フィットちゃんのもう一つのランドセルブランド『ARTIFACT』全43シリーズで2027年度ご入学向けランドセルを1月29日より販売開始

株式会社ラ・ポンテ

「フィットちゃんランドセル」を販売する株式会社ラ・ポンテ（富山市北新町1丁目2番25号、代表取締役 橋本昌樹）が手がける、もう一つのランドセルブランド「アーティファクト」は、2026年1月29日（木）より、2027年度ご入学向けランドセルの販売を開始いたします。

2027年度の新モデルは、全国10店舗のショールームおよび公式オンラインショップに加え、2026年2月末から7月にかけて全国38都道府県・90会場以上で開催される「出張展示会」でもご購入いただけます。

新シリーズ「Glyze（グライズ）」

2027年度ご入学向けランドセルの新シリーズ「Glyze（グライズ）」。浮かび上がるラインのみで構成されたデザインは、彫刻のように静かな技術美を宿しています。使用している金具はすべて、アーティファクトとして初採用となるマットブラック。展開カラーは、定番人気のブラックに加え、同じく初採用となるチャコールグレー、モスグリーン、バイオレットの全4色です。

主張しすぎず、それでいて確かな存在感を放ち、お子さまの後ろ姿に美意識を刻む注目のシリーズです。

角度によって、浮かび上がるラインの表情が異なりますマットブラックの金具は、静かに存在感を放ちます深みのあるモスグリーンが造形の美しさをより引き立てますディープニュアンスカラーでまとめたカラー展開

Glyze（グライズ）

価格：77,000円（税込）

重さ：約1,270g

カラー：ブラック、チャコールグレー、モスグリーン、バイオレット

https://artifact-af.jp/pages/series-glyze

女の子に人気のシリーズにも新カラーが登場！

Lattice（ラティス）

新カラーのペールラベンダー親御さまからの支持も高い全5色展開

女の子人気No.1の「Lattice（ラティス）」に、新たにペールラベンダーを追加します。

思わず触れたくなるキルティングとゴールドの金具が目を惹くデザインで、ラインストーンなどの装飾を一切使わず、飽きのこないラグジュアリーな雰囲気に仕立てました。

価格：75,900円（税込）

重さ：約1,250g

カラー：全5色

ホワイト、ブラック、シャンパンピンク、ミントグリーン、ペールラベンダー

https://artifact-af.jp/pages/series-lattice

Charm（チャーム）

新カラーのキャンディピンクナチュラルからパステルまで幅広いカラー展開

「Charm（チャーム）」には、新カラーであるキャンディピンクを追加。

装飾のないシンプルなデザインと光を抑えた上品なピンクが、控えめで洗練された可愛らしさを創り出します。

価格：74,800円（税込）

重さ：約1,290g

カラー：全5色

ベージュ、ペールラベンダー、キャメル、ホットピンク、キャンディピンク

https://artifact-af.jp/pages/series-charm

その他継続モデルのご紹介

Angle（アングル）

ARTIFACTのメタルカラー人気を担う「Angle（アングル）」。ギラつきすぎないマットな輝きとシンプルなデザインがかっこいいランドセルです。

価格：74,800円（税込）

重さ：約1,270g

カラー：メタルブラック、スターライトブルー、マットシルバー

https://artifact-af.jp/pages/series-angle

Torte（トルテ）

お子さまからの支持が高い「Torte（トルテ）」。刺繍やラインストーンなどの装飾を一切使わず、人気のペールカラーとデザインでアーティファクトらしい、甘さを抑えたかわいらしさを表現しています。

価格：74,800円（税込）

重さ：約1,210g

カラー：ベビーピンク、ペールラベンダー、ミント、ルミナスイエロー、ホワイト、ペールブルー

https://artifact-af.jp/pages/series-torte

Momentum（モメンタム）

どっしりとした静と、勢いのある動の両極を感じさせる「Momentum（モメンタム）」。金具はすべてゴールドにし、魅せる角度に捉われないデザインに仕立てました。

価格：75,900円（税込）

重さ：約1,290g

カラー：ブラック、ブルー、アッシュグレー

https://artifact-af.jp/pages/series_momentum

Tone（トーン）

アーティファクト史上最軽量の「Tone（トーン）」。ただ軽いだけではなく、小学校生活を考えて設計された使い心地も特徴です。性別問わずお選びいただけるカラー展開で、男女ともに人気のモデルです。

