年齢や状態にかかわらず「すべて」の人へ届ける現代サーカス 「ムーンナイトサーカス2026」を長野県茅野市・松本市で開催！新たな始動に向けたクラウドファンディングも開始

医療法人社団オレンジ(https://orangeclinic.jp/)（所在地：長野県軽井沢町）が運営する「診療所と大きな台所のあるところ ほっちのロッヂ(https://hotch-l.com/)」では、地域住民やアーティスト、公共ホールと協力しながら、年齢や状態にかかわらず誰もが共に楽しめる現代サーカス公演「ムーンナイトサーカス」をプロデュースしています。

本公演は昨年から長野県・富山県・福井県・岐阜県をツアーし、仲間を増やしてきた「つながるサーカスキャラバン2025-26(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000009.000152822.html)」の集大成。2021年冬の初演から5シーズン目を迎える今回は、一般公募で集まった8名の「つながるキャスト」とプロのサーカスアーティストが約半年間にわたる共同制作を経て、特別なひとときをお届けします。

「ムーンナイトサーカス」について

長野県松本市在住のサーカスアーティスト・金井ケイスケ氏（JDS：ジャグリング・デ・信州(https://www.jdsjds.net/)）と共に企画・運営する本プロジェクトは、年齢や身体の状態、国籍や性別を超えて誰もが楽しめる「ソーシャルサーカス」の要素を取り入れています。本プロジェクトでは、視覚、聴覚、身体、知的障害、医療的ケアのあるキャストを含めたインクルーシブな舞台づくりに挑戦し、これまでに長野県内4カ所（松本市、長野市、佐久市、上田市）、福井県内1カ所（福井市）で開催し、計3,000人のお客様に感動を届けてきました。

演出・パフォーマンス：金井ケイスケ（JDS主宰／サーカスアーティスト）

自身も振付・出演として携わった東京2020パラリンピック開閉会式で「インクルーシブな創作の場が日本各地に波及することがパラリンピックのレガシーであり、国際交流の場においても日本が誇れる文化になりうる」と感じ、長野県からインクルーシブな創作を打ち出していくための団体JDSを創設。

パラリンピック開閉会式出演者が中心となってつくる「ムーンナイトサーカス」公演を始める。サーカスやジャグリングを通じ、サーカス公演、ワークショップ、若手育成を3本の柱に取り組み、地域に密着した活動の功績が認められ、令和6年度松本市文化芸術功労賞を受賞。

2026年ムーンナイトサーカス公演の見どころ

幻想的な空中芸・エアリアルも堪能！(C)加藤章成ドキドキ・ハラハラのアクロバット芸！(C)加藤章成カラフルで多様な世界観！(C)加藤章成幻想的な世界観を楽しんで(C)加藤章成

2021年の初演から5回目となる今回のツアーでは、年齢や身体の状態に関わらず挑戦できる一般公募オーディションの「つながるキャスト」8名が参加。半年間の稽古を重ね、プロやアマチュアの垣根を越えて「共に創ること」の価値に挑戦しています。今年はスペシャルな演出に加え、会場での限定グッズ販売も予定しています。初めての方も、リピーターの方も楽しめる、温かくもエキサイティングな「新しい世界」にご期待ください。

パントマイムワークショップの様子(C)田淵美菜バレエの基礎を通してチームワークを学ぶ(C)田淵美菜

開催概要

ムーンナイトサーカス2026 in ちの

ムーンナイトサーカス2026 in はた

クラウドファンディング実施！遠隔からも応援ください

- 電話予約・インターネット予約不具合等のお問い合わせ：0267-31-6315（担当：ほっちのロッヂの文化企画 唐川）

「こんなサーカスがあったらいいな」そんな想いを、みなさんと一緒に育てていく挑戦です。

Campfireクラウドファンディングページ「『すべて』の人とつくるムーンナイトサーカス」

地方からインクルーシブで豊かな世界観を発信していく新たな旅が、始まります。誰もが共に創るサーカスを、まずは日本全国、そして世界へ。

今回の公演に足を運べない方も、ぜひ賛同の気持ちをお寄せ下さい。

プロ・アマの垣根を超えて稽古中！主催・運営について

文化庁「令和7年度障害者等による文化芸術活動推進事業」

主催：文化庁、医療法人社団オレンジ

運営：ほっちのロッヂ、JDS

支援：信州アーツカウンシル（一般財団法人長野県文化振興事業団）

後援：長野県教育委員会、松本市、松本市教育委員会、茅野市教育委員会、佐久市教育委員会、塩尻市教育委員会、岡谷市教育委員会、富士見町教育委員会

