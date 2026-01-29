【米国ランニングシューズブランド“BROOKS”】BROOKS × STAPLE コラボ第2弾／トレイルモデル2型を世界同時発売！

アキレス株式会社

米国ランニングシューズブランド「BROOKS（ブルックス）」は、ストリートブランド「STAPLE（ステイプル）」（ジェフ・ステイプル）とのコラボレーション第二弾として、「BROOKS × STAPLE Cascadia 1」と「BROOKS × STAPLE Ghost Trail」の2モデルを、BROOKS公式オンラインショップおよびKICKS LAB. HARAJUKU、KICKS LAB. ONLINE STOREにて、2月5日（木）より発売いたします。

今回のコラボレーションは、BROOKSが培ってきたトレイルランニングのDNAと、STAPLEが象徴する都市の感性が融合した特別なプロジェクトです。昨年3月にリリースされた第一弾に続き、BROOKSとSTAPLEが再びタッグを組み、ブランドのアーカイブを象徴する「Cascadia 1」と、日本での本格展開に先駆けて登場するトレイルモデル「Ghost Trail」を現代的に再構築しました。

デザインは、トレイルの荒々しい自然風景からインスピレーションを受け、ニュートラルなアースカラーと質感豊かな素材使いが特徴です。さらに、STAPLEのシグネチャーカラーであるピジョンピンクとグレーをアクセントとして取り入れることで、2モデルに統一感のある世界観を表現しています。

従来のシティ志向のコラボレーションとは一線を画し、アウトドアでの機能性とトレイル対応の実用性を重視しながらも、洗練された現代的なデザインを追求。トレイルから街へとシームレスにフィールドを行き来できる、パフォーマンスとスタイルを兼ね備えた一足に仕上がっています。

「BROOKS × STAPLE Cascadia 1」

Cascadia 1は、BROOKSのトレイルランニングを象徴するアイコンモデル。その確かな機能性と存在感を、STAPLEの視点で再解釈し、 本格トレイルのDNAをスタイルとしても成立させた一足です。

■ Cascadia 1 （カスケディア1）の特長

2004年、アメリカを代表するウルトラランナー、Scott Jurek（スコット・ジュレク）とともに誕生したCascadiaは、過酷なウルトラランニングの舞台で数々の勝利を重ねてきました。Scott Jurekの実戦経験とフィードバックをもとに開発された本モデルは、彼とともにアイコン的存在として確固たる地位を築いています。そして今、Cascadiaは誕生当初から受け継がれる「どんなフィールドにも対応する」設計思想と冒険心を継承しながら、あらゆる景色の中で存在感を放つ大胆なスタイルをまとい、再び登場します。

さらに本モデルは、日本での本格展開に先駆けて登場する「Ghost Trail」とともに、BROOKSが培ってきたトレイルランニングのDNAを、異なるアプローチで表現した一足です。Cascadia 1が“本格トレイル”を象徴する存在である一方、Ghost Trailはオンロードからオフロードまでをシームレスにつなぐ、新しいトレイルの入り口として位置づけられています。

BROOKS × STAPLE Ghost Trail

※日本での本格展開に先駆けて採用されたトレイルモデル「Ghost Trail」をベースにデザインされています。

アッパーには質感豊かな素材を採用し、STAPLEのシグネチャーカラーであるピジョンピンクとグレーをアクセントとして配置。コラボレーションならではの統一感ある世界観を表現しています。

トレイルの荒々しい自然風景からインスピレーションを受けた、ニュートラルなアースカラーを基調としたデザイン。

■ Ghost TRAIL （ゴーストトレイル）の特長 ※NEW MODEL

いつものランに、もうひとつのルートを。

Ghost Trailが切り拓く、オン＆オフロードの新しい走り。

日本での本格展開に先駆けて登場する「Ghost Trail」は、舗装路から未舗装路まで、日常の延長にあるルートをシームレスにつなぐ一足。多くのランナーに支持されてきたGhostの快適な履き心地はそのままに、オンロードもオフロードも、ひとつの流れで走り切るために生まれました。

▼ あらゆる路面に対応するグリップ力

Ghostにインスパイアされた柔軟なアウトソールとジオメトリーに、TrailTack Greenラバーを採用。

濡れた路面でも乾いた路面でも優れたグリップ力を発揮します。さらに3mmラグを備えることで、さまざまな路面状況に対応し、オフロードでも自信をもって走ることができます。

▼ 信頼できる快適性

多くのランナーに支持されるGhostならではの、慣れ親しんだ快適な履き心地を継承。

窒素注入フォーム「DNA LOFT v3」が着地衝撃をやわらかく吸収し、スムーズで安定したライド感を提供します。

▼ 快適なフィット感と耐久性

ソフトで通気性に優れたエアメッシュアッパーが、快適かつ安定したフィット感を実現。

つま先部分には3Dプリント加工のトゥキャップとマッドガードを配置し、必要十分なプロテクションと耐久性をプラス。オフロードへのチャレンジを安心して楽しめます。

■ 取り扱い店舗

・BROOKS公式オンラインショップ（https://brooksrunning.co.jp/）

・KICKS LAB. HARAJUKU

・KICKS LAB. ONLINE STORE (https://www.kickslab.com(https://www.kickslab.com))

KICKS LAB. HARAJUKU 問い合わせ先

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前4-32-4 TEL: 03-6459-2124

■ about BROOKS

1914年創業の100年を超える歴史をもつ米国ランニングシューズブランド。

ランニングシューズ界では今でこそ当たり前となったEVA搭載シューズを1975年に開発し、シューズ界の“スタンダード”を確立するなど、数々の革新的技術を搭載したランニングシューズで、ビギナーからトップアスリートまで、数多くのランナーをサポートするとともに今もなお革新性に挑み続ける。

ランニングがライフスタイルとして根付く米国で最も支持されているブランドであり、製造工程におけるブルーサイン認証の取得や昨今の環境問題にも配慮したミッドソールの開発など、サスティナブルな取り組みも高く評価されています。2024年からは“Let’s Run There”のグローバル・ブランド・プラットフォームを展開し、各ランナーの多様な目的と無限の可能性を称賛し、ランニングの力を通じて世界中の人々の豊かさに貢献することを目指しています。

BROOKS HP ： https://www.brooksrunning.co.jp/

BROOKS Instagram ： https://www.instagram.com/brooksrunningjp/