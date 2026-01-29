『PUI PUI モルカー アニメ化5周年コラボグッズ』ちーの、鬱先生、最高コーラのコラボグッズ化決定2026年２月12日(予定)より受注販売スタート！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛、以下 KADOKAWA）は、KADOKAWA公式通販サイト「カドスト」にて、TVアニメ『PUI PUI モルカー』のアニメ化5周年を記念したコラボグッズを2026年2月12日(木)12：00(予定)からカドストにて受注販売を開始いたします。

※左から「卵バード」「ねこひよこ」「コーラ星人」をモチーフとしたモルカー

本コラボでは、劇場版「PUI PUI モルカー ザ・ムービー MOLMAX」にてAIモルカーの声優として出演した人気ゲーム実況者「ちーの」「鬱先生（まじめにヤバシティ）」「最高コーラ」の3人のマスコットキャラクター「卵バード」「ねこひよこ」「コーラ星人」を特別に「モルカー化」した描き下ろしイラストを使用。モルカーの世界観に溶け込んだ愛らしいキャラクターグッズを販売いたします。

■『PUI PUI モルカー アニメ化5周年 コラボグッズ』販売概要

◆商品ラインナップ

□第1弾発売

・PUI PUI モルカー アニメ化5周年コラボ ちーの・鬱先生・最高コーラ 発泡プリントTシャツ

・PUI PUI モルカー アニメ化5周年コラボ 缶バッジ ちーの

・PUI PUI モルカー アニメ化5周年コラボ 缶バッジ 鬱先生

・PUI PUI モルカー アニメ化5周年コラボ 缶バッジ 最高コーラ

・PUI PUI モルカー アニメ化5周年コラボ ポーチ ちーの

・PUI PUI モルカー アニメ化5周年コラボ ポーチ 鬱先生

・PUI PUI モルカー アニメ化5周年コラボ ポーチ 最高コーラ

□第２弾発売

・PUI PUI モルカー アニメ化5周年コラボ ぬいぐるみ ちーの

・PUI PUI モルカー アニメ化5周年コラボ ぬいぐるみ 鬱先生

・PUI PUI モルカー アニメ化5周年コラボ ぬいぐるみ 最高コーラ

・PUI PUI モルカー アニメ化5周年コラボ ラバーマスコット ちーの

・PUI PUI モルカー アニメ化5周年コラボ ラバーマスコット 鬱先生

・PUI PUI モルカー アニメ化5周年コラボ ラバーマスコット 最高コーラ

スケジュールを以下予定しております

■カドスト コラボグッズ販売URL

https://store.kadokawa.co.jp/shop/e/erec012/

※コラボグッズの販売ページは2月12日(木) 12時からアクセス可能となります

2026年２月12日 (木) 第1弾商品ラインナップ受注開始

2026年3月6日 (金) 第1弾商品ラインナップ受注締切

2026年５月１日（金）第2弾商品ラインナップ受注開始

2026年5月20日（水）第2弾商品ラインナップ受注締切

※第2弾商品ラインナップ受注開始の際に第１弾商品ラインナップの受注を再開する可能性がございます

※後日イベント等で販売する可能性がございます。

※受注期間は変更する可能性がございます

■TVアニメ『PUI PUI モルカー』とは

舞台はモルモットが車になった世界。くりっくりな目と大きな丸いお尻、トコトコ走る短い手足。常にとぼけた顔で走り回る癒し系の車<モルカー>。クルマならではの様々なシチュエーションを中心に、癒しあり、友情あり、冒険あり、ハチャメチャアクションありのモルだくさんアニメーション！本作は羊毛フェルトでできたキャラクターを撮影して制作する、ストップモーションアニメです。なんと声優は実際のモルモットが担当しています！2021年にテレビ東京系「きんだーてれび」内にて第1期アニメ放送が開始すると、その斬新な世界観と愛らしいキャラクター、ハリウッド映画さながらのダイナミックな映像が子供から大人まで魅了。反響は国内にとどまらず、全世界でモルカーブームが巻き起こりました。

公式X： https://x.com/molcar_anime?s=21

公式サイト：https://molcar-anime.com/(https://molcar-anime.com/)

(C)見里朝希／PUI PUI モルカー製作委員会

■『ちーの』とは

奇天烈な言動と軽薄な態度ゆえに周囲から信用を置かれないことも多いストリーマー。ふざけと真面目を自由に飛び回り、どこか抜けていたり人間味のある言動から親しまれており彼の周りにはよく人が集まる。

【YouTube】

https://www.youtube.com/@CinoTmagoPono/(https://www.youtube.com/@CinoTmagoPono/)

【Twitch】

https://www.twitch.tv/cinotmagopono(https://www.twitch.tv/cinotmagopono)

【X】

https://x.com/c1nooooon(https://x.com/c1nooooon)

※左から「ちーの」「卵バード」

■『鬱先生』（まじめにヤバシティ）とは

ゲームの実況配信をメインに活動を行っているグループ「まじめにヤバシティ」のメンバー。グループ内では司会進行役を得意としており、ラジオでは固定パーソナリティを務めている。また出演だけではなく、自らバラエティ企画も行っている。

【まじめにヤバシティ GOGOGO（会員限定プラットフォーム）】

https://maziyabacity.com/

【YouTube】

https://www.youtube.com/@maziyaba

【鬱先生 X】

https://x.com/utu072

※左から「まじめにヤバシティ」「鬱先生」「ねこひよこ」

■『最高コーラ』とは

Twitch、YouTubeで活動するバーチャルYouTuber(実況者)。コーラ星から地球に留学しにきた関西コーラ星人。 普段は人間の姿に擬態し、地球での生活を満喫中。

【YouTube】

https://www.youtube.com/@MoritakaCola(https://www.youtube.com/@MoritakaCola)

【Twitch】

https://www.twitch.tv/moritakacola(https://www.twitch.tv/moritakacola)

【X】

https://x.com/moritakacola(https://x.com/moritakacola)

※左から「最高コーラ」「コーラ星人」

■「カドスト」について

KADOKAWAが運営する公式オンラインショップの名称。アニメ、漫画、ライトノベルなどの書籍、アニメグッズ、フィギア、Blu-ray/DVD等、KADOKAWA関連のあらゆる商品を幅広く扱う総合通販サイトです。

https://store.kadokawa.co.jp/shop/(https://store.kadokawa.co.jp/shop/)

■株式会社KADOKAWAについて

出版、アニメ・実写映像、ゲーム、Webサービス、教育・EdTechなどの事業を展開する総合エンターテインメント企業です。世界中から才能を発掘して多彩なIP（Intellectual Property）を創出し、さまざまなメディアで展開。創出したIPをテクノロジーの活用により世界に届ける「グローバル・メディアミックス with Technology」戦略を掲げ、IP価値の最大化を推進しています。

https://group.kadokawa.co.jp/(https://group.kadokawa.co.jp/)