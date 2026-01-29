申込受付中！四国水族館でのキャンプ体験！ 夜の水族館『NightscapeCamp(ナイトスケープキャンプ)2026春』を開催

株式会社四国水族館開発

四国水族館（所在地：香川県綾歌郡宇多津町）は、2026年3月28日（土）、4月4日（土）、4月18日（土）の計３回、閉館後の水族館でキャンプ体験ができる夜の水族館『Nightscape Camp2026春』を開催します。

本イベントは、2025年秋に開催した観光庁の地域観光魅力向上事業を継続実施するもので、館内の敷地で水族館の生きものたちと共に夜キャンプ（宿泊）や香川県の食材をメインに使用したピクニック弁当を提供いたします。

幻想的な空間の中、ここでしか味わうことのできない特別な体験を、ぜひこの機会にご堪能ください。

【Nightscape Camp2026 春について】

1.水族館で宿泊する夜キャンプ

キャンプ道具を貸し出し、幻想的な空間の中、館内の生きものたちと共に宿泊できます。夜間の特別解説や餌やり体験など、通常では体験できないアクティビティーが含まれます。

前回開催の様子餌やり体験の様子- 定員：最大100名（1回あたり25張まで）- 料金：一張り40,000円 1グループ１張り（4名まで利用可）寝袋（シュラフ）・マットを用意（税・テント、寝袋、マット等のレンタル代・敷地内の占有スペース・アクティビティーを含みます）

※３歳未満の幼児は人数にカウントしません。テントの大きさはお申込みサイトでご確認ください。

※入浴設備はございませんので、あらかじめお済ませのうえお越しください。

2.ピクニック弁当

香川県の食材をメインに使用し、四国の海・キャンプ体験を食からも楽しむことができます。

食事場所は海豚棟1階海豚ホール、本館棟2階瀬戸内デッキを予定。水族館までデリバリーしてくれるので夕食の準備が不要！

3.Nightscape Camp2026春お申し込みサイトURL

- 数量：最大100個- 料金：お茶つきピクニック弁当2,000円（税・お弁当・お茶・デリバリー費を含みます）

https://shikoku-aquarium-specialevent.com

申込〆切：定員になり次第締め切らせていただきます

4.参加申込に関するお問合せ

四国水族館 夜キャンプ事務局（JTB高松支店内）

電話：087-811-7923 メール：tak_ec@jtb.com

受付時間月～金 9:30～17:00（祝祭日を除く）

5.主催

四国水族館

6.連携団体

一般社団法人 かがわガイド協会、クセモノズ、株式会社JTB

【地域観光魅力向上事業について】

NightscapeCamp2025は、観光庁の地域観光魅力向上事業を活用し、地域の人と海と文化を元気にする取り組みを目指し、非常に多くのお客様から好評をいただきました。

本事業は、更にバージョンアップし継続してNightscape Camp2026春として実施いたします。

観光庁の地域観光魅力向上事業とは、将来に亘って持続的に地方誘客が促進されるよう、地域資源を活用した収益性が高く独自性・新規性のある観光コンテンツの開発から、適切な販路開拓や情報発信の総合的な支援を行い、中長期に亘って販売可能なビジネスモデルづくりの支援を実施するものです。

採択結果は、1次公募で272件、2次公募で305件が発表されており、観光庁のホームページで公開されています。具体的な採択先一覧は、観光庁ホームページの「地域観光魅力向上事業」のページで確認できます。

地域観光魅力向上事業HP▶https://miryoku.go.jp/

四国水族館 営業概要

瀬戸大橋のたもと四国の玄関口に位置する香川県宇多津町にある「四国水景」をコンセプトにした水族館です。約400種の生きものを展示しており、生きものの展示だけでなく、四国の文化やそこで暮らす人の営みとともにある環境も水槽内で表現しています。時間帯や季節によって異なる楽しみ方ができるのも特徴です。四国にお住まいの方には、身近な水の景色の豊かさを再発見していただける場に、また四国以外から訪れる方には、四国を巡りたくなるきっかけとなる施設を目指しています。

所在地：香川県綾歌郡宇多津町浜一番丁4

通常営業時間：9：00～18：00 ※最終入館は17：30

入館料：大人（高校生・16歳以上）2,600円、小中学生1,400円、幼児（3歳以上）700円、3歳未満無料

アクセス：JR宇多津駅から約1km（徒歩約12分）、坂出I.Cまたは坂出北I.Cから約10分

TEL：0877-49-4590

WEBサイト：https://shikoku-aquarium.jp/