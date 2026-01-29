『8K対応HDMIオーディオディエンベデッダー』を発売

ジャパンマテリアル株式会社

ジャパンマテリアル株式会社（代表取締役社長：田中久男、三重県三重郡）は、カナダMuxLab（マックスラボ）社が開発した『8K対応HDMIオーディオディエンベデッダー（型番：MUX-CH500514）』を2026年1月29日（木）より発売いたします。

本製品は、HDMI信号およびARC対応テレビの音声を分離し、映像はHDMIで出力、音声はデジタルまたはアナログで出力可能なオーディオディエンベデッダーです。EDIDプリセット機能やケーブルイコライゼーション機能を搭載し、8K環境においても安定した高品質伝送を実現します。

8K環境対応 HDMI音声分離ソリューション

8K対応プレーヤーやPCからのHDMI映像をそのままディスプレイへ出力しつつ、音声のみを外部音響設備へ分離出力できます。映像系と音響系を独立して構成できるため、大型商業施設、ショールーム、展示会、放送関連設備などで柔軟なシステム設計が可能です。

また、ARC対応ディスプレイからの音声を分離し、既設の音響システムへ接続できます。ディスプレイ更新時にも音響設備を活かしたシステム構築ができ、更新コストの最適化に貢献します。

HDMI／ARCディエンベデッド

HDMI信号に含まれる音声、またはARC対応テレビの音声を分離し、デジタル音声およびアナログ音声として出力します

EDIDエミュレーター機能

表示機器が未接続の場合でもEDIDをソース機器へエミュレート送信することでDDC通信を安定化。システムの安定動作を実現します。

HDMI 2.1／HDCP 2.3準拠

最大48Gbpsのフル帯域に対応し、8K60p、4K120pの高解像度映像出力が可能です。

『4K30p対応HDMI／3G-SDIトリプルモニター』２月発売

3つの5インチTFT LEDディスプレイを搭載した19インチラックマウントサイズ（2U）のディスプレイユニットです。低消費電力ながら安定した動作を実現し、各ディスプレイは、HDMI（4K30p）、3G-SDI、コンポジット（CVBS）の入出力に対応。音声入力およびステレオヘッドフォン出力も備えています。また、センターマーカー、表示領域の設定、モノクロ表示、フォーカスアシスト、アスペクト比切り替え、画面反転、画面フリーズ、色温度の設定など、シーンに応じた詳細な設定が可能です。発売は2026年2月を予定しています。

MuxLabのAV関連製品一覧はこちら :https://jmgs.jp/products/category/muxlab_av_products_index.htmlMuxLab社について

MuxLabはカナダ・モントリオールに本社を構え、1984年創業以来、付加価値の高いコネクティビティ機器を提供し続けているデザインカンパニーです。高品位でコスト競争力に優れ、信頼性の高いプロビデオ・オーディオ・ブロードキャスト・CCTV向け製品を世界各国に提供しています。

◎販売に関する情報

価格：オープン（『8K対応HDMIオーディオディエンベデッダー』想定売価：41,800円【税込】）

販売店：Webサイトの販売店情報ページをご参照ください⇒https://jmgs.jp/agency/index.html



◎ジャパンマテリアルについて

グラフィックスソリューション部では、国内外の優秀なPC用ハードウェアを取り扱い、製品とともに安心のサポートをご提供しています。

また、「グラフィックスソリューション事業」の他に、「エレクトロニクス関連事業」および「太陽光発電事業」と多岐にわたる事業を展開しております。みなさまにとって親しみやすく、「頼られる企業」を目指しています。



【会社概要】

会社名：ジャパンマテリアル株式会社

本社所在地：〒510-1311 三重県三重郡菰野町永井3098番22

東京本部：〒102-0082 東京都千代田区一番町5-3 アトラスビル4階

代表取締役：田中久男

URL（グラフィックスソリューション部専用サイト）：https://jmgs.jp/



◎お問い合わせ先

グラフィックスソリューション部（東京本部内）

当事業部では、従業員の在宅勤務を実施しております。メール（sales-IT01@j-material.jp）WEBサイト（https://jmgs.jp/）のお問い合わせフォームよりお願いいたします。



※記載されている事柄は、予告無しに変更される場合があります。

※記載された商品名は各社の商標または、登録商標です。