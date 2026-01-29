TMH、 「Technology Fast 50 2025 Japan」 で18位受賞

株式会社TMH

株式会社TMH（本社：大分県大分市、代表取締役社長：榎並大輔、以下 当社）は、デロイト トーマツ グループが実施する成長率ランキング 「Technology Fast 50 2025 Japan」 において、過去3決算期の売上高成長率に基づくランキングで18位（売上高成長率：254.2%）に選出され、表彰を受けましたのでお知らせします。

「Technology Fast 50 Japan」とは

「Technology Fast 50 Japan」 は、デロイト トーマツ グループが主催する、国内のテクノロジー・メディア・通信（TMT）業界における高成長企業を表彰するランキングプログラムです。上場・未上場を問わず応募企業の中から、過去3決算期の収益（売上高）成長率を指標として上位50社を選出・公表するものです。

「Technology Fast 50 Japan」 プログラムの詳細は以下をご覧ください。

https://www.deloitte.com/jp/ja/Industries/tmt/about/technology-fast-50.html

受賞の背景

当社は、半導体製造の現場における 「止めない製造」 を支えるため、次の取り組みを推進してまいりました。

1．越境ECプラットフォーム「LAYLA」による調達業務の効率化

世界各地に点在する部品情報を集約し、24時間365日、実在庫の価格・納期・保証期間・状態を可視化して確認できる越境ECプラットフォームを提供しています。これにより、安心して購入できる環境を実現し、半導体工場のDX化に貢献してまいりました。

2．エンジニアリング力を活用した装置販売サービス

装置の安定稼働に直結する保全・改善を重視し、高度な専門性が求められる装置の解体・搬出から、プロセスチューニング、立ち上げ支援までを一気通貫で提供しています。これにより、生産性の向上に貢献してまいりました。

これらの取り組みが当社の継続的な事業成長につながり、高く評価されたものと考えております。

代表取締役社長 榎並大輔のコメント

このたび 「Technology Fast 50 2025 Japan」 に選出いただき、大変光栄に存じます。日頃よりご支援いただいているお客様・パートナーの皆さま、そして価値提供に向き合い続ける社員一人ひとりに心より感謝申し上げます。

当社は、中長期的に売上高1000億円、営業利益150億円規模の企業体への成長を目指すVision1000を掲げており、今後も半導体関連事業における提供価値の拡大を通じて持続的成長を実現し、企業価値向上に努めてまいります。

株式会社TMHについて

株式会社TMHは、半導体製造装置・部品の販売／修理に加え、越境EC「LAYLA」を運営し、半導体製造における調達・物流・製造のサプライチェーン課題を、デジタル（プラットフォーム）とエンジニアリングの両面から支えるソリューション企業です。

社名は「Technology Makes Happiness」に由来し、先端技術を通じた社会への貢献を目指しています。

「LAYLA」は2018年4月に開始した越境ECプラットフォームで、世界中のサプライヤーと半導体メーカーをつなぎ、約37万点の登録在庫を閲覧しながら、日本語で海外問い合わせ・価格比較・納期確認ができる環境を提供しています。

また、エンジニアリング領域では、部品の修理・販売、歩留まり改善（CIP等）、不要装置・部品の買い取り等まで含め、現場課題に対する幅広い支援を提供しています。

会社概要

会社名：株式会社TMH（証券コード：280A）

所在地：大分県大分市下郡北3-14-6

代表者：榎並 大輔

設立：2012年3月9日

URL ：https://www.tmh-inc.co.jp/