価格：73,700円（税込）

重さ：約1,070g

カラー：ベージュ、キャメル、ルミナスイエロー、ペールラベンダー、ペールブルー、ピスタチオグリーン

https://artifact-af.jp/pages/series-tone

2027年度ラインアップは全10モデル43シリーズ

2027年度ランドセルは全10モデル43シリーズをご用意。全ラインナップは各ショールームや全国38都道府県、約90会場で開催する出張展示会でご覧いただけます。お子さまとお気に入りを探しやすいように、2027年度カタログには特別付録として「ラインナップ一覧シート」を同封しています。

アーティファクトランドセルとは

Concept

後ろ姿に、感性を。

ARTIFACT(アーティファクト)

それはランドセルの新しい選択肢。

芸術品という意味を持ち

子どもたちの多様な個性を引き立てる

ランドセルブランドです。

独創的なデザインと

機能性にも優れた造形美を併せ持ち

背負うたびに子どもたちの感性を刺激します。

後ろ姿に、感性を。

いつまでも色褪せることのない

一生ものの6年間が

アーティファクトからはじまります。

「アーティファクト」は、「フィットちゃん」を販売する株式会社ラ・ポンテ（富山市北新町1丁目2番25号、代表取締役 橋本昌樹）が2020年から手がけるランドセルブランドです。

『後ろ姿に、感性を。』をコンセプトに、子どもたちの感性や多様性を尊重したデザインを展開。従来のランドセルに、カブセ鋲を隠すという製造のひと手間を追加し、絵画のような一枚絵にも見えるカブセのデザインを実現させています。

機能面では、最新の「フィットちゃん」に搭載されている機能をフルスペックで搭載。デザインも機能も両立したランドセルブランドです。

お子さまの負担を軽減する肩ベルト「楽ッション」。分厚くぷにぷにの柔らかいクッションが優しく身体にフィットし、今までにない背負い心地を実現しました。夕方の下校時にお子さまを守る「安ピカッ」。車のライトに反射してピカッと光り、100M先からでも視認可能。一般社団法人 全日本交通安全協会の認定商品にもなっています。

2027年度モデル販売スケジュール

[表: https://prtimes.jp/data/corp/80078/table/14_1_09b42bb83e23a5c9aea9571d252de5c3.jpg?v=202601290151 ]

2月下旬から7月の間は、全国38都道府県90会場以上で展示会を開催ただいま優先来場予約を受け付け中！

2027年度ご入学者様向け 展示会の３大POINT

◆注目の2027年度新モデル・新カラーを含む、アーティファクト全ラインナップがご覧いただけます。

◆フィットちゃんランドセルが開発した最新機能の数々をアーティファクトにも搭載。すべてご体感いただけます。

◆お気に入りのランドセルが見つかったら、その場でご注文が可能。出張展示会限定の特典もご用意しています。

2027年度ご入学者様向け出張展示会一覧：https://artifact-af.jp/pages/showroom_travel

お子さまと一緒に楽しく選べるランドセルカタログも現在受付中です

アーティファクトの世界観を詰め込んだランドセルカタログのご請求を受付中です。お子さまと一緒に見やすい「ランドセル一覧シート」でお目当てのランドセルをお探しのうえ、ぜひご来場ください。

アーティファクトのランドセル情報・SNSは下記からご覧ください。

・アーティファクトランドセル公式サイト： https://artifact-af.jp/

・全国出張展示会のスケジュール詳細確認：https://artifact-af.jp/pages/showroom_travel

・カタログ請求：https://artifact-af.jp/pages/catalogue

・コンセプトページ：https://artifact-af.jp/pages/concept

・公式インスタグラム：https://www.instagram.com/artifact_af/