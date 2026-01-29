【さとふるニュースレター】＜中部版＞2025年ふるさと納税人気お礼品ランキング（確定）

株式会社さとふる

ふるさと納税ポータルサイト「さとふる(https://www.satofull.jp/)」を運営する株式会社さとふる（本社：東京都中央区、代表取締役社長 兼 CEO：藤井 宏明）は、「さとふる」における＜中部版＞2025年人気お礼品ランキング（確定）（※）を発表します。

■＜中部版＞2025年ふるさと納税人気お礼品ランキング（確定）

中部版2025年人気お礼品ランキングでは、山梨県山梨市の「シャインマスカット」が2年連続で首位を獲得しました。全国版ランキング（確定）でも3位に入っており、全国的にも高い人気を誇っています。

そのほか、「むきえび」「マグロ」「銀鱈」といった、ふるさと納税のお礼品として根強い支持を集める「魚介・海産物」が4品ランクインしました。一方で、「トイレットペーパー」や「炭酸水」といった「日用品」も4品ランクインし、お礼品として日常の消耗品を選ぶ傾向もうかがえます。

長引く物価高を背景に、節約疲れによる“プチ贅沢”志向と、ふるさと納税を活用した“生活防衛”志向という二極化が顕著に表れたランキング結果となりました。

※ 2025年1月1日～2025年12月31日までの「さとふる」における寄付申込み数から中部地方のお礼品に絞って算出

2025年全国版ふるさと納税人気お礼品ランキング（確定）は以下よりご確認ください。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001239.000025119.html

＜中部版＞2025年ふるさと納税人気お礼品ランキング（確定）詳細は以下よりご確認ください。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/25119/table/1251_1_ea847f47ba67675a1e559a47f165c778.jpg?v=202601290151 ]

※ 一部受付期間外・取り扱い終了のお礼品があります

※ お礼品情報は2026年1月26日時点のものです。最新情報は「さとふる」をご確認ください

■株式会社さとふるについて

株式会社さとふるは、ふるさと納税（自治体への寄付）を通して地域活性化を推進しています。「ふるさとの元気を“フル”にする、ふるさとの魅力が“フル”に集まる ふるさと応援、ふるさと納税ポータルサイト」をコンセプトに、寄付者向けに「さとふる」で寄付先の自治体やお礼品の選定、寄付の申込み、寄付金の支払いなどができるサービスを提供しています。自治体向けには寄付の募集や申込み受け付け、寄付金の収納、お礼品の在庫管理や配送など、ふるさと納税の運営に必要な業務を一括代行するサービスを提供しています。また、ふるさと納税を活用した地域活性化の取り組みを掲載する、地域情報サイト「ふるさとこづち(https://www.satofull.jp/koduchi/)」を運営しています。

以上

● この報道発表資料に記載されている会社名および製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。

● この報道発表資料に記載されている内容、製品、仕様、問い合わせ先およびその他の情報は、発表日時点のものです。これらの情報は予告なしに変更される場合があります。