい場合がございます。


　　　　　　　　予めご了承下さい。


利用条件　：


1組様あたり最大4名様まで半額適用（5名様目からは通常料金となります）。


当日のコース変更は不可となります。事前にメニューをお決めください。



■対象コース（価格は全て税込）


　プレミアム食べ放題コース


　通常3,980円 → キャンペーン価格 1,990円


　肉巻寿司やドラゴンハラミ等50種類以上が食べ放題！







■ 店舗概要




店舗名　　： 焼肉ジャック名古屋駅前店


住所　　　： 〒453-0015 愛知県名古屋市中村区椿町14-7 TRUNK名古屋椿町7F


アクセス　： 名古屋駅 太閤通口から徒歩約1分


電話番号　： 050-5593-9888


営業時間　： 月～日、祝日: 16:00～翌0:00 （料理L.O. 23:00 ドリンクL.O. 23:30）


定休日　　： なし（1月1日を除く）


URL　　　： https://tabelog.com/aichi/A2301/A230101/23089017/


Instagram：https://www.instagram.com/yakiniku.jack.meiekimae/



■会社概要


企業名： 株式会社 DIC


代表者： 代表取締役 加納 明


所在地： 〒 530-0051 大阪府大阪市北区太融寺町2-21-305


事業内容：


　1.飲食事業の経営、企画運営


　2.経営コンサルタント


　3.プロデュースおよびFC事業


URL： https://dic-food.com/