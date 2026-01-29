福岡市科学館ドームシアター・リニューアルオープン特別公演『Planetarium Concert -流星と映画「ハウルの動く城」の音楽-』

コニカミノルタプラネタリウム株式会社

福岡市科学館ドームシアター(プラネタリウム)のリニューアルオープンを記念し、2026年3月29日(日)に『Planetarium Concert -流星と映画「ハウルの動く城」の音楽-』の特別公演の開催が決定しました。

本作はコニカミノルタプラネタリアTOKYO(東京・有楽町)でこれまで開催された全44公演がソールドアウトを記録した人気公演です。

PlanetariumConcert_shootingstar_KV(main)

【特設サイト】

https://www.fukuokacity-kagakukan.jp/dome_theater/2026/01/music.html

■福岡市科学館ドームシアターで開催決定！映画「ハウルの動く城」の音楽を生演奏で

本公演は、プラネタリウムが映し出す星空とともに、映画「ハウルの動く城」の音楽をプロのクラシック奏者による生演奏で楽しむプラネタリウムコンサートです。

演奏曲は、映画「ハウルの動く城」のイメージ交響組曲／サウンドトラックに収録された名曲の数々。久石譲が描く幻想的で壮麗な旋律と、繊細で心を揺さぶるハーモニーを生演奏で忠実に再現。さらに主題歌「世界の約束」の特別演奏も行います。

演奏は、渡邉紘STRINGSより結成されたピアノカルテット“あめのした”（ピアノ、チェロ、コントラバス、サックス）が担当します。繊細なアンサンブルが、映画の印象的なシーンを音で呼び起こします。

■360度映像＋星空演出によるイマーシブ体験

プラネタリウムならではの360度に広がる全天映像と、天井を駆ける流れ星の演出が加わり、視覚と聴覚の両方から深い没入感を創出します。まるで星空の世界に入り込んだような非日常体験を、ぜひご体験ください。

※プラネタリウムが映し出す星空の中で映画「ハウルの動く城」の音楽をお楽しみいただくコンサートです。映画本編シーンの投映(使用)はございません

※コニカミノルタプラネタリウム主催の企画です。本公演に関するスタジオジブリへのお問い合わせはご遠慮ください

※福岡市科学館では光学式プラネタリウムを用いた演出を行うため、東京公演とは一部演出内容が異なります

■演奏曲

作曲：久石譲ほか / 編曲：佐合庸太郎

・人生のメリーゴーランド-オープニング- (サウンドトラック収録曲)

・空中散歩 (サウンドトラック収録曲)

・ソフィーの明日 (イメージ交響組曲収録曲)

・ケイヴ・オブ・マインド (イメージ交響組曲収録曲)

・世界の約束～人生のメリーゴーランド-エンディング-(サウンドトラック収録曲)

他、全10曲を演奏予定

※全曲インストゥルメンタルでの演奏となります。倍賞千恵子本人の出演はありません

●【福岡特別公演】『Planetarium Concert -流星と映画「ハウルの動く城」の音楽-』概要●

日程：2026年3月29日(日)

時間：1st Stage 15:30開演(15:00開場)

2nd Stage 17:30開演(17:00開場)

※約50分程度の公演を予定しております

※1st/2nd Stage共に公演内容は同じです

料金：一般シート：4,400円(税込)

一般シートB(見切り席)：3,300円(税込)

※子供料金/学生料金はございません

演奏：あめのした

会場：福岡市科学館ドームシアター(プラネタリウム)

主催：福岡市科学館 / 企画制作：コニカミノルタプラネタリウム株式会社

特設サイト：https://www.fukuokacity-kagakukan.jp/dome_theater/2026/01/music.html

●チケット一般販売に関して●

期間：2026年1月31日(土)10時00分～各公演開始時刻まで

購入サイト： https://ticket.tickebo.jp/sn/shootingstar_concert_fuku260329_ip

【チケット販売に関する注意事項】

※チケットは先着販売です。予定枚数に達し次第受付を終了いたします

※電子チケットシステムticket boardを通じて販売いたします。ticket boardをご利用いただくために会員登録(無料)が必要です

※本公演は全席指定席販売です。公演の1週間前を目途にticket boardよりご購入いただいたお客様の座席番号をお知らせいたします(お客様がご自身で座席番号を選ぶことはできません)

※チケットの販売は記載のticket boardのみで販売いたします。会場窓口やお電話での購入はできません

※イベントの延期/中止を除き、お客様の体調不良や周辺環境等の理由による払い戻しは行いませんので、ご了承の上チケットをお買い求め頂きますようお願い致します

※特設サイト/購入サイトに記載されている注意事項を必ずご確認の上お申込みください

【イベントに関する注意事項】

※本イベントは施設及び演出の都合上、場内が大変暗くなります。例え公共交通機関の遅延でも、お客様の安全を第一に考慮し開演後のご入場を制限させていただく場合がございます。その際、自席での鑑賞ができない場合がございますので予めご了承ください

※本イベントはプラネタリウム施設で星空、映像、音楽をお楽しみいただくイベントです。演出の都合上又は、ドームの座席配置の関係でステージ(アーティスト)が見えにくい場合がございます

※本イベントは時節に応じた感染症防止対策を徹底して実施いたします

※本公演は未就学児(小学校入学前)のお子様はご入場いただけません

●あめのした プロフィール●

コニカミノルタプラネタリアTOKYOで上演された『LIVE in the COLORS -w/Piano session-』を機に渡邉紘STRINGSのメンバーを中心に結成された、ピアノ、サックス、チェロ、コントラバスによるピアノカルテット。

クラシックを基盤に、ジャズをはじめとした多様な音楽性をメンバーそれぞれが持ち込んだ、親しみやすく奥深い響きが今日も星空と共鳴する。