【Dior】エキシビション”GRAMMAR OF FORMS(フォルムの文法)”

クリスチャン・ディオール合同会社(C) ADRIEN DIRAND

1月27日（火）*より、2026年春夏 オートクチュール コレクションのショー会場となったロダン美術館にて、“Grammar of Forms(フォルムの文法)”展が開催されます。これは、ジョナサン・アンダーソンによるオートクチュール コレクションから厳選されたルックと、クリスチャン・ディオールによる象徴的な作品、そしてマグダレン・オドゥンドによるセラミック彫刻を対話させる、1週間にわたる展示です。公開講演や学校の見学ツアーといったプログラムも予定されており、オートクチュールの世界への理解を深め、未来を担う次世代にインスピレーションを与えることを目指しています。

*2026年1月27日（火）から2月1日（日）まで開催。美術館は火曜日から日曜日、午前10時から午後6時30分（1月27日のみ午後2時から午後5時30分）まで開館しており、最終入場は午後5時45分までです。ランウェイストラクチャーと彫刻庭園は午後5時30分に閉館します。

(C) ADRIEN DIRAND(C) ADRIEN DIRAND(C) ADRIEN DIRAND(C) ADRIEN DIRAND

＠Dior #Dior #ディオール #DiorCouture

【お問合せ先】

クリスチャン ディオール

TEL：0120-02-1947

https://x.gd/zwHkC