株式会社ユニオンネット 代表取締役の交代および役員の体制変更に関するお知らせ

株式会社ラバブルマーケティンググループ

株式会社ラバブルマーケティンググループ（本社：東京都港区、代表取締役社長：林 雅之、証券コード：9254）の子会社で、Web制作・マーケティング支援を行う株式会社ユニオンネット（本社：大阪市中央区、代表取締役：平田 希、以下 ユニオンネット）は、2026年1月29日（木）付で、代表取締役の交代など役員の体制を、以下の通り変更したことをお知らせいたします。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/28382/table/272_1_363589a8a5c801bbf676007eb0b6a2a5.jpg?v=202601290421 ]

ユニオンネットは、コーポレートサイトをはじめとするWebサイトの企画や制作、Web広告運用等のマーケティング支援、Webコンサルティングを強みとしている企業で、2024年11月にラバブルマーケティンググループが子会社化をしております。今回の経営体制の変更により、ユニオンネットのさらなる企業成長を目指し、企業としてのチーム力の強化、事業環境変化への対応、お客様企業の価値向上により一層つとめてまいります。

新代表取締役 平田 希（ひらた のぞみ）によるメッセージ

デジタル活用が当たり前となった現在、Webサイトは「あるだけ」では十分な成果を生み出せない時代に入っています。企業には、戦略設計から制作、運用・改善までを一体で考え、継続的に価値を高めていく取り組みが求められています。

また、AIの進化により制作やマーケティングの在り方も大きく変化しており、より柔軟でスピーディーな対応力が重要になっています。

当社はこれまで培ってきたWeb制作の技術力を基盤に、単なる制作会社ではなく、お客様の事業成長に長く伴走できるパートナーでありたいと考えています。エンドユーザー視点を大切にし、成果につながるWeb活用を支援してまいります。

その実現のために、社内では職種の枠を越えたチームワークを重視し、一人ひとりが専門性を磨きながら互いに補い合える組織づくりを進めていきます。個人の成長とチームの力を掛け合わせることで、変化の激しい時代においても、お客様に選ばれ続ける会社を目指してまいります。

平田 希プロフィール

2015年3月、株式会社ユニオンネットに総務として入社。その後、広告運用、広告プランナー、Webディレクターとして現場経験を重ね、企画から制作、運用まで幅広い業務に携わる。

2025年4月より組織開発責任者として、チーム体制の構築や人材育成など、組織づくりにも注力してきた。

エンドユーザー視点とチームワークを大切にしながら、お客様と長く伴走できるWeb支援を目指している。

ユニオンネットについて

Web制作、Web広告、Webコンサルティング等、ウェブを軸にワンストップでお客様企業・団体をサポート。特に学校や教育関連企業の支援実績が多く、お客様の評価の声により同業の依頼が連鎖的に積み重なり、ユニオンネットのお客様企業・団体の業種別の割合では40％以上を占めています。ユニオンネットが得意としている教育関連業界の企業・団体に対し、ラバブルマーケティンググループの基幹事業であるSNS領域の施策の提案もするなど、ユニオンネットと同グループ企業との連携により、より効果的なマーケティングソリューションの提供が可能になります。

URL：https://www.unionnet.jp/

株式会社ラバブルマーケティンググループについて

「人に地球に共感を」をパーパスとし、現代の生活者の情報消費行動に寄り添う共感を重視した愛されるマーケティング（Lovable Marketing）を推進するマーケティング企業グループです。「最も愛されるマーケティンググループを創る」をグループミッションに、マーケティングの運用領域を主軸として事業展開をしています。

URL：https://lmg.co.jp/